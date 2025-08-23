Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, Trung Quốc, muốn "làm tổ" ở Thanh Hóa

Ngày 22/8, tại trụ sở Tỉnh ủy Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đã tiếp và làm việc với ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc), Chủ tịch Viện nghiên cứu Trang Nghiêm.

Tại buổi làm việc, ông Nghiêm Giới Hòa chúc mừng những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ sự quan tâm tới các lĩnh vực đầu tư tại địa phương. Ông cho biết Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương mong muốn đặt văn phòng đại diện phía Bắc tại Thanh Hóa, coi đây là cơ sở để thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong tương lai.

Ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương tại buổi làm việc

Ông Nguyễn Doãn Anh hoan nghênh đoàn công tác của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đã đến thăm, làm việc và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Thanh Hóa. Bí thư Tỉnh ủy cho biết tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các công ty thành viên của tập đoàn làm việc với các sở, ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, đồng thời đề nghị doanh nghiệp sớm triển khai các thủ tục theo quy định pháp luật để có thể tiến tới hợp tác cụ thể.

Trước đó, vào tháng 3/2025, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Sau buổi làm việc, tập đoàn đã tổ chức khảo sát 6 dự án hạ tầng được tỉnh kêu gọi đầu tư, gồm: Đại lộ Bắc Sông Mã, Cảng Lạch Sung, Cảng Quảng Châu, Cảng Quảng Nham – Hải Châu, Cảng cạn Nghi Sơn và tuyến đường sắt từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn.

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương được thành lập năm 1995 bởi ông Nghiêm Giới Hòa, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng. Doanh nghiệp này được cấp chứng nhận hạng 1 tại Trung Quốc trong các lĩnh vực xây dựng đường cao tốc, khu đô thị, công trình thủy lợi và kiến trúc.

Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh tại buổi làm việc

Theo thông tin công bố, tính đến năm 2023, tập đoàn đang quản lý khoảng 3.000 khu công nghiệp và dự án đô thị trên toàn Trung Quốc, với doanh thu gần 80 tỷ USD. Tập đoàn hiện đứng thứ 96 trong bảng xếp hạng Fortune Global 500 và thứ 19 trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc. Đây là một trong số ít doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc có mặt trong danh sách các tập đoàn lớn nhất toàn cầu.

Bên cạnh thị trường nội địa, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương cũng đã mở rộng hoạt động sang nhiều khu vực như ASEAN, Trung Á và Đông Âu. Doanh nghiệp này tham gia một số dự án hạ tầng lớn ở nước ngoài, bao gồm tuyến tàu điện ngầm, đường sắt cao tốc tại Ukraine, Iran và Malaysia. Hiện, tập đoàn có hơn 500 công ty cổ phần và hơn 100 công ty đầu tư đối ngoại.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá tặng quà lưu niệm lãnh đạo doanh nghiệp

Tại Việt Nam, tập đoàn đã tham gia triển khai một số dự án hạ tầng. Gần đây nhất, doanh nghiệp cùng công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup tham gia liên danh trúng gói thầu trị giá gần 10.800 tỷ đồng xây dựng cầu Tứ Liên tại Hà Nội, công trình được khởi công vào tháng 5/2025.