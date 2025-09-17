TDG chưa thể thu xếp tiền trả lãi lô trái phiếu TDGH2427001

Theo dữ liệu trên HNX, TDG cho biết chưa thể thu xếp vốn để thanh toán hơn 6,3 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu TDGH2427001.
Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL (mã TDG-HOSE) công bố tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu TDGH2427001.
Cụ thể: theo dữ liệu trên HNX, TDG cho biết chưa thể thu xếp vốn để thanh toán hơn 6,3 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu TDGH2427001 với lý do là công ty thu xếp nguồn vốn bị chậm.
Được biết, lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 13/9/2024, trị giá 100 tỷ đồng, lãi suất ban đầu 12,5%/năm, đáo hạn vào ngày 13/9/2027.
Trước đó, Hội đồng Quản trị TDG thông qua phương án mua lại trái phiếu TDGH2427001 với ngày thực hiện mua lại là ngày 22/8/2025. Tuy nhiên, ngày sau đó Hội đồng Quản trị công ty đã điều chỉnh thời gian mua lại trái phiếu trước hạn này sang dự kiến trong tháng 9/2025 với lý do là công ty cần thêm thời gian để thu xếp nguồn vốn mua lại trái phiếu trước hạn.
Mục đích của việc huy động là dùng để đầu tư cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 (Lạng Sơn), quy mô 25ha, tổng vốn gần 286 tỷ đồng. Tài sản hình thành từ chính dự án cùng với gần 1 triệu cổ phiếu TDG thuộc sở hữu Tổng Giám đốc Lê Minh Hiếu được dùng làm tài sản bảo đảm.
Tại báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét, TDG ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm từ 1,9 tỷ xuống còn hơn 1,5 tỷ. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 11,8 tỷ lên hơn 13,34 tỷ đồng.
Cũng tại ngày 30/6/2025, công ty còn dư nợ của các đợt trái phiếu đã phát hành gồm:
Một là, 400 trái phiếu mã TDGH2326001, loại trái phiếu doạnh nghiệp thông thường không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; kỳ hạn trái phiếu là 03 năm kể từ ngày phát hành; lãi suất 13,7%/năm; kỳ hạn trả lãi; 01 tháng/lần; mục đích phát hành: tái cơ cấu lại khoản nợ hình thành từ nguồn phát hành trái phiếu TDGBH2223001 đã đáo hạn vào ngày 18/01/2023 và thanh toán khoản nợ Ngân hàng Nông nqhiệp và Phát triển nông thôn; Tổng giá trị trái phiếu đã phát hành: 40 tỷ đồng. Trái phiếu được chào bán thành công, nhà đầu tư chính là Cóng ty Cô phân Chứng khoán APG (đầu tư 95% giá trị trái phiếu phát hành), còn lại là nhà đầu tư cá nhân. Trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 24/03/2026.
Hai là, 1.000 trái phiếu mã TDGH2427001 ngày 13/09/2024, loại trái phiếu doanh nghiệp thông thường không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, có tải sản đảm bảo, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; kỳ hạn trái phiếu là 03 năm kể từ ngày phát hành; lãi suất 12,5%/năm; kỳ hạn trả lãi: 06 tháng/lần; mục đích phát hành: thực hiện đầu tư dự án Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2; Tổng giá trị trái phiếu đã phát hành: 100 tỷ đồng. Trái phiếu được chào bán thành công, nhà đầu tư chính là Công ty cổ phần Chứng khoán HD (đầu tư 99% giá trị trái phiếu phát hành). Tại thời điểm ban đầu, chi phí phát hành trái phiếu được ghi giảm vào mệnh giá trái phiếu.
TDG cho biết, tính đến thời điểm tháng 04/2025, dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và UBND huyện Bắc Sơn đã có báo cáo kết quả công tác chi trả kinh phí thực hiện hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cụm Công nghiệp Bắc Sơn 2.
Trước đó, công ty dự kiến phát hành riêng lẻ gần 65 tỷ đồng cổ phiếu cho 03 nhà đầu tư chuyên nghiệp để huy động vốn cho dự án Bắc Sơn 2 và chào bán cổ đông hiện hữu tối đa 307 tỷ đồng nhằm đầu tư vào dự án Bắc Sơn 1, mua cổ phần dự án Hải Đông và bổ sung vốn lưu động. Tuy nhiên, đến nay các kế hoạch này vẫn chưa được triển khai.
