Techcombank chính thức được S&P nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức BB
Thu Hà
26/08/2025, 10:33
Ngày 25/8, S&P Global Ratings công bố nâng xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Techcombank (HoSE: TCB) lên mức BB - khẳng định vị thế ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân với nền tảng vốn và lợi nhuận bền vững cao hàng đầu Việt Nam.
S&P Global Ratings là một trong ba cơ quan xếp hạng tín dụng lớn và uy tín nhất thế giới. Việc nâng hạng tiếp tục phản ánh sự ghi nhận cao nhất của S&P đối với một ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân tại Việt Nam, đồng thời thể hiện niềm tin vào triển vọng ổn định của Techcombank trong 24 tháng tới nhờ vào mạng lưới ngân hàng bán lẻ cũng như hiệu suất sinh lời vượt trội.
Trong thông cáo báo chí của mình S&P đặc biệt nhấn mạnh “Techcombank sẽ duy trì vị thế vốn trong vòng 24 tháng tới, sau khi đã được cải thiện mạnh mẽ”, tăng hơn 20% trong năm 2024. Hệ số an toàn vốn và khả năng sinh lời của Techcombank – theo chuẩn tính toán rất khắt khe của S&P – tiếp tục được đánh giá cao nhất, bỏ xa các ngân hàng khác trong hệ thống.
Ngoài ra, với các kết quả ấn tượng Techcombank đã đạt được, S&P bày tỏ sự tin tưởng rằng “Hồ sơ rủi ro [của Ngân hàng] sẽ ổn định trong thời gian tới, bất chấp các bất ổn vĩ mô” với “nợ xấu tiếp tục ở mức thấp so với trung bình ngành”.
Đáng lưu ý, mức nợ xấu, nợ tiềm ẩn rủi ro ở mức thấp của Techcombank đạt được trong khi vẫn duy trì chi phí dự phòng ở mức ổn định nhất và chỉ xấp xỉ 50% so với các đối thủ.
Loại trừ các yếu tố định tính trong chính sách trích lập dự phòng (đặc biệt thường được áp dụng bởi các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước), tỷ lệ bao phủ nợ xấu, hồ sơ rủi ro cũng như xếp hạng tín nhiệm riêng của Techcombank được xếp hạng ở mức cao nhất toàn ngành.
Việc được nâng hạng tín nhiệm trong bối cảnh hiện tại bởi một trong những tổ chức uy tín hàng đầu thế giới không chỉ phản ánh nội lực tài chính bền bỉ của Techcombank mà còn củng cố vai trò tiên phong của Ngân hàng trong hệ thống tài chính Việt Nam.
Đây là bước tiến quan trọng giúp Techcombank mở rộng hơn nữa khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế và tăng cường niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Techcombank tiếp tục là Ngân hàng Việt Nam duy nhất thành công trong việc đa dạng hóa cơ cấu nguồn vốn, bao gồm huy động từ các định chế tài chính lớn trên thế giới cho các khoản vay dài hạn lớn (3-5 năm) với lãi suất rất cạnh tranh.
Trước đấy, trong tháng 7, Techcombank cũng công bố là Ngân hàng duy nhất của Việt Nam không chỉ đạt được cú ăn ba giải thưởng danh giá nhất cho “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” trong 1 năm mà còn trong 2 năm liên tiếp, 2024-25, bởi Euromoney, Global Finance và FinanceAsia.
Bên cạnh đó, trong quá trình làm việc với S&P, Techcombank đã không chỉ chia sẻ thực trạng, thế mạnh của riêng ngân hàng mà còn chủ động kiến nghị S&P đánh giá lại xếp hạng toàn ngành Ngân hàng Việt Nam.
Trong nhiều năm, mức đánh giá của S&P, vì nhiều lí do, chưa phản ánh chính xác vị thế của Ngành so với các tiến bộ vượt bậc đạt được, vượt qua nhiều ngành tài chính, ngân hàng của các quốc gia khác có cùng xếp hạng.
Được sự hỗ trợ, chỉ đạo, và phối hợp kịp thời của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Techcombank đã thu xếp các buổi làm việc cho phái đoàn của S&P với Phó Thủ tướng Chính phủ, cũng như với các đại diện của Ngân hàng Nhà nước để chia sẻ thêm về định hướng, hay thực tế điều hành kinh tế và ngành Ngân hàng, củng cố niềm tin của các chuyên gia S&P không chỉ vào các kết quả Việt Nam đã đạt được mà quan trọng hơn vào “Triển vọng” trong thời gian tới.
Đánh giá nâng hạng của tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới S&P phản ánh sự ghi nhận các kết quả khả quan không chỉ giành cho Techcombank mà còn đối với toàn ngành ngân hàng Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn 2020-24 khi hệ thống đã vững vàng vượt qua các thách thức lớn nhờ vào sự kiện toàn của khung pháp lý, chỉ đạo quyết liệt cũng như năng lực được nâng cao của các ngân hàng nói chung và của Techcombank nói riêng.
Đối với những lo ngại về vấn đề thuế quan gần đây, S&P cũng nhận định Techcombank sẽ bị ảnh hưởng không đáng kể do tỷ trọng rất thấp đối với các khách hàng trong lĩnh vực xuất khẩu bị ảnh hưởng của vấn đề thuế đối ứng.
Việc nâng hạng tín nhiệm Hệ thống ngân hàng Việt Nam và Techcombank, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh địa chính trị kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn.
Phần lớn các đánh giá từ đầu năm nay đối với các quốc gia, ngành Ngân hàng hay tổ chức tín dụng khác chỉ ở mức duy trì, hoặc thậm chí hạ mức tín nhiệm, hoặc triển vọng. Điều này còn đặc biệt ý nghĩa khi S&P đã trực tiếp nâng thẳng xếp hạng tín nhiệm của Techcombank lên 1 bậc – thay vì chỉ điều chỉnh triển vọng như thông lệ - phản ánh niềm tin vững chắc vào nội lực và vị thế của Techcombank cũng như triển vọng tích cực của hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Một doanh nghiệp niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 128 triệu đồng/lượng
Phiên sáng 26/8, giá bán vàng miếng SJC phổ biến 127,7 triệu đồng/lượng; một doanh nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh niêm yết giá bán cao nhất từ trước tới nay với 128 triệu đồng/lượng…
Các ngân hàng Mỹ lo stablecoin hút tiền gửi
Nỗ lực vận động hành lang này của các ngân hàng phản ánh căng thẳng giữa các nhà băng truyền thống ở Phố Wall và ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển bùng nổ và có được sự ủng hộ của Nhà Trắng...
Techcombank chính thức được S&P nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức BB
Ngày 25/8, S&P Global Ratings công bố nâng xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Techcombank (HoSE: TCB) lên mức BB - khẳng định vị thế ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân với nền tảng vốn và lợi nhuận bền vững cao hàng đầu Việt Nam.
Các ngân hàng thương mại đã mua vào 800 triệu USD trong ngày 25/8
Theo Khối Thị trường tài chính ngân hàng ACB, trong ngày 25/8, các ngân hàng thương mại đã mua vào khoảng 800 triệu USD từ phiên can thiệp đầu tiên của Ngân hàng Nhà nước….
Vụ buôn lậu vàng trị giá 252 tỷ đồng: Nhiều chủ tiệm mua vàng lậu về bán
Một số chủ tiệm vàng do muốn có vàng nguyên liệu để chế tác, kinh doanh, thu lợi nhuận nên chủ động đặt hàng của Trí và Sa - đối tượng chủ mưu hai đường dây buôn lậu vàng trị giá 252 tỷ đồng...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: