Công ty chứng khoán nhận định gì khi chỉ số đánh mất vùng 1800 điểm?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 9-13/2/2026.

Trong tuần, VN-Index giảm 73,55 điểm, tương đương 4,02% xuống 1.755,49 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index tăng 0,15 điểm, tương đương 0,06% lên 256,28 điểm.

Chỉ số có thể sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong các phiên đầu tuần

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp tục giảm điểm với độ rộng thị trường nghiêng về số mã giảm điểm. Thanh khoản gia tăng, vượt lên trên mức trung bình 20 phiên trong khi khối ngoại duy trì bán ròng phiên thứ 5 liên tiếp cho thấy áp lực cung vẫn còn lớn. Chỉ số có thể sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong các phiên đầu tuần tới. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số nằm tại 1.270-1.730 điểm, nằm quanh đường trung bình động 100 ngày. Thị trường được kỳ vọng sẽ hồi phục trở lại sau khi kiểm định vùng hỗ trợ này.

Đối với hoạt động quản trị rủi ro cho danh mục hiện tại, nhà đầu tư nên xem xét duy trì trạng thái cân bằng về tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt. Tuân thủ việc đóng các vị thế ngắn hạn đang có khi giá xâm phạm ngưỡng trailing stop”.

Đà bán có xu hướng gia tăng trước kỳ nghỉ Tết, nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index giảm điểm ngay khi mới mở cửa và dành cả ngày giằng co trong vùng 1,755 – 1,785 trước khi lùi xuống đóng cửa tại mốc 1,755.49 điểm, giảm hơn 27 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 16/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Hàng cá nhân & gia dụng giảm mạnh gần 5%, theo sau là ngành Dịch vụ tài chính, Tài nguyên cơ bản,… Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX, UPCOM và mua ròng trên sàn HNX. Đà bán có xu hướng gia tăng trước kỳ nghỉ Tết, nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng".

Với tín hiệu hiện tại, VN-Index đang vận động theo kịch bản giảm về khu vực 1.700-1.720 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Với tín hiệu hiện tại, VN-Index đang vận động theo kịch bản giảm về khu vực 1.700-1.720 điểm. Đà điều chỉnh ngắn hạn ở mức cao nên mọi nỗ lực hồi phục trong tuần giao dịch tiếp theo sẽ gặp cản trở bởi áp lực bán giá cao quanh 1.780 điểm. Khuyến nghị dừng hoàn toàn các vị thế ngắn hạn trên mọi nhóm ngành, tận dụng các nhịp hồi kỹ thuật để giảm tỷ trọng và chờ các tín hiệu tạo đáy quanh khu vực hỗ trợ nêu trên”.

Nối dài đà giảm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Quán tính giảm điểm kéo dài tiếp tục gây áp lực lên VN-Index, khiến chỉ số đánh mất vùng 1.760, trong khi các chỉ báo động lượng vẫn duy trì trạng thái suy yếu. Vùng hỗ trợ 1.720 – 1.730 của xu hướng Tăng Trung hạn được kỳ vọng sẽ phát huy tốt hơn vai trò nâng đỡ, qua đó giúp chỉ số tìm điểm cân bằng.

Ngược lại, các nhịp hồi phục kỹ thuật dự kiến thử thách trở lại vùng 1.780 – 1.800”.

VN-Index có thể tiếp tục điều chỉnh trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 27,1 điểm (-1,5%), đóng cửa ở mức 1.755,5 điểm. Chỉ số duy trì xu hướng giảm với áp lực bán lan tỏa ở hầu hết các nhóm ngành, trong đó nổi bật nhất là Ngân hàng, Chứng khoán và Bất động sản (không bao gồm nhóm Vingroup). Lực mua chỉ xuất hiện ở một số cổ phiếu đơn lẻ trong VN30 như GAS và MBB. Áp lực bán ròng lớn khiến cho chỉ số giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ MA50 ngày.

Chúng tôi duy trì quan điểm về việc VN-Index có thể tiếp tục điều chỉnh trong các phiên tới do áp lực bán mạnh tại nhóm vốn hoá lớn chưa có dấu hiệu dừng lại. Việc VN-Index phá vỡ ngưỡng hỗ trợ tại vùng 1.770 - 1.800 điểm (tương đương MA50 ngày) và đi xuống hỗ trợ cho xu hướng giảm của chỉ số sẽ tiếp diễn. Chúng tôi cho rằng nhà đầu tư chưa nên giải ngân tại đây và cần theo dõi sát diễn biến của VN-Index tại vùng hỗ trợ tiếp theo của chỉ số là tại mức MA100 ngày tương đương 1.725 điểm”.

Xác suất cao VN-Index vẫn sẽ xuất hiện các nhịp rung lắc trong ngắn hạn

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên giao dịch cuối tuần với nến pinbar với bóng trên khá dài, phản ánh lực bán mạnh của thị trường.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD và RSI đều đang hướng xuống cùng thanh khoản gia tăng hơn 40% so với cùng kỳ phiên trước đó thể hiện áp lực bán mạnh trên thị trường. Đồng thời, chỉ báo CMF đã xuống dưới ngưỡng 0 cho thấy dòng tiền mua chủ động đỡ giá có phần thu hẹp mạnh. Trong ngắn hạn, nếu đánh mất khu vực 1.750 thì vùng điểm 1.730 sẽ là ngưỡng hỗ trợ tiếp theo được kì vọng sẽ giúp VN-Index lấy lại cân bằng.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung tiếp tiếp tục giảm điểm và bán sát dải biên dưới Bollinger band, hầu hết các chỉ báo vẫn đang hướng xuống và chưa cho tín hiệu tạo đáy nên xác suất cao VN-Index vẫn sẽ xuất hiện các nhịp rung lắc trong ngắn hạn.

Thị trường trong phiên giao dịch hôm nay chịu áp lực bán mạnh từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến chỉ số chung giảm điểm xuống dưới mốc hỗ trợ cứng MA50. Đồng thời, dòng tiền tiếp tục có sự phân hóa rõ nét giữa những nhóm ngành có dòng tiền mạnh như dầu khí, cảng biển và phân bón trong khi giảm mạnh ở nhóm cổ phiếu bất động sản và chứng khoán. Trước diễn biến hiện tại của thị trường, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát diễn biến thị trường trong những phiên tới, đồng thời cân nhắc giảm tỷ trong cổ phiếu hoặc đòn bẩy trong danh mục”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.