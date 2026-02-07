Đà Nẵng chọn người làm việc tại Trung tâm tài chính quốc tế, yêu cầu hiểu biết sâu về AI và Blockchain

Giá vàng trong nước và thế giới
Chủ Nhật, 08/02/2026
Tuệ Lâm
07/02/2026, 19:53
Theo tiêu chuẩn, yêu cầu ứng viên phải tốt nghiệp từ các trường đại học thuộc Top 50 (đối với bằng Đại học) hoặc Top 100 (đối với bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ) trên các bảng xếp hạng uy tín toàn cầu như QS World University Rankings, Times Higher Education (THE) hoặc ARWU tại thời điểm tốt nghiệp...
Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng vừa có thông báo về việc tuyển chọn hợp đồng lao động xác định thời hạn làm việc tại Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng. Động thái này nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự chủ chốt để hiện thực hóa tham vọng đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến tài chính khu vực.
Theo tiêu chuẩn, yêu cầu ứng viên phải tốt nghiệp từ các trường đại học thuộc Top 50 (đối với bằng Đại học) hoặc Top 100 (đối với bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ) trên các bảng xếp hạng uy tín toàn cầu như QS World University Rankings, Times Higher Education (THE) hoặc ARWU tại thời điểm tốt nghiệp.
Yêu cầu về kinh nghiệm thực chiến được đặt ở mức rất cao. Ứng viên bắt buộc phải có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm, và đặc biệt ưu tiên những người từng làm việc tại các Trung tâm tài chính quốc tế trên thế giới hoặc các tổ chức tài chính, tập đoàn đa quốc gia nằm trong danh sách Forbes Global 2000 năm 2025,.
Khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo cả 4 kỹ năng là điều kiện bắt buộc.
Đợt tuyển dụng này nhắm vào các vị trí Chuyên viên cho 4 Ban trọng yếu: Ban Chiến lược và Tổng hợp, Ban Pháp chế, Ban Thành viên và Ban Công nghệ.
Đáng chú ý, tại Ban Công nghệ, Đà Nẵng yêu cầu trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học Máy tính, Khoa học Dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Hệ thống thông tin quản lý, Viễn thông và Điện tử... Ứng viên cho vị trí này hiểu biết sâu về cơ chế vận hành của Blockchain, Token hóa tài sản (Asset Tokenization) và Hợp đồng thông minh (Smart Contracts) để tham mưu xây dựng khung kỹ thuật cho cơ chế thử nghiệm (Sandbox).
Có năng lực khai thác Dữ liệu lớn (Big Data) và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)/học máy (machine learning) để phân tích xu hướng, phát hiện gian lận tài chính và tối ưu hóa vận hành hệ thống.
Đối với ban Chiến lược và tổng hợp, ứng viên cần có khả năng hoạch định chiến lược, định vị cạnh tranh và xây dựng chính sách đặc thù để phát triển Trung tâm tài chính quốc tế theo thông lệ toàn cầu.
Ban Pháp chế và ban Thành viên đòi hỏi các chuyên gia luật và quản trị có khả năng rà soát tính pháp lý quốc tế, xây dựng khung quản lý rủi ro và thẩm định hồ sơ cấp phép cho các nhà đầu tư lớn.
Ưu tiên đã và đang đảm nhiệm các chức danh quản lý từ cấp phòng trở lên tại các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực pháp luật hoặc tại các Trung tâm tài chính quốc tế trên thế giới hoặc tại các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, tập đoàn đa quốc gia thuộc danh sách Forbes Global 2000 năm 2025.
Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam do Chính phủ thành lập, đặt tại TP.HCM và Đà Nẵng. Trong đó, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng hướng tới trở thành trung tâm thử nghiệm và giao dịch tài chính số có vai trò quan trọng trong mạng lưới các trung tâm tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Đồng thời chuyên biệt trong việc số hóa tài sản và cung cấp các giải pháp tài chính xanh, tài trợ chuỗi cung ứng thế hệ mới.
18:14, 06/02/2026
Trong phiên 7/2, sau khi tăng gần 3 triệu đồng/lượng, giá mua vàng nhẫn phổ biến ở mức 176 triệu đồng/lượng. Tính từ phiên giá sập mạnh 31/1 đến 7/2,người mua lãi tới 10,3 triệu đồng đồng/lượng…
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (6/2), khi cổ phiếu công nghệ bật tăng trở lại sau những phiên bán tháo liên tiếp...
Thị trường kim loại quý hồi phục mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (6/2), nhờ lực bắt đáy, đồng USD giảm giá nhẹ, và mối lo về đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran...
Ngày 6/2, giá vàng trong nước liên tục đảo chiều với diễn biến khó đoán; mỗi nhịp điều chỉnh đều lên tới cả triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán…
Nghị quyết 09/2026/NQ-CP giúp tháo gỡ tình trạng ách tắc tại cửa khẩu, giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp trong ngắn hạn. Tuy nhiên, những bất cập trong chính sách tiền kiểm chưa được xử lý căn cơ, khiến nguy cơ ùn ứ có thể tái diễn sau thời hạn tạm dừng…
