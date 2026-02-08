Xu thế dòng tiền: Tuần giáp Tết thị trường sẽ “dễ thở” hơn?

VN-Index đã có tuần giảm điểm thứ 3 liên tiếp và hoàn toàn đánh gãy vùng hỗ trợ 1800 điểm sau 5 phiên thử thách mốc này. Tốc độ giảm giá nhanh trong hai phiên cuối tuần qua đã khiến các vị thế ngắn hạn đảo ngược sang thua lỗ một cách nhanh chóng.

Tính chung cả tuần qua chỉ số giảm 73,55 điểm tương đương -4%. Việc điểm số giảm mạnh do tác động lớn từ các cổ phiếu trụ cũng tạo hiệu ứng bán tháo, ảnh hưởng nghiêm trọng tới phần còn lại của thị trường. Thống kê có 73,2% số cổ phiếu trong rổ VNAllshare giảm giá tuần qua, trong đó 26,1% giảm mạnh hơn VN-Index.

Theo các chuyên gia, thị trường không chịu ảnh hưởng từ các thông tin bất lợi mà từ áp lực hạ tỷ trọng margin trước kỳ nghỉ lễ dài ngày cộng hưởng với sự thiếu vắng dòng tiền dẫn dắt. Thị trường đang bước vào giai đoạn cận Tết – thời điểm tâm lý phòng thủ thường chiếm ưu thế. Khi chỉ số không duy trì được các mốc kỹ thuật quan trọng (chẳng hạn mốc 1800 điểm), hiệu ứng tâm lý bị khuếch đại, dù thực tế nhiều cổ phiếu chỉ điều chỉnh về vùng hỗ trợ trung hạn.

Do đó các chuyên gia kỳ vọng tuần giáp Tết thị trường sẽ tích cực hơn khi những áp lực cơ cấu và giảm margin trong ngắn hạn kết thúc. Vùng đáy tháng 12/2025 (quanh 1730-1750 điểm) sẽ là chốt chặn kỹ thuật rất mạnh, nơi định giá P/E của thị trường trở nên cực kỳ hấp dẫn đối với các dòng tiền lớn và các quỹ đầu tư dài hạn. Đây nhiều khả năng là nhịp rũ bỏ cuối cùng để tái thiết lập mặt bằng giá mới trước khi bước vào chu kỳ tăng trưởng của năm 2026.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Diễn biến thị trường khá xấu trong tuần qua khi VN-Index đã hoàn toàn phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 1800 điểm. Đang có những lo ngại chỉ số sẽ tiếp tục điều chỉnh về đáy tháng 12/2025, thậm chí là đáy quanh 1600 điểm. Quan điểm của anh chị thế nào về kịch bản này?

Thay vì rời bỏ thị trường, hãy chuẩn bị nguồn tiền mặt để thực hiện chiến lược “mua khi hoảng loạn” tại các vùng hỗ trợ mạnh, bởi lịch sử cho thấy những nhịp sụt giảm phi lý sát Tết thường mở ra cơ hội lợi nhuận lớn ngay sau kỳ nghỉ. Ông Nghiêm Sỹ Tiến

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Việc VN-Index đánh mất ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1800 điểm một cách dứt khoát là tín hiệu cho thấy bên bán đang tạm thời làm chủ hoàn toàn thế trận. Nguyên nhân chủ yếu đến từ áp lực hạ tỷ trọng margin trước kỳ nghỉ lễ dài ngày cộng hưởng với sự thiếu vắng dòng tiền dẫn dắt.

Tuy nhiên, tôi cho rằng kịch bản lùi về tận 1600 điểm là quá bi quan và khó xảy ra trong bối cảnh vĩ mô vẫn ổn định. Vùng đáy tháng 12/2025 (quanh 1730-1750 điểm) sẽ là chốt chặn kỹ thuật rất mạnh, nơi định giá P/E của thị trường trở nên cực kỳ hấp dẫn đối với các dòng tiền lớn và các quỹ đầu tư dài hạn. Đây nhiều khả năng là nhịp rũ bỏ cuối cùng để tái thiết lập mặt bằng giá mới trước khi bước vào chu kỳ tăng trưởng của năm 2026.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc cao cấp Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Tổng quan kết quả kinh doanh quý 4/2025 của các doanh nghiệp niêm yết khả quan đã đẩy thị trường tăng mạnh trong thời gian qua. Và các tin tức này bắt đầu phản ánh vào giá và thị trường chứng kiến sự chốt lời mạnh mẽ từ nhà đầu tư. Tôi cho rằng VN-Index sẽ tiếp tục gặp áp lực chốt lời gia tăng và dòng tiền có dấu hiệu suy yếu khi đến gần kỳ nghỉ Tết kéo dài.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Việc VN-Index phá vỡ mốc tâm lý 1800 điểm hay đúng hơn là lùi về dưới ngưỡng MA50 ngày là tín hiệu kỹ thuật không mấy khả quan, nhưng chưa hẳn là tiêu cực. Áp lực điều chỉnh không chỉ đến từ tâm lý chốt lời, mà còn chịu tác động từ việc lãi suất liên ngân hàng tiếp tục tăng mạnh trong tuần, làm dấy lên lo ngại về điều kiện thanh khoản. Tuy nhiên, mặt bằng giá cổ phiếu hiện đã điều chỉnh về vùng hỗ trợ trung hạn quan trọng. Đây là vùng có ý nghĩa kiểm định xu hướng, nơi lực cầu có thể quay lại nếu áp lực vĩ mô không tiếp tục xấu đi. Bối cảnh chứng khoán toàn cầu cũng vừa phục hồi sau nhịp điều chỉnh có thể tiếp thêm các chất xúc tác.

Vậy nên tôi cho rằng còn quá sớm để khẳng định VN-Index sẽ giảm sâu về đáy tháng 12/2025 hay xa hơn là vùng 1600 điểm. Kịch bản phù hợp trong giai đoạn này là thị trường dao động kiểm định cung – cầu quanh vùng hỗ trợ, có thể xuất hiện các nhịp hồi kỹ thuật đan xen, trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

VN-Index sau khi giảm dưới khu vực 1800 điểm và có khả năng điều chỉnh về khu vực hỗ trợ 1725 – 1730 – 1750 điểm. Theo tôi ở mốc này vẫn có khả năng các phiên bật tăng trở lại – những phiên biến động tăng mạnh cũng có thể quay lại chứ không liên tục điều chỉnh như các phiên giảm diểm ở tuần đầu tiên tháng 2.

Quan điểm cá nhân của tôi là VN-Index có thể chỉ giảm tối đa về mốc 1725 – 1730 điểm và phục hồi chứ khó có thể về mốc 1600 điểm. Xu hướng đi lên trung hạn của thị trường vẫn đang tiếp tục được duy trì.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Độ rộng thị trường những phiên tuần qua liên tiếp thể hiện cổ phiếu giảm giá mạnh hơn điểm số, đồng nghĩa với danh mục của nhà đầu tư sẽ thiệt hại nặng. Theo anh chị nhà đầu tư nên hành động thế nào, có nên cắt lỗ để chờ thị trường điều chỉnh tới các ngưỡng thấp hơn rồi mới mua lại?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo ghi nhận của tôi, độ rộng thị trường chỉ thực sự suy giảm mạnh trong hai phiên cuối tuần, khi VN-Index không thể phục hồi trở lại trên mốc 1800 điểm. Trước đó, dòng tiền vẫn hoạt động khá tích cực, đặc biệt ở nhóm Midcap, cho thấy trạng thái thị trường chưa rơi vào tiêu cực diện rộng. Nhịp điều chỉnh vừa qua đẩy các cổ phiếu lùi về kiểm định lại các vùng hỗ trợ trung hạn như MA20 hoặc MA50, trong khi VN-Index hiện đang vận động thấp hơn MA50 do chịu tác động lớn từ nhóm vốn hóa lớn. Vậy nên, tôi không cho rằng bức tranh chung là quá xấu.

Trong bối cảnh này, nhà đầu tư không nên phản ứng theo tâm lý cắt lỗ bằng mọi giá, tuy nhiên, cũng không nên giữ danh mục một cách thụ động. Cách tiếp cận phù hợp là cơ cấu lại danh mục có chọn lọc: giảm tỷ trọng ở các cổ phiếu suy yếu về cấu trúc giá, sử dụng đòn bẩy cao hoặc phụ thuộc nhiều vào dòng tiền ngắn hạn; đồng thời ưu tiên nắm giữ hoặc chuyển sang những cổ phiếu có nền tảng tốt, ít chịu áp lực tái chính và đang được kiểm định tại các vùng hỗ trợ quan trọng.

Ở giai đoạn này, việc giữ kỷ luật, đi chậm và ưu tiên quản trị rủi ro sẽ hiệu quả hơn so với các quyết định mang tính cảm xúc như bán tháo hay cố gắng bắt đáy quá sớm.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Thị trường tăng và điều chỉnh không phải tất cả các nhóm cổ phiếu cùng biến động giống nhau. Nhiều cổ phiếu tăng tốt hoặc rất tốt cùng pha với thị trường (tiện ích, hóa chất, dầu khí) nhưng vẫn có những cổ phiếu đi ngang hoặc giảm điểm trong cả giai đoạn tháng 1. Một số nhóm ngành còn vận động tốt ngay cả thị trường điều chỉnh tuần qua điển hình như cổ phiếu dầu khí để minh họa cho việc danh mục của nhà đầu tư sẽ rất khác nhau từ vị thế, tỷ trọng cổ phiếu nắm giữ và đặc biệt là cổ phiếu gì họ đang cầm như thế nào.

Quản trị danh mục và phân bổ hợp lý ở một số cổ phiếu triển vọng thì rõ ràng phụ thuộc vào kinh nghiệm, kiểm soát tâm lý, nguồn tiền dư địa cho hoạt động tái đầu tư và phân bổ mới trở lại sẽ có hiệu quả hơn là việc vẫn giữ nhiều cổ phiếu trong đó lại nắm giữ những mã không được ưu tiên trong năm nay ví dụ như nhóm cổ phiếu bất động sản chẳng hạn. Theo tôi nhà đầu tư vẫn căn điều chỉnh để có thể mua một phần cổ phiếu trong tuần giao dịch tới bởi pha phục hồi sau đoạn điều chỉnh lại dễ xuất hiện ở tuần giáp Tết.

Với tôi, giai đoạn này thiên về quản trị rủi ro và bảo toàn vị thế, hơn là mở rộng danh mục. Chỉ khi việc kiểm định xu hướng thành công với mẫu hình đảo chiều đáng tin cậy, việc cân nhắc giải ngân thêm mới nên được cân nhắc. Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Khi độ rộng thị trường tiêu cực và giá cổ phiếu giảm sâu hơn chỉ số, thiệt hại của nhà đầu tư cá nhân là rất thực tế. Tuy nhiên, việc bán tháo bằng mọi giá lúc này, khi thị trường đã chiết khấu một đoạn dài, thường không mang lại hiệu quả tối ưu. Đối với các danh mục không chịu áp lực margin, nhà đầu tư nên ưu tiên nắm giữ những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và triển vọng lợi nhuận 2026 sáng sủa. Việc cắt lỗ chỉ nên thực hiện quyết liệt với các mã mang tính đầu cơ cao hoặc đã gãy nền giá kỹ thuật nghiêm trọng.

Thay vì rời bỏ thị trường, hãy chuẩn bị nguồn tiền mặt để thực hiện chiến lược “mua khi hoảng loạn” tại các vùng hỗ trợ mạnh, bởi lịch sử cho thấy những nhịp sụt giảm phi lý sát Tết thường mở ra cơ hội lợi nhuận lớn ngay sau kỳ nghỉ.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc cao cấp Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Tôi cho rằng chiến lược ưu tiên của nhà đầu tư hiện tại là tăng tỷ lệ tiền hoặc cơ cấu lại danh mục, chọn lọc lại doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và được hưởng lại từ chính sách để đón chờ đợt tăng mới. Giai đoạn đầu tuần, thị trường sẽ tiếp tục gặp áp lực bán mạnh và kỳ vọng ổn định hơn ở những ngày giao dịch cuối cùng của năm cũ.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thị trường chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán. Có vẻ cơ hội để thị trường tăng trước Tết đã không như mong đợi. Theo anh chị điều gì thúc đẩy nhà đầu tư bi quan như vậy lúc này, mặc dù thị trường không có thông tin gì bất lợi cũng như mức tăng giá ở cổ phiếu trong tháng 1 cũng không nhiều?

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Theo tôi tâm lý bi quan hiện tại thực chất không đến từ các thông tin vĩ mô bất lợi mà xuất phát từ nỗi lo sợ rủi ro tiềm ẩn trong kỳ nghỉ lễ dài ngày. Nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên giữ tiền mặt để đảm bảo an toàn, tránh những biến động bất ngờ từ thị trường thế giới khi thị trường trong nước đóng cửa.

Bên cạnh đó, việc tháng 1 không mang lại mức sinh lời như kỳ vọng đã khiến sự kiên nhẫn của dòng tiền ngắn hạn cạn kiệt, dẫn đến hành động bán cắt lỗ hàng loạt. Hiện tượng này mang đậm tính chất tâm lý hành vi hơn là phản ánh nội lực doanh nghiệp. Chính sự trống rỗng về thông tin hỗ trợ trong ngắn hạn đã vô tình tạo ra một “khoảng chân không” về lực cầu, khiến áp lực bán dù không quá lớn cũng đủ làm giá cổ phiếu sụt giảm mạnh.

Tuy trong ngắn hạn thị trường đang có trạng thái tiêu cực nhưng sau kỳ nghĩ lễ thị trường sẽ tích cực hơn nhờ thông tin hỗ trợ xuất hiện nhiều hơn. Thị trường được kỳ vọng sẽ đón nhận nguồn vốn mới sau khi thị trường được nâng hạng. Ông Lê Minh Nguyên

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi, tâm lý bi quan hiện nay chủ yếu xuất phát từ yếu tố dòng tiền và trạng thái thị trường, hơn là từ thông tin tiêu cực. Việc lãi suất liên ngân hàng tiếp tục tăng mạnh trong tuần khiến kỳ vọng về sức mua ngắn hạn suy yếu, bên cạnh kênh liên thị trường biến động mạnh như giá Vàng, USD, Bitcoin cũng ảnh hưởng tâm lý. Trong khi thanh khoản thị trường lại suy giảm làm nhà đầu tư thiếu điểm tựa để nắm giữ vị thế.

Thêm vào đó, thị trường đang bước vào giai đoạn cận Tết – thời điểm tâm lý phòng thủ thường chiếm ưu thế. Khi chỉ số không duy trì được các mốc kỹ thuật quan trọng (chẳng hạn mốc 1800 điểm), hiệu ứng tâm lý bị khuếch đại, dù thực tế nhiều cổ phiếu chỉ điều chỉnh về vùng hỗ trợ trung hạn. Chính sự thận trọng quá mức này là yếu tố khiến tâm lý chung trở nên bi quan hơn, ngay cả khi nền tảng thông tin không quá xấu.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc cao cấp Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Mặc dù mức tăng giá cổ phiếu trong tháng 1 không nhiều nhưng thị trường sắp bước vào giai đoạn nghỉ dài và thông tin lãi suất đang có xu hướng tăng lên khiến nhà đầu tư chọn cách bảo toàn lợi nhuận hoặc thu tiền về để quan sát thêm.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Nếu danh mục cổ phiếu nắm giữ không tăng hoặc giảm hoặc kém khả quan thì rõ ràng nhà đầu tư có xu hướng sẽ đặt kỳ vọng rồi hy vọng về khả năng “về bờ” trong “tương lai gần”. Như vậy, việc kiểm soát danh mục chặt cũng có thể hạn chế giao dịch ngắn hạn nếu đang nắm giữ nhiều cổ phiếu cũng sẽ được ưu tiên hơn.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Biên độ giảm của cổ phiếu về cuối tuần là khá mạnh, khiến các giao dịch ngắn hạn đổi trạng thái từ tích cực sang tiêu cực rất nhanh. Tuần trước anh chị đã tăng vị thế cổ phiếu, liệu danh mục có bị ảnh hưởng? Anh chị có mua thêm ở nhịp điều chỉnh cuối tuần không, hay cắt giảm tỷ trọng?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Ở góc nhìn của tôi, nhịp giảm mạnh về cuối tuần có tạo áp lực nhất định lên danh mục, đặc biệt với các vị thế ngắn hạn, nhưng mức độ ảnh hưởng vẫn trong tầm kiểm soát. Nguyên nhân là phần lớn cổ phiếu chỉ điều chỉnh nhanh về các vùng hỗ trợ trung hạn, thay vì gãy cấu trúc xu hướng.

Trong bối cảnh đó, tôi không lựa chọn cắt giảm tỷ trọng một cách vội vàng, nhưng cũng không mua đuổi thêm khi thị trường giảm mạnh. Chiến lược chủ đạo là giữ tỷ trọng ở mức trung bình và theo dõi tín hiệu kiểm định các vùng hỗ trợ quan trọng, ưu tiên những cổ phiếu còn giữ được nền giá tốt và có dòng tiền nâng đỡ.

Với tôi, giai đoạn này thiên về quản trị rủi ro và bảo toàn vị thế, hơn là mở rộng danh mục. Chỉ khi việc kiểm định xu hướng thành công với mẫu hình đảo chiều đáng tin cậy, việc cân nhắc giải ngân thêm mới nên được cân nhắc.

Theo tôi nhà đầu tư vẫn căn điều chỉnh để có thể mua một phần cổ phiếu trong tuần giao dịch tới bởi pha phục hồi sau đoạn điều chỉnh lại dễ xuất hiện ở tuần giáp Tết. Ông Lê Đức Khánh

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Việc gia tăng vị thế trong tuần trước chắc chắn khiến danh mục của chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn, vì biên độ giảm của cổ phiếu vào cuối tuần là khá gắt. Tuy nhiên, dưới góc độ đầu tư chuyên nghiệp, tôi không thay đổi quan điểm về giá trị dài hạn của các cổ phiếu đang nắm giữ.

Trong các phiên cuối tuần qua, thay vì cắt giảm tỷ trọng trong hoảng loạn, tôi đã chọn giải pháp quan sát lực cầu tại vùng 1780 điểm và thực hiện giải ngân thêm một phần nhỏ tiền mặt dự phòng vào các mã đầu ngành bị bán quá đà. Tỷ trọng cổ phiếu hiện tại vẫn được duy trì ở mức khoảng 55-60%. Tôi chấp nhận chịu nhiệt trong ngắn hạn để nắm giữ lợi thế vị thế tốt, sẵn sàng cho nhịp phục hồi mà tôi tin rằng sẽ diễn ra ngay sau khi thị trường mở cửa trở lại đầu năm mới.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Việc giao dịch ngắn hạn, giao dịch trong biên độ được ưu tiên hơn trong giai đoạn tháng 1. Tháng 2 có vẻ dao động lên xuống trong biên sẽ khó mua bán cổ phiếu ngắn hạn mặc dù vẫn có cổ phiếu diễn biến tốt. Theo tôi giao dịch ngắn hạn cũng nên đợi thời điểm đặc biệt có thể quan sát ở các phiên tuần tới với các điểm mua mới vì vẫn có những biến động bất ngờ mà chúng ta sẽ không nên bỏ qua.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc cao cấp Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Với việc thị trường sẽ tiếp tục gặp áp lực bán ra, việc cắt giảm tỷ trọng là cần thiết và chọn lựa vùng giá hấp dẫn hơn để tham gia thị trường lại. Tuy trong ngắn hạn thị trường đang có trạng thái tiêu cực nhưng sau kỳ nghỉ lễ thị trường sẽ tích cực hơn nhờ thông tin hỗ trợ xuất hiện nhiều hơn. Thị trường được kỳ vọng sẽ đón nhận nguồn vốn mới sau khi thị trường được nâng hạng.