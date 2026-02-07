Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục, bitcoin hồi mạnh, giá dầu tăng trong lúc chờ tin Iran

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (6/2), khi cổ phiếu công nghệ bật tăng trở lại sau những phiên bán tháo liên tiếp...

Giá bitcoin cũng hồi phục về ngưỡng 71.000 USD sau khi có thời điểm mất mốc 61.000 USD, còn giá dầu thô tăng nhẹ trong lúc giới đầu tư các diễn biến tiếp theo về đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran.

Lúc đóng cửa, Dow Jones tăng 1.206,95 điểm, tương đương tăng 2,4%, đạt 50.115,67 điểm, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử chỉ số blue-chip này vượt qua mốc 50.000 điểm

Chỉ số S&P 500 tăng 1,97%, chốt ở mức 6.932,3 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 2,18%, đạt 23.031,21 điểm.

Với phiên tăng này, S&P 500 trở lại với trạng thái tăng tính từ đầu năm, sau khi rơi vào trạng thái giảm trong phiên ngày thứ Năm.

Dù vậy, S&P 500 vẫn giảm 0,1% và Nasdaq giảm 1,8% trong tuần này do áp lực từ xu thế bán tháo cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại về triển vọng lợi nhuận của các khoản đầu tư khổng lồ vào công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Trái lại, Dow Jones đã tăng 2,5% trong tuần này nhờ hưởng lợi từ sự dịch chuyển của dòng tiền từ cổ phiếu công nghệ sang các cổ phiếu giá trị có mức độ gắn bó cao với chu kỳ kinh tế.

Nvidia và Broadcom là hai trong số những cổ phiếu tăng mạnh nhất phiên này, ghi nhận mức tăng tương ứng gần 8% và 7%. Trước phiên tăng ngày thứ Sáu, hai cổ phiếu này đã bị bán mạnh liên tục. Tương tự, cổ phiếu Oracle và Palantir chốt phiên với mức tăng 4%.

“Thị trường vẫn đang ở trong cơn sốt AI, với tất cả những khoản đầu tư lớn mà những cái tên như Google, Nvidia, Meta và Amazon rót vào lĩnh vực này. Chỉ là có đôi lúc, sự đầu tư lớn này khiến nhà đầu tư lo lắng”, nhà sáng lập Gabriel Shahin của công ty Falcon Wealth Planning nhận định với hãng tin CNBC.

Tuy nhiên, ông Shahin cho rằng thị trường đang ở trong một cuộc “cân chỉnh lại trên quy mô lớn”, mà ở đó, nhà đầu tư sẽ tiếp tục dịch chuyển khỏi các cổ phiếu tăng trưởng để rót vốn vào các cổ phiếu giá trị. Ông nhận định các cổ phiếu giá trị vốn hóa lớn sẽ được ưa chuộng trong những tháng sắp tới.

Điều này đã được thể hiện rõ trong phiên ngày thứ Sáu, khi nhà đầu tư mua mạnh các nhóm cổ phiếu công nghiệp và tài chính. Trong hai nhóm này, Caterpillar và Goldman Sachs là những cái tên nổi bật, với mức tăng 7% và 4%, đóng góp lớn vào thành quả tăng của Dow Jones.

Cổ phiếu Amazon là một ngoại lệ của phiên này, giảm hơn 5% sau khi “gã khổng lồ” thương mại điện tử công bố mức lợi nhuận tính trên mỗi cổ phiếu thấp hơn một chút so với kỳ vọng của giới phân tích và cho biết sẽ chi 200 tỷ USD cho đầu tư cơ bản trong năm nay.

Tâm lý ham thích rủi ro đã tăng mạnh trở lại trong phiên ngày thứ Sáu, khi cả giá cổ phiếu, tiền số và kim loại quý đồng loạt hồi phục sau phiên bán tháo trên khắp các thị trường vào ngày thứ Năm.

Giá bitcoin có lúc giảm dưới 61.000 USD, mất hơn một nửa giá trị so với kỷ lục thiết lập vào đầu tháng 10/2025 và là mức thấp nhất kể từ tháng 10/2024. Tuy nhiên, từ mức đáy này, bitcoin đã bật tăng trở lại và giao dịch quanh ngưỡng 70.000 USD. Tính cả tuần, giá bitcoin giảm 16%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,5 USD/thùng, tương đương tăng 0,74%, đóng cửa ở mức 68,05 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,26 USD/thùng, tương đương tăng 0,41%, chốt ở mức 63,55 USD/thùng.

Ngày thứ Sáu, Mỹ và Iran bước vào vòng đàm phán hạt nhân diễn ra ở Oman do nước chủ nhà giữ vai trò trung gian. Dù kết quả đàm phán là điều khó đoán định, một nhà ngoại giao cấp cao của Iran ngày thứ Sáu cho biết đàm phán đã có “sự khởi đầu tốt đẹp” và sẽ tiếp tục sau khi các nhà đàm phán của hai bên về nước để tham vấn.

“Không ai có thể nói trước liệu Mỹ có tấn công Iran trong tuần tới hay không”, nhà phân tích Phil Flynn của công ty Price Futures Group nhận định với hãng tin CNBC.

Trước khi đàm phán bắt đầu, Mỹ và Iran đã thiếu sự đồng thuận về nội dung đàm phán, vì Tehran chỉ muốn tập trung vào vấn đề hạt nhân, trong khi Washington muốn thảo luận cả vấn đề tên lửa đạn đạo của Iran và việc nước này hậu thuẫn các nhóm vũ trang trong khu vực. Mối bất đồng này khiến giới đầu tư cảm thấy lo lắng về leo thang căng thẳng trở lại.

Một cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran có thể gây gián đoạn nguồn cung dầu, bởi khoảng 1/5 tổng nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu được đáp ứng bởi nguồn dầu thô vận chuyển qua eo biển Hormuz - một đoạn huyết mạch của vận tải biển quốc tế nằm giữa Oman và Iran.

Trái lại, nếu rủi ro xung đột khu vực giảm xuống, giá dầu có thể giảm sâu hơn - giới phân tích nhận định, cho rằng giá “vàng đen” vẫn đang đương đầu sức ép giảm từ triển vọng dư thừa nguồn cung dầu toàn cầu trong năm 2026.