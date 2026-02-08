Hà Nội: Tặng hàng nghìn phiếu mua hàng 0 đồng cho công nhân

Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội trao tặng 3.600 phiếu mua hàng, và 3.600 suất quà “0 đồng” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, góp phần sẻ chia, động viên để mọi người đều có Tết đủ đầy...

Nhằm chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động Thủ đô nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2026, trong 2 ngày từ 7- 8/2/2026, Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội tổ chức chương trình “Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026” tại Salon Nhà Triển lãm, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội Nguyễn Huy Khánh, chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” là một điểm nhấn nhân văn sâu sắc trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động của Công đoàn Thủ đô.

Chương trình với quy mô 70 gian hàng, bày bán đa dạng các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết như lương thực, thực phẩm, đồ gia dụng, hàng tiêu dùng… Các sản phẩm đều được bán với mức giá ưu đãi, bảo đảm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, tạo điều kiện để đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động mua sắm Tết tiết kiệm, an tâm.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội cũng trao tặng 3.600 phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 500.000 đồng và 3.600 suất quà “0 đồng”, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó góp phần sẻ chia, động viên để mọi người đều có Tết đủ đầy, ấm áp.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Chương trình “Tết sum vầy – Xuân ơn Đảng” năm 2026, được tổ chức vào chiều ngày 8/2/2026, với quy mô khoảng 800 người tham dự. Trong đó, hơn 600 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người, kèm theo 1 suất quà trị giá 300.000 đồng và 1 voucher trị giá 500.000 đồng để mua hàng tại “Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026”.

Tại chương trình, Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội còn trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 9 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, qua đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc, lâu dài của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động, giúp họ từng bước ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất.

Bên cạnh đó, đoàn viên, công nhân lao động tham dự chương trình còn được tham gia bốc thăm trúng thưởng, với nhiều phần quà giá trị, tạo không khí phấn khởi, vui tươi trong những ngày giáp Tết.