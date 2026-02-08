Hà Nội: Tặng hàng nghìn phiếu mua hàng 0 đồng cho công nhân

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 08/02/2026
Nhật Dương
08/02/2026, 20:54
Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội trao tặng 3.600 phiếu mua hàng, và 3.600 suất quà “0 đồng” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, góp phần sẻ chia, động viên để mọi người đều có Tết đủ đầy...
Nhằm chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động Thủ đô nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2026, trong 2 ngày từ 7- 8/2/2026, Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội tổ chức chương trình “Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026” tại Salon Nhà Triển lãm, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.
Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội Nguyễn Huy Khánh, chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” là một điểm nhấn nhân văn sâu sắc trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động của Công đoàn Thủ đô.
Chương trình với quy mô 70 gian hàng, bày bán đa dạng các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết như lương thực, thực phẩm, đồ gia dụng, hàng tiêu dùng… Các sản phẩm đều được bán với mức giá ưu đãi, bảo đảm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, tạo điều kiện để đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động mua sắm Tết tiết kiệm, an tâm.
Đặc biệt, Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội cũng trao tặng 3.600 phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 500.000 đồng và 3.600 suất quà “0 đồng”, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó góp phần sẻ chia, động viên để mọi người đều có Tết đủ đầy, ấm áp.
Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Chương trình “Tết sum vầy – Xuân ơn Đảng” năm 2026, được tổ chức vào chiều ngày 8/2/2026, với quy mô khoảng 800 người tham dự. Trong đó, hơn 600 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người, kèm theo 1 suất quà trị giá 300.000 đồng và 1 voucher trị giá 500.000 đồng để mua hàng tại “Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026”.
Tại chương trình, Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội còn trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 9 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, qua đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc, lâu dài của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động, giúp họ từng bước ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất.
Bên cạnh đó, đoàn viên, công nhân lao động tham dự chương trình còn được tham gia bốc thăm trúng thưởng, với nhiều phần quà giá trị, tạo không khí phấn khởi, vui tươi trong những ngày giáp Tết.
Từ ngày 16-02-2026, Ấn phẩm đặc biệt Xuân Bính Ngọ 2026 của Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ ra mắt bạn đọc với chủ đề "Khởi hành trên Đại Lộ Kiến Tạo"…
Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, tham quan và trải nghiệm không khí Tết của người dân Thủ đô, Sở Công Thương Hà Nội sẽ tổ chức chuỗi chương trình “Không gian quảng bá sản phẩm tiêu biểu, đặc sản, OCOP phục vụ Tết Bính Ngọ - Xuân Đoàn Kết” tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố từ ngày 9 đến 13/2/2026 (tức từ ngày 22 đến 26 tháng Chạp).
Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế vừa công bố danh sách cụ thể mới nhất 27 cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm…
Chiều 8/2, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại địa bàn tổ dân phố Vinhomes Greenbay, phường Đại Mỗ.
Sau thời gian dài điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bóc gỡ hai đường dây sản xuất, buôn bán thuốc và thực phẩm chức năng giả với quy mô đặc biệt lớn. Không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, các đối tượng còn trực tiếp đe dọa sức khỏe người tiêu dùng, trong đó có nhiều sản phẩm dành cho người già, phụ nữ và trẻ em.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: