Thứ Ba, 11/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Techcombank được cả Fitch Ratings và S&P Global xếp hạng tín nhiệm ở mức cao

Thu Hà

11/11/2025, 08:00

Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings lần đầu xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, HoSE: TCB) với triển vọng “Tích cực”, đồng thời công bố xếp hạng Năng lực nội tại (Viability Rating – VR) và Hỗ trợ từ Chính phủ (Government Support Rating – GSR) ở mức 'bb-', bên cạnh việc ghi nhận điểm “Nguồn vốn – Thanh khoản” là ‘bb’.

Techcombank là ngân hàng có tỷ lệ an toàn vốn cao nhất trong nhóm các ngân hàng Việt Nam được Fitch xếp hạng.
Techcombank là ngân hàng có tỷ lệ an toàn vốn cao nhất trong nhóm các ngân hàng Việt Nam được Fitch xếp hạng.

Trong vòng 3 tháng, Techcombank liên tục được hai tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới là Fitch Ratings và S&P Global Ratings xếp hạng tín nhiệm ở mức cao, khẳng định năng lực vốn vững mạnh, khả năng quản trị rủi ro hiệu quả và chiến lược tăng trưởng bền vững của Ngân hàng.

Cụ thể, tổ chức Fitch đã lần đầu xếp hạng xếp hạng tín nhiệm dài hạn (Long-Term Issuer Default Rating - IDR) của Techcombank ở mức 'BB-' với triển vọng “Tích cực”, công bố xếp hạng năng lực nội tại (Viability Rating – VR) và xếp hạng hỗ trợ từ Chính phủ (Government Support Rating – GSR) ở mức 'bb-', đồng thời ghi nhận xếp hạng Nguồn vốn – Thanh khoản (Funding and Liquidity) là ‘bb’.

Theo Fitch Ratings, việc xếp hạng triển vọng “Tích cực” phản ánh niềm tin vào năng lực tài chính vững mạnh, cấu trúc nguồn vốn ổn định và khung quản trị rủi ro thận trọng của Techcombank, đồng thời phản ánh nỗ lực đa dạng hóa danh mục tín dụng và duy trì chất lượng tài sản ổn định qua các chu kỳ kinh tế của ngân hàng.

Đặc biệt, điểm xếp hạng “Nguồn vốn – Thanh khoản” được đánh giá ở mức ‘bb’ - mức cao nhất trong số các ngân hàng được xếp hạng, nhờ năng lực huy động vốn mạnh mẽ với “chi phí vốn thấp hơn đáng kể so với trung bình ngành” và khả năng quản lý thanh khoản hiệu quả.

Techcombank là ngân hàng có tỷ lệ an toàn vốn cao nhất trong nhóm các ngân hàng Việt Nam được Fitch xếp hạng, với Fitch Core Capital (FCC) đạt 13,9% và tỷ lệ vốn cấp 1 (Tier 1) là 14,2% (tính đến tháng 9/2025). Fitch nhận định năng lực vốn mạnh mẽ này giúp Techcombank có dư địa tăng trưởng, đồng thời hạn chế rủi ro tập trung. “Tỷ lệ này có thể được cải thiện hơn nữa khi áp dụng thông tư 14/2025/TT-NHNN” – Fitch nhấn mạnh.

Fitch Ratings cũng khẳng định khả năng sinh lời là một trong những thế mạnh nổi bật của Techcombank, với “tỷ lệ lợi nhuận hoạt động trên tài sản có rủi ro (RWA) đạt 2,7% – cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của ngành”. Kết quả này đến từ hiệu quả kiểm soát chi phí vốn, cơ cấu thu nhập đa dạng và nguồn thu ngoài lãi bền vững.

Đồng thời, Fitch cũng đánh giá Techcombank duy trì tiêu chuẩn thẩm định tín dụng nghiêm ngặt và quản lý tài sản bảo đảm hiệu quả, thể hiện qua tỷ lệ nợ xấu chỉ 1,2% – thuộc nhóm thấp nhất ngành.

Ông Alex Macaire – Giám đốc Tài chính Tập đoàn - Techcombank chia sẻ: “Việc Fitch Ratings xếp hạng triển vọng Tích cực là sự công nhận độc lập và khách quan cho những nỗ lực không ngừng của Techcombank. Đây là lần thứ hai trong năm 2025, Techcombank được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm toàn cầu xếp hạng ở mức cao, khẳng định sự đánh giá đồng nhất từ các tổ chức uy tín quốc tế đối với chiến lược và năng lực tài chính vững mạnh của Ngân hàng. Techcombank cam kết tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng bền vững, mang lại trải nghiệm vượt trội cho khách hàng, giá trị bền vững cổ đông, cộng đồng; đồng thời góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam.”

Trước đó, vào ngày 25 tháng 8, Techcombank cũng đã được S&P Global Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức BB.

Mới đây, Techcombank cũng đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2025 đạt 23,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ - dẫn đầu nhóm ngân hàng tư nhân. Trong đó, lợi nhuận trước thuế quý 3/2025 đạt 8,3 nghìn tỷ đồng, tăng 14,4%, là mức lợi nhuận trước thuế theo quý cao nhất từ trước tới nay của Ngân hàng. Tỷ lệ CASA tiếp tục dẫn đầu ngành, cùng các chỉ số hiệu quả hoạt động đều vượt kỳ vọng trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức.

Đáng chú ý, trước đó TCB cũng được đưa vào rổ chỉ số VNSI20 – top 20 doanh nghiệp có điểm ESG cao nhất trong rổ chỉ số bền vững của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), khẳng định cam kết mạnh mẽ về phát triển bền vững và quản trị doanh nghiệp xuất sắc.

Từ khóa:

Techcombank

Đọc thêm

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 40,2 nghìn tỷ đồng trong tháng 10

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 40,2 nghìn tỷ đồng trong tháng 10

Tháng 10/2025, khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ tăng 63,4% so với tháng trước, đạt 27,7 nghìn tỷ đồng, lợi suất tiếp tục tăng ở hầu hết các kỳ hạn. Cùng kỳ, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 40,2 nghìn tỷ đồng qua OMO nhằm hỗ trợ thanh khoản và góp phần giảm áp lực lên lãi suất ngắn hạn trên thị trường liên ngân hàng…

Agribank tài trợ Kiosk thông minh, nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ công Hà Nội

Agribank tài trợ Kiosk thông minh, nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ công Hà Nội

Chiều ngày 10/11/2025, Lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử được long trọng tổ chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội (258 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội).

Ngân hàng Cathay United Bank kỷ niệm 20 năm thành lập tại Việt Nam

Ngân hàng Cathay United Bank kỷ niệm 20 năm thành lập tại Việt Nam

Ngân hàng Cathay United Bank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CUBHCM) vừa tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm hoạt động tại Việt Nam, diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội với chủ đề "Đồng tâm nâng tầm sức mạnh" (Better Together).

Ngân hàng hạnh phúc và những giá trị cảm xúc trao tới khách hàng

Ngân hàng hạnh phúc và những giá trị cảm xúc trao tới khách hàng

Trong kỷ nguyên số, nơi các giao dịch tài chính trở nên nhanh chóng và tiện lợi hơn bao giờ hết, khách hàng không chỉ tìm kiếm sự hiệu quả – họ mong đợi được thấu hiểu, đồng hành và cảm nhận được niềm hạnh phúc trong từng trải nghiệm.

Chênh lệch tỷ giá chính thức và tự do vẫn ở mức cao

Chênh lệch tỷ giá chính thức và tự do vẫn ở mức cao

Tỷ giá USD/VND ngày 11/11 tiếp tục tăng nhẹ tại các kênh chính thức, trong khi thị trường tự do ghi nhận mức giảm mạnh. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay, tỷ giá tự do vẫn tăng tới 6,96%, gần gấp đôi mức tăng 3,23% của tỷ giá chính thức...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Thế giới

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tỷ giá giảm 0,4% trong tháng 10 nhưng áp lực điều hành còn lớn

Tài chính

2

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 40,2 nghìn tỷ đồng trong tháng 10

Tài chính

3

Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao bước vào giai đoạn phát triển mới

Thị trường

4

Triển vọng của bất động sản Việt Nam trong 10 năm tới

Bất động sản

5

Chu kỳ hạ lãi suất toàn cầu đang khép lại, giá cổ phiếu có gặp rủi ro?

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy