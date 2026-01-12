Techcombank và Home Credit hợp tác triển khai chương trình Cho vay Ủy thác

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và Công ty TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit) chính thức hợp tác triển khai Chương trình Cho vay Ủy thác (Entrustment Lending), mang đến giải pháp tín dụng tiêu dùng an toàn, minh bạch và dễ tiếp cận trên nền tảng số cho người dân đồng thời góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia và định hướng phát triển kinh tế theo hướng chất lượng, bền vững và bao trùm của Việt Nam.

Theo thỏa thuận, Techcombank - với nền tảng tài chính vững mạnh, đóng vai trò bên ủy thác, và Home Credit là bên nhận ủy thác, trực tiếp tìm kiếm khách hàng theo các tiêu chí cụ thể, giải ngân và quản lý các khoản vay thông qua nền tảng công nghệ số hiện đại, mở rộng khả năng tiếp cận các sản phẩm vay tiêu dùng chính thống cho nhiều phân khúc khách hàng trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ.

Báo cáo của Cục Thống kê về tình hình kinh tế – xã hội quý IV và năm 2025 cho thấy một con số ấn tượng: tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt mức 17,65% – cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Tín dụng tiêu dùng tiếp tục là một trong những động lực quan trọng, đóng góp hơn 20% tăng trưởng tín dụng chung, phản ánh sự phục hồi của sức mua nội địa và niềm tin tiêu dùng. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một bộ phận người dân phải tiếp cận các kênh tín dụng phi chính thức, tiềm ẩn nhiều rủi ro về chi phí và tính minh bạch, đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc mở rộng tín dụng hợp pháp, có trách nhiệm.

Trong bối cảnh đó, Chương trình Cho vay Ủy thác giữa Techcombank và Home Credit được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn vốn tín dụng minh bạch, an toàn và bền vững cho thị trường; qua đó góp phần giảm thiểu rủi ro hệ thống, hỗ trợ kiểm soát lạm phát và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của tín dụng tiêu dùng – một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Chương trình cũng phù hợp với Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030, hướng tới mở rộng tiếp cận dịch vụ tài chính an toàn, thuận tiện cho mọi người, đặc biệt là nhóm yếu thế, lao động tự do, người thu nhập thấp và khu vực nông thôn.

Techcombank hiện nằm trong nhóm những ngân hàng thương mại cổ phần được xếp hạng tín nhiệm cao nhất tại Việt Nam. Ảnh: Techcombank.

Cụ thể, Home Credit ứng dụng mô hình học máy (machine learning) và dữ liệu lớn (Big Data) trong quy trình thẩm định và phê duyệt tự động, giúp rút ngắn thời gian xử lý xuống chỉ còn khoảng 70 giây mỗi hợp đồng trên nền tảng số của công ty. Giải pháp này được triển khai trên nền tảng năng lực tài chính vững mạnh của Techcombank – ngân hàng có tỷ lệ an toàn vốn (CAR) thuộc nhóm cao nhất hệ thống, vượt chuẩn Basel III, qua đó bảo đảm tính minh bạch, an toàn dữ liệu và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.

Thông qua Chương trình Cho vay Ủy thác của Techcombank và Home Credit, khách hàng được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thống với lãi suất cạnh tranh và thông tin minh bạch, trải nghiệm quy trình vay số hóa toàn diện, phê duyệt nhanh và giải ngân hiệu quả, đáp ứng đa dạng nhu cầu tiêu dùng như chi tiêu cá nhân, mua sắm, hay học tập. Đồng thời, chương trình góp phần giảm thiểu rủi ro từ tín dụng phi chính thức, hỗ trợ người dân xây dựng lịch sử tín dụng lành mạnh và từng bước nâng cao hiểu biết tài chính.

Nhân viên Home Credit tư vấn cho khách hàng về các gói vay. Ảnh: Home Credit.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ Techcombank, phát biểu: “Với tầm nhìn ‘Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống’, Techcombank luôn tiên phong đầu tư cũng như hợp tác cùng các đối tác uy tín để mang đến những giải pháp toàn diện cho từng phân khúc khách hàng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ngành tài chính tại Việt Nam. Thỏa thuận hợp tác này sẽ giúp chúng tôi nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, phát huy thế mạnh về dữ liệu – công nghệ để đa dạng hóa danh mục sản phẩm/dịch vụ, phục vụ tốt mọi phân khúc khách hàng trên toàn quốc. Bên cạnh đó, chương trình còn góp phần hình thành một thị trường tín dụng tiêu dùng lành mạnh, bền vững, đồng hành cùng mục tiêu phát triển kinh tế của đất nước. Đây cũng là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trong thời gian tới.”

Ông Pham Ngoc Khang, Tổng giám đốc Home Credit Việt Nam, cho biết: “Việc hợp tác cùng Techcombank trong chương trình Cho vay Ủy thác này giúp các khách hàng của Home Credit tiếp cận sản phẩm vay với mức lãi suất cạnh tranh, đồng thời củng cố vị thế trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng và dẫn đầu xu hướng cho vay ủy thác tại Việt Nam. Với thế mạnh công nghệ và sự am hiểu sâu sắc thị trường, chúng tôi tin rằng chương trình không chỉ mang đến những sản phẩm thiết thực mà còn tạo ra giá trị xã hội sâu rộng, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn minh bạch và giảm rủi ro từ các kênh tín dụng không chính thức. Chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác giữa hai tổ chức tài chính hàng đầu sẽ tạo ra những tác động tích cực và góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng”.

Về Techcombank

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), với tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, Nâng tầm giá trị sống” là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt Nam, và là một trong những ngân hàng hàng đầu khu vực châu Á. Theo đuổi chiến lược khách hàng là trọng tâm, Techcombank hiện đang cung cấp các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng đa dạng cho khoảng 17 triệu khách hàng, bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp thông qua mạng lưới điểm giao dịch trải dài khắp Việt Nam cũng như dịch vụ ngân hàng số dẫn đầu thị trường. Phương pháp tiếp cận hệ sinh thái, hợp tác đối tác của Ngân hàng trong nhiều lĩnh vực kinh tế chủ chốt giúp tạo nên sự khác biệt cho Techcombank tại một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.

Techcombank hiện được xếp hạng AA- bởi FiinRatings, Ba3 bởi Moody’s và BB bởi S&P, nằm trong nhóm những ngân hàng thương mại cổ phần được xếp hạng tín nhiệm cao nhất tại Việt Nam.

Về Home Credit Việt Nam

Với hành trình hơn 17 năm phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam, Home Credit hiện là một trong những đơn vị dẫn đầu thị trường tài chính tiêu dùng với mạng lưới phục vụ hơn 16 triệu khách hàng. Doanh nghiệp tập trung chiến lược vào việc tối ưu hóa chi phí và trải nghiệm người dùng thông qua các giải pháp tài chính linh hoạt trên nền tảng công nghệ tiên tiến.

Kết quả kinh doanh tích cực và chiến lược bền vững đã giúp Home Credit nhận được mức xếp hạng tín nhiệm A từ FiinRatings trong năm 2025, phản ánh sự ổn định và tiềm năng tăng trưởng dài hạn của công ty.