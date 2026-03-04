Thứ Tư, 04/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Giải ngân đầu tư công đạt hơn 55 nghìn tỷ trong 2 tháng đầu năm

Phương Nhi

04/03/2026, 16:17

Bộ Tài chính cho biết tổng thu ngân sách nhà nước trong 2 tháng đầu năm nay tăng 13,1% so cùng kỳ năm 2025; giải ngân vốn đầu tư công đạt 5,6% kế hoạch....

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo số liệu từ Bộ Tài chính công bố, thu ngân sách nhà nước trong 2 tháng đầu năm đạt 601,3 nghìn tỷ đồng, bằng 23,8% dự toán, tăng 13,1% so cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, thu nội địa đạt 558,1 nghìn tỷ đồng, bằng 25,4% dự toán, tăng 15% so cùng kỳ; thu từ dầu thô đạt khoảng 5,1 nghìn tỷ đồng, bằng 11,9% dự toán, giảm 42,2% so với cùng kỳ; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 38 nghìn tỷ đồng, bằng 13,7% dự toán, tăng 1,2% so với cùng kỳ.

GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG ĐẠT HƠN 55 NGHÌN TỶ

Chi cân đối ngân sách nhà nước trong 2 tháng đầu năm ước đạt 311 nghìn tỷ đồng, bằng 9,8% dự toán, tăng 11% so cùng kỳ năm 2025. Trong đó: chi đầu tư phát triển ước đạt 42,5 nghìn tỷ đồng, bằng 3,8% dự toán Quốc hội quyết định, tỷ lệ giải ngân ước đạt 4,3% kế hoạch vốn đầu tư phát triển Thủ tướng Chính phủ giao; chi trả nợ lãi ước đạt ước đạt 22,3% dự toán; chi thường xuyên ước đạt 13,3% dự toán.

Bộ Tài chính cũng cho biết đã thực hiện xuất cấp 15.527 tấn gạo dự trữ quốc gia theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm.

Ngoài ra, việc cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Đến hết tháng 2, đã thực hiện phát hành 60,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 10,03 năm, lãi suất bình quân 4,05%/năm.

Về việc giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Tài chính cho biết giải ngân vốn đầu tư công trong 2 tháng đầu năm 2026 đạt 55.739,8 tỷ đồng, đạt 5,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (995.348,05 tỷ đồng).

Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 10.178 tỷ đồng, đạt 2,9%; vốn vốn ngân sách địa phương là 45.561,8 tỷ đồng, đạt 7%. So với cùng kỳ năm 2025, kết quả giải ngân tương đương về tỷ lệ và cao về số tuyệt đối là 10.928,6 tỷ đồng.

Kết quả đến hết tháng 2/2026, so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, có 6 bộ, cơ quan và 14 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước. Còn 29 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới bình quân chung cả nước (trong đó có 25 bộ, cơ quan có tỷ lệ giải ngân dưới 1% và chưa giải ngân).

MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CÒN TỒN TẠI TRONG GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Theo Bộ Tài chính, năm 2026 là năm đầu tiên của giai đoạn trung hạn 2026-2030, ghi nhận lượng vốn đầu tư công lớn nhất từ trước đến nay, khiến áp lực giải ngân vốn đầu tư công gia tăng.

Trong đó, một số khó khăn, vướng mắc chủ yếu làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong 2 tháng đầu năm 2026 có thể kể đến:

Thứ nhất, khó khăn, vướng mắc liên quan đến phân bổ vốn. Việc chưa phân bổ một lượng vốn tương đối lớn đã ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026 (còn khoảng 32,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 3,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao); các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đang tập trung chỉ đạo để sớm hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đảm bảo điều kiện sớm bố trí kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ, dự án

Một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết cho các dự án không đủ điều kiện phân bổ và giải ngân như: nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán, bố trí vượt tổng mức đầu tư, vượt thời gian bố trí vốn thực hiện dự án,… Bộ Tài chính đã có các văn bản kiểm tra, nhận xét chi tiết đến từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương đề nghị điều chỉnh, hoàn thiện theo đúng quy định.

Thứ hai, khó khăn vướng mắc khác trong tổ chức thực hiện. Trong 2 tháng đầu năm, tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công thường đạt thấp, do các chủ đầu tư chủ yếu tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư, phân khai kế hoạch vốn chi tiết cho từng dự án và tiếp tục triển khai thi công đối với các dự án chuyển tiếp; trong khi thời gian nghỉ Tết năm 2026 rơi diễn ra muộn hơn so với năm 2025, tạm thời làm chậm công tác thi công xây dựng cho dự án của các chủ đầu tư, nhà thầu.

Đối với các dự án ODA, một số dự án chưa hoàn thành quy trình thủ tục đầu tư dẫn tới chưa đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn. Trong 2 tháng đầu năm, các dự án tập trung giải ngân và hoàn chứng từ các khoản giải ngân từ tài khoản đặc biệt theo kế hoạch vốn năm 2025 và một số dự án đang thực hiện các thủ tục cho công tác đấu thầu, chuẩn bị ký kết Hợp đồng và xử lý các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 còn thấp.

Nhận diện “điểm nghẽn” đầu tư công để khơi thông nguồn lực

14:14, 24/12/2025

Nhận diện “điểm nghẽn” đầu tư công để khơi thông nguồn lực

TP. Hồ Chí Minh xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 theo hình thức đầu tư công với số vốn hơn 5.000 tỷ đồng

16:04, 08/01/2026

TP. Hồ Chí Minh xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 theo hình thức đầu tư công với số vốn hơn 5.000 tỷ đồng

Đột phá TFP và cải cách đầu tư công: “Chìa khóa” cho mục tiêu tăng trưởng GDP hai chữ số

06:00, 16/12/2025

Đột phá TFP và cải cách đầu tư công: “Chìa khóa” cho mục tiêu tăng trưởng GDP hai chữ số

Từ khóa:

chi ngân sách nhà nước đầu tư Đầu tư công Giải ngân vốn đầu tư công thu ngân sách nhà nước Vneconomy

Đọc thêm

Một số chuyến bay từ Hà Nội đi Trung Đông bị hủy do ảnh hưởng chiến sự tại Iran

Một số chuyến bay từ Hà Nội đi Trung Đông bị hủy do ảnh hưởng chiến sự tại Iran

Một số chuyến bay từ Hà Nội đi Trung Đông của các hãng hàng không nước ngoài đã bị hủy hoặc điều chỉnh kế hoạch khai thác do ảnh hưởng từ tình hình xung đột quân sự tại khu vực này...

TP. Hồ Chí Minh: Kiến nghị Trung ương bố trí bổ sung khoảng 220.000 tỷ đồng làm metro

TP. Hồ Chí Minh: Kiến nghị Trung ương bố trí bổ sung khoảng 220.000 tỷ đồng làm metro

TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Trung ương bố trí thêm khoảng 220.000 tỷ đồng cho các tuyến metro, khi nguồn lực hiện mới đáp ứng khoảng 40% tổng nhu cầu 345.000 tỷ đồng...

Huế: Hơn 1.400 tỷ đồng đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan số 01 Chân Mây

Huế: Hơn 1.400 tỷ đồng đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan số 01 Chân Mây

Từ quý I/2026, dự án Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan số 01 Chân Mây sẽ bắt đầu công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng sau khi được chấp thuận nhà đầu tư với tổng vốn trên 1.452 tỷ đồng.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công để hỗ trợ thanh khoản ngân hàng

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công để hỗ trợ thanh khoản ngân hàng

Trước nguy cơ lặp lại các cú sốc thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng, nhiều chuyên gia cho rằng giải pháp không chỉ nằm ở công cụ điều tiết của Ngân hàng Nhà nước, mà còn ở việc khơi thông dòng tiền ngân sách thông qua đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công...

Làm chủ công nghệ, tăng tốc các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia

Làm chủ công nghệ, tăng tốc các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia

Thủ tướng yêu cầu chuyển đổi trạng thái từ làm thuê sang làm chủ công nghệ, quản trị, sản xuất trong phát triển đường sắt; bảo đảm tiến độ, chất lượng, phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Thế giới

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

eMagazine

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

Tầm quan trọng của eo biển Hormuz với thị trường năng lượng toàn cầu qua một biểu đồ

Thế giới

Tầm quan trọng của eo biển Hormuz với thị trường năng lượng toàn cầu qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tổng Bí thư Tô Lâm: Cương lĩnh xây dựng đất nước phải tạo nền tảng cho các quyết sách chiến lược

Tiêu điểm

2

TP. Hồ Chí Minh: Kiến nghị Trung ương bố trí bổ sung khoảng 220.000 tỷ đồng làm metro

Đầu tư

3

Huế: Hơn 1.400 tỷ đồng đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan số 01 Chân Mây

Đầu tư

4

Quảng Trị: Xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo năm 2025 tăng mạnh

Xuất nhập khẩu

5

Hà Nội: UBND phường Hồng Hà tạm dừng cấp phép xây dựng trong phạm vi dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy