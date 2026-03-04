Giải ngân đầu tư công đạt hơn 55 nghìn tỷ trong 2 tháng đầu năm

Theo số liệu từ Bộ Tài chính công bố, thu ngân sách nhà nước trong 2 tháng đầu năm đạt 601,3 nghìn tỷ đồng, bằng 23,8% dự toán, tăng 13,1% so cùng kỳ năm 2025.
Trong đó, thu nội địa đạt 558,1 nghìn tỷ đồng, bằng 25,4% dự toán, tăng 15% so cùng kỳ; thu từ dầu thô đạt khoảng 5,1 nghìn tỷ đồng, bằng 11,9% dự toán, giảm 42,2% so với cùng kỳ; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 38 nghìn tỷ đồng, bằng 13,7% dự toán, tăng 1,2% so với cùng kỳ.
GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG ĐẠT HƠN 55 NGHÌN TỶ
Chi cân đối ngân sách nhà nước
trong 2 tháng đầu năm ước đạt 311 nghìn tỷ đồng, bằng 9,8% dự toán, tăng 11% so cùng kỳ năm
2025. Trong đó: chi đầu tư phát triển ước đạt 42,5 nghìn tỷ đồng, bằng 3,8% dự
toán Quốc hội quyết định, tỷ lệ giải ngân ước đạt 4,3% kế hoạch vốn đầu
tư phát triển Thủ tướng Chính phủ giao; chi trả nợ lãi ước đạt ước đạt 22,3%
dự toán; chi thường xuyên ước đạt 13,3% dự toán.
Bộ Tài chính cũng cho biết đã
thực hiện xuất cấp 15.527 tấn gạo dự trữ quốc gia theo Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt
đầu năm.
Ngoài ra, việc cân đối ngân sách trung ương và
ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Đến hết tháng 2, đã thực hiện phát hành 60,5 nghìn
tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 10,03 năm, lãi suất bình quân
4,05%/năm.
Về việc giải ngân vốn đầu tư công,
Bộ Tài chính cho biết giải ngân vốn đầu tư công trong 2 tháng đầu năm 2026
đạt 55.739,8 tỷ đồng, đạt 5,6% kế hoạch Thủ tướng
Chính phủ giao (995.348,05 tỷ đồng).
Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 10.178 tỷ đồng, đạt 2,9%; vốn vốn ngân sách
địa phương là 45.561,8 tỷ đồng, đạt 7%. So với
cùng kỳ năm 2025, kết quả giải ngân
tương đương về tỷ lệ và cao về số tuyệt đối là 10.928,6 tỷ đồng.
Kết quả
đến hết tháng 2/2026, so với kế hoạch Thủ
tướng Chính phủ giao, có 6 bộ, cơ quan và 14 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình
quân chung cả nước. Còn 29 bộ, cơ quan
trung ương và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới bình quân chung
cả nước (trong đó có 25 bộ, cơ quan có tỷ lệ giải ngân dưới 1% và chưa
giải ngân).
MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CÒN TỒN TẠI TRONG GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG
Theo Bộ Tài chính, năm 2026 là năm đầu tiên của giai đoạn
trung hạn 2026-2030, ghi nhận lượng vốn đầu tư công lớn nhất từ trước đến nay,
khiến áp lực giải ngân vốn đầu tư công gia tăng.
Trong đó, một số
khó khăn, vướng mắc chủ yếu làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công
trong 2 tháng đầu năm 2026 có thể kể đến:
Thứ
nhất, khó khăn, vướng mắc liên quan đến phân bổ vốn. Việc chưa phân bổ một lượng vốn tương
đối lớn đã ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà
nước những tháng đầu năm 2026 (còn khoảng 32,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 3,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao); các bộ, cơ quan
trung ương và địa phương đang tập trung chỉ đạo để sớm hoàn thiện các thủ tục
đầu tư, đảm bảo điều kiện sớm bố trí kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ, dự án
Một số bộ,
cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết cho các dự án không đủ điều kiện phân bổ
và giải ngân như: nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư chưa được cấp có thẩm
quyền phê duyệt dự toán,
bố trí vượt tổng mức đầu tư, vượt thời gian bố trí vốn thực hiện dự án,… Bộ Tài chính đã có các văn bản kiểm tra, nhận xét chi tiết
đến từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương đề nghị điều chỉnh, hoàn thiện theo
đúng quy định.
Thứ hai, khó khăn vướng mắc khác trong tổ chức thực hiện. Trong 2 tháng đầu năm, tiến độ triển
khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công thường đạt thấp, do các chủ đầu tư
chủ yếu tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư, phân khai kế hoạch vốn chi tiết
cho từng dự án và tiếp tục triển
khai thi công đối với các dự án chuyển tiếp; trong khi thời gian nghỉ Tết năm 2026 rơi diễn ra muộn hơn so với năm 2025,
tạm thời làm chậm công tác thi công xây dựng cho dự án của các chủ đầu tư, nhà
thầu.
Đối với các
dự án ODA, một số
dự án chưa hoàn thành
quy trình thủ tục đầu tư dẫn tới chưa đủ điều kiện bố trí kế
hoạch vốn. Trong 2 tháng đầu năm, các dự án tập trung
giải ngân và hoàn chứng từ các khoản giải ngân từ tài khoản đặc biệt theo kế hoạch vốn năm 2025 và một số dự án đang thực
hiện các thủ tục cho công tác đấu thầu, chuẩn bị ký kết Hợp đồng và xử lý các
vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên giải ngân kế hoạch
vốn năm 2026 còn thấp.