Blog chứng khoán: Ván mới?

Thị trường bước sang phiên thứ 3 liên tiếp xuất hiện thanh khoản cực cao, hứa hẹn tuần này sẽ là tuần giao dịch kỷ lục giữa bối cảnh nhà đầu tư ào ạt bán tháo vì sợ hãi. Những tín hiệu tích cực đã xuất hiện hôm nay với diễn biến hồi giá của nhiều blue-chips và nhóm chứng khoán.

Thanh khoản HSX và HNX hôm nay đạt khoảng 48k tỷ chưa kể thỏa thuận và tổng 3 sàn đạt trên 53k tỷ. Kỷ lục gần nhất là 58,6k tỷ ngày 20/10/2025. Từ đầu tuần đến nay cổ phiếu giảm la liệt, rất mạnh, kéo dài liên tục mang bóng dáng của một đợt “selling climax” điển hình khi đi kèm với các tác nhân thúc đẩy sự sợ hãi. Dù VNI giảm không nhiều nhưng cổ phiếu điều chỉnh rất lớn và lòng tham đang trỗi dậy.

Nhịp phục hồi trong phiên chiều tuy không bùng nổ nhưng biên độ đi lên cũng khá ấn tượng. VNI từ đáy giảm 2,55% đảo ngược thành tăng nhẹ 0,28%. Với cổ phiếu, tuy sắc đỏ còn áp đảo nhưng cũng quá nửa (53%) số cổ phiếu phục hồi vượt 2% kể từ giá Low. Biên độ hồi như vậy là rộng, khi đi kèm với thanh khoản cao thì chắc chắn là hiệu ứng bắt đáy chủ động hơn.

Nhịp hồi được dẫn dắt từ các cổ phiếu blue-chips với khả năng phục hồi 3-5% là phổ biến. Vài mã như SSI hồi tới 7%, VRE hồi 10,45%, MWG gồi 6%... Cổ phiếu chứng khoán thậm chí tăng ngược trên diện rộng. VCI kịch trần, AGR, VCK, MBS, DSE, HCM, SHS, VND, BMS, CTS tăng từ 2% đến hơn 4%. Về mặt thanh khoản, HSX có 31 cổ phiếu giao dịch vượt 500 tỷ đồng thì một nửa là tăng giá. Đây là những cổ phiếu có dòng tiền đáng tin cậy nhất.

Việc VNI hình thành một “nến rút chân” biên độ rộng hôm nay khá tin cậy vì không chỉ là kéo trụ đơn lẻ. Đa số cổ phiếu blue-chips phục hồi giá tích cực (VN30 vẫn còn đỏ). Nhóm này dễ thu hút dòng tiền lớn nhất và như hôm qua, dòng tiền cá nhân tháo chạy ròng gần 2,8k tỷ thì dòng tiền tổ chức mua ròng hơn 3,7k tỷ. Các blue-chips thường ổn định trước trong giai đoạn hoảng loạn như thế này, tạo điều kiện giữ nhịp chỉ số và cải thiện được tâm lý chung.

Mức độ thiệt hại của nhà đầu tư từ đầu tuần đến nay là khá lớn. Khoảng 25% rổ VNAllshare tính đến hôm nay đã sụt giảm quá 5% - ngưỡng cắt lỗ chủ động thường thấy. Sự kết hợp giữa mức thua lỗ kỹ thuật với bầu không khí sợ hãi bao trùm là một điều kiện lý tưởng để “ép hàng”. Vì vậy mức thanh khoản cực lớn đang diễn ra là một đợt trao đổi kỳ vọng dữ dội.

Thị trường phái sinh hôm nay là “bữa tiệc” cho cả Short lẫn Long và basis từ chỗ chấp nhận chiết khấu rất rộng chuyển sang co hẹp và cuối cùng là đảo ngược. Nhịp nảy ít phút đầu tiên đưa VN30 lên đúng 1969.xx với sự từ chối của F1 khi basis là âm hơn 20 điểm tại đỉnh. Thời điểm chỉ số gãy 1951.xx basis chiết khấu 5 điểm là cơ hội Short tốt vì nếu không vượt được trở lại lên trên mức này thì xác suất cao rơi vào vùng mở biên độ giảm rất rộng.

Buổi chiều khi VN30 lùi hẳn xuống 1905.xx lúc 1h30 thì basis đảo dương sớm 15 phút, phản ánh lực Short cover hoặc Long mới xuất hiện. Khi VN30 lùi lại lần nữa xuống dưới 1921.xx basis lại chấp nhận dương hơn 9 điểm. Đó là tín hiệu của sức mạnh từ bên Long khi các trụ được đánh lên ấn tượng.

Hoạt động bắt đáy kéo hồi khá tốt hôm nay không đảm bảo thị trường sẽ tăng ngày mai, nhưng một đợt chuyển giao cổ phiếu lớn như thế này trong cơn hoảng loạn cuối cùng cũng sẽ hấp thụ hết khối lượng lỏng lẻo. Đây là lúc có thể cover lại hàng đã bán.

VN30 đóng cửa tại 1956.53. Cản gần nhất ngày mai là 1964; 1969; 1981; 1995; 2012; 2024; 2029. Hỗ trợ 1952; 1944; 1933; 1921; 1905; 1891; 1879.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.