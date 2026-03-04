Thứ Tư, 04/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Ván mới?

iTrader

04/03/2026, 16:25

Thị trường bước sang phiên thứ 3 liên tiếp xuất hiện thanh khoản cực cao, hứa hẹn tuần này sẽ là tuần giao dịch kỷ lục giữa bối cảnh nhà đầu tư ào ạt bán tháo vì sợ hãi. Những tín hiệu tích cực đã xuất hiện hôm nay với diễn biến hồi giá của nhiều blue-chips và nhóm chứng khoán.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Thanh khoản HSX và HNX hôm nay đạt khoảng 48k tỷ chưa kể thỏa thuận và tổng 3 sàn đạt trên 53k tỷ. Kỷ lục gần nhất là 58,6k tỷ ngày 20/10/2025. Từ đầu tuần đến nay cổ phiếu giảm la liệt, rất mạnh, kéo dài liên tục mang bóng dáng của một đợt “selling climax” điển hình khi đi kèm với các tác nhân thúc đẩy sự sợ hãi. Dù VNI giảm không nhiều nhưng cổ phiếu điều chỉnh rất lớn và lòng tham đang trỗi dậy.

Nhịp phục hồi trong phiên chiều tuy không bùng nổ nhưng biên độ đi lên cũng khá ấn tượng. VNI từ đáy giảm 2,55% đảo ngược thành tăng nhẹ 0,28%. Với cổ phiếu, tuy sắc đỏ còn áp đảo nhưng cũng quá nửa (53%) số cổ phiếu phục hồi vượt 2% kể từ giá Low. Biên độ hồi như vậy là rộng, khi đi kèm với thanh khoản cao thì chắc chắn là hiệu ứng bắt đáy chủ động hơn.

Nhịp hồi được dẫn dắt từ các cổ phiếu blue-chips với khả năng phục hồi 3-5% là phổ biến. Vài mã như SSI hồi tới 7%, VRE hồi 10,45%, MWG gồi 6%... Cổ phiếu chứng khoán thậm chí tăng ngược trên diện rộng. VCI kịch trần, AGR, VCK, MBS, DSE, HCM, SHS, VND, BMS, CTS tăng từ 2% đến hơn 4%. Về mặt thanh khoản, HSX có 31 cổ phiếu giao dịch vượt 500 tỷ đồng thì một nửa là tăng giá. Đây là những cổ phiếu có dòng tiền đáng tin cậy nhất.

Việc VNI hình thành một “nến rút chân” biên độ rộng hôm nay khá tin cậy vì không chỉ là kéo trụ đơn lẻ. Đa số cổ phiếu blue-chips phục hồi giá tích cực (VN30 vẫn còn đỏ). Nhóm này dễ thu hút dòng tiền lớn nhất và như hôm qua, dòng tiền cá nhân tháo chạy ròng gần 2,8k tỷ thì dòng tiền tổ chức mua ròng hơn 3,7k tỷ. Các blue-chips thường ổn định trước trong giai đoạn hoảng loạn như thế này, tạo điều kiện giữ nhịp chỉ số và cải thiện được tâm lý chung.

Mức độ thiệt hại của nhà đầu tư từ đầu tuần đến nay là khá lớn. Khoảng 25% rổ VNAllshare tính đến hôm nay đã sụt giảm quá 5% - ngưỡng cắt lỗ chủ động thường thấy. Sự kết hợp giữa mức thua lỗ kỹ thuật với bầu không khí sợ hãi bao trùm là một điều kiện lý tưởng để “ép hàng”. Vì vậy mức thanh khoản cực lớn đang diễn ra là một đợt trao đổi kỳ vọng dữ dội.

Thị trường phái sinh hôm nay là “bữa tiệc” cho cả Short lẫn Long và basis từ chỗ chấp nhận chiết khấu rất rộng chuyển sang co hẹp và cuối cùng là đảo ngược. Nhịp nảy ít phút đầu tiên đưa VN30 lên đúng 1969.xx với sự từ chối của F1 khi basis là âm hơn 20 điểm tại đỉnh. Thời điểm chỉ số gãy 1951.xx basis chiết khấu 5 điểm là cơ hội Short tốt vì nếu không vượt được trở lại lên trên mức này thì xác suất cao rơi vào vùng mở biên độ giảm rất rộng.

Buổi chiều khi VN30 lùi hẳn xuống 1905.xx lúc 1h30 thì basis đảo dương sớm 15 phút, phản ánh lực Short cover hoặc Long mới xuất hiện. Khi VN30 lùi lại lần nữa xuống dưới 1921.xx basis lại chấp nhận dương hơn 9 điểm. Đó là tín hiệu của sức mạnh từ bên Long khi các trụ được đánh lên ấn tượng.

Hoạt động bắt đáy kéo hồi khá tốt hôm nay không đảm bảo thị trường sẽ tăng ngày mai, nhưng một đợt chuyển giao cổ phiếu lớn như thế này trong cơn hoảng loạn cuối cùng cũng sẽ hấp thụ hết khối lượng lỏng lẻo. Đây là lúc có thể cover lại hàng đã bán.

VnEconomy

VN30 đóng cửa tại 1956.53. Cản gần nhất ngày mai là 1964; 1969; 1981; 1995; 2012; 2024; 2029. Hỗ trợ 1952; 1944; 1933; 1921; 1905; 1891; 1879.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

Blog chứng khoán: Dòng tiền phân cực

16:22, 03/03/2026

Blog chứng khoán: Dòng tiền phân cực

Cầu bắt đáy ấn tượng, cổ phiếu blue-chips dẫn nhịp hồi, thanh khoản có kỷ lục mới

15:36, 04/03/2026

Cầu bắt đáy ấn tượng, cổ phiếu blue-chips dẫn nhịp hồi, thanh khoản có kỷ lục mới

Kỳ rà soát tháng 3/2026 chỉ mang tính thủ tục, thị trường Việt Nam chắc chắn được nâng hạng?

14:03, 04/03/2026

Kỳ rà soát tháng 3/2026 chỉ mang tính thủ tục, thị trường Việt Nam chắc chắn được nâng hạng?

Từ khóa:

bắt đáy cổ phiếu blog chứng khoán nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam

Đọc thêm

Eo biển Hormuz đóng cửa: Châu Á có thể chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất

Eo biển Hormuz đóng cửa: Châu Á có thể chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất

Việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz đang gây ra những chấn động mạnh mẽ trên thị trường năng lượng toàn cầu, và khu vực châu Á được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Cầu bắt đáy ấn tượng, cổ phiếu blue-chips dẫn nhịp hồi, thanh khoản có kỷ lục mới

Cầu bắt đáy ấn tượng, cổ phiếu blue-chips dẫn nhịp hồi, thanh khoản có kỷ lục mới

Nhịp hoảng loạn kéo dài thêm khoảng 30 phút đầu phiên chiều nay trước khi dòng tiền hành động. Loạt cổ phiếu trụ khởi động sớm kéo theo loạt blue-chips dẫn sóng phục hồi đưa VN-Index vượt tham chiếu thành công. Nhóm chứng khoán có phiên bùng nổ không kém dầu khí.

Phí dịch vụ cảng biển Việt Nam rất hấp dẫn so với khu vực, cơ hội cho doanh nghiệp ngành cảng biển

Phí dịch vụ cảng biển Việt Nam rất hấp dẫn so với khu vực, cơ hội cho doanh nghiệp ngành cảng biển

Chính phủ định hướng tăng dần phí xếp dỡ cảng nước sâu lên mức 70–80% so với các tiêu chuẩn trong khu vực nhằm khuyến khích đầu tư vào cảng biển, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ các hãng tàu toàn cầu.

Kỳ rà soát tháng 3/2026 chỉ mang tính thủ tục, thị trường Việt Nam chắc chắn được nâng hạng?

Kỳ rà soát tháng 3/2026 chỉ mang tính thủ tục, thị trường Việt Nam chắc chắn được nâng hạng?

Cơ quan quản lý đã thực hiện các điều chỉnh cần thiết để triển khai Mô hình Môi giới Toàn cầu (Global Broker Model), yếu tố quan trọng nhằm hỗ trợ việc mô phỏng chỉ số một cách hiệu quả. Kỳ rà soát giữa kỳ tháng 3/2026 chỉ mang tính thủ tục để FTSE Russell hoàn tất quy trình đánh giá.

Định giá chứng khoán Việt Nam hấp dẫn nhờ mức tăng trưởng lợi nhuận kỳ vọng 18% năm 2026

Định giá chứng khoán Việt Nam hấp dẫn nhờ mức tăng trưởng lợi nhuận kỳ vọng 18% năm 2026

Ngành Ngân hàng và Bất động sản được dự báo tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận sàn HoSE trong năm 2026, đóng góp lần lượt 60,6% và 11,2% vào tổng lợi nhuận

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Thế giới

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

eMagazine

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

Tầm quan trọng của eo biển Hormuz với thị trường năng lượng toàn cầu qua một biểu đồ

Thế giới

Tầm quan trọng của eo biển Hormuz với thị trường năng lượng toàn cầu qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tổng Bí thư Tô Lâm: Cương lĩnh xây dựng đất nước phải tạo nền tảng cho các quyết sách chiến lược

Tiêu điểm

2

TP. Hồ Chí Minh: Kiến nghị Trung ương bố trí bổ sung khoảng 220.000 tỷ đồng làm metro

Đầu tư

3

Huế: Hơn 1.400 tỷ đồng đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan số 01 Chân Mây

Đầu tư

4

Quảng Trị: Xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo năm 2025 tăng mạnh

Xuất nhập khẩu

5

Hà Nội: UBND phường Hồng Hà tạm dừng cấp phép xây dựng trong phạm vi dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy