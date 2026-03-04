Thường trực Ban Bí thư: Tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về đất đai để Đà Nẵng phát triển
Hà Lê
04/03/2026, 15:58
Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu xử lý dứt điểm các vướng mắc kéo dài về đất đai, coi đây là nhiệm vụ then chốt để khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển bền vững cho thành phố, trên nguyên tắc không để xảy ra tiêu cực, thất thoát.
Ngày 4/3, tại trụ sở UBND phường Thanh Khê, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026–2031, đơn vị bầu cử số 1, gồm cử tri các phường Thanh Khê, An Khê, Hải Châu, Hòa Cường.
Tham dự hội nghị có 5 ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 1 của thành phố Đà Nẵng, trong đó có ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Tại hội nghị, cử tri nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên và chương trình hành động dự kiến nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI; đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến hoàn thiện pháp luật, giám sát tối cao, an sinh xã hội, y tế, giáo dục, phát triển đô thị, môi trường, phòng chống tham nhũng và tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng trên địa bàn.
Thay mặt các ứng cử viên, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trân trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; khẳng định các kiến nghị sẽ được tổng hợp, báo cáo để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời, hiệu quả.
Đánh giá cao các ý kiến của cử tri về xây dựng và hoàn thiện pháp luật, Thường trực Ban Bí thư cho biết Trung ương đã rất khẩn trương triển khai nhiệm vụ này, đặc biệt từ cuối năm 2024 và trong năm 2025. Chỉ trong một kỳ họp, Quốc hội đã sửa đổi gần 50 luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, trên tinh thần đặt lợi ích chung của đất nước và nhân dân lên trên hết, trước hết.
Liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thường trực Ban Bí thư cho biết Trung ương đang chuẩn bị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X; dự kiến Ban Chấp hành Trung ương sẽ ban hành nghị quyết mới với tầm nhìn chiến lược và các quyết sách mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.
Trao đổi thêm với cử tri, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh tư duy từ khắc phục hậu quả sang phòng ngừa, chủ động thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu; đồng thời hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật về phòng, chống thiên tai, quy hoạch và đầu tư công, tăng cường công khai thông tin, ứng dụng khoa học – công nghệ và vai trò giám sát của cộng đồng.
Đối với lĩnh vực đất đai, Thường trực Ban Bí thư thẳng thắn chỉ ra những bất cập còn tồn tại trong quá trình triển khai Luật Đất đai, nhất là về giá đất, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư và thủ tục hành chính. Dù Luật Đất đai 2024 có nhiều bước tiến, song thực tiễn đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.
Nhấn mạnh Đà Nẵng còn nhiều dự án tồn đọng kéo dài, Thường trực Ban Bí thư đề nghị thành phố tập trung tháo gỡ quyết liệt, không để kéo dài thêm nhiều năm, với yêu cầu xuyên suốt là không để xảy ra tiêu cực, thất thoát tài sản nhà nước.
Trung ương sẽ tiếp tục đồng hành, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tăng cường giám sát để Luật Đất đai đi vào cuộc sống, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.
Sáng cùng ngày, Thường trực Ban Bí thư cùng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã thăm, trao đổi với cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thanh Khê về công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trên địa bàn.
