Thứ Tư, 04/03/2026

Trang chủ Thế giới

Singapore đẩy nhanh kế hoạch trở thành trung tâm giao dịch vàng vật chất châu Á

Đức Anh

04/03/2026, 16:18

Vài tháng gần đây, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã làm việc với nhiều ngân hàng để đánh giá khả năng phát triển đảo quốc này thành một trung tâm giao dịch vàng vật chất...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Theo các nguồn thạo tin của hãng tin Bloomberg, Singapore đang đẩy nhanh kế hoạch trở thành trung tâm giao dịch vàng của khu vực, với sự tham gia của các ngân hàng trong nước và quốc tế như JPMorgan Chase và UBS, nhằm tăng thanh khoản thị trường và tận dụng nhu cầu ngày càng lớn từ các nhà đầu tư lớn.

Nguồn tin cho biết trong vài tháng gần đây, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã làm việc với nhiều ngân hàng để đánh giá khả năng phát triển đảo quốc này thành một trung tâm giao dịch vàng vật chất.

Ngoài UBS và JPMorgan, hai định chế tài chính lớn đóng vai trò cung cấp thanh khoản cho thị trường vàng toàn cầu, kế hoạch trên còn có sự tham gia của ngân hàng ICBC Standard Bank - đơn vị thanh toán bù trừ cho thị trường vàng London, cùng ba ngân hàng lớn của Singapore là DBS, United Overseas Bank (UOB) và Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC).

Hơn một năm qua, vàng chứng kiến giai đoạn tăng giá mạnh hiếm thấy khi liên tiếp lập đỉnh, trong bối cảnh nhà đầu tư tìm kiếm kênh thay thế cho tiền pháp định và tăng nắm giữ tài sản trú ẩn an toàn giữa lúc địa chính trị và thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Hồng Kông - từ lâu cạnh tranh với Singapore trong việc thu hút thanh khoản và dòng tiền từ các nhà đầu tư tài sản ròng cao - cũng đang tự định vị là một trung tâm giao dịch vàng vật chất hàng đầu khu vực. Điều này phù hợp với mục tiêu của Bắc Kinh là nâng vai trò của Trung Quốc trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Các ngân hàng DBS, UOB và OCBC xác nhận đang phối hợp với Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) để hỗ trợ phát triển thị trường vàng Singapore. DBS cho biết ngân hàng này tin rằng Singapore có thể đóng vai trò là một trung tâm đáng tin cậy cho hoạt động giao dịch và lưu chuyển vàng trong khu vực.

“Châu Á đang chứng kiến nhu cầu rất lớn và không ngừng gia tăng đối với vàng, khi nhà đầu tư ngày càng xem kim loại này là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất định địa chính trị. Xu hướng đó càng được củng cố bởi tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của khu vực Đông Nam Á và dòng vốn đầu tư lớn chảy vào vàng vật chất cùng các sản phẩm khác được bảo chứng bằng vàng”, ông Kelvin Ng, Giám đốc thị trường toàn cầu của UOB, nhận xét với Bloomberg.

Các nguồn tin cho biết tham vọng trở thành một trung tâm giao dịch và lưu trữ vàng của Singapore - với sự hỗ trợ của nhiều cơ quan nhà nước bên cạnh ngân hàng trung ương - hiện tập trung vào nhóm định chế tài chính lớn, gồm các ngân hàng trung ương và công ty quản lý tài sản gia đình.

Tuy nhiên, các nguồn này cho biết mọi kế hoạch hiện vẫn ở giai đoạn đầu và vẫn có thể thay đổi.

“Từ năm ngoái, MAS đã tích cực làm việc với các bên tham gia chủ chốt trên thị trường vàng để tìm cách hỗ trợ phát triển thị trường này tại Singapore. Chúng tôi sẽ công bố thêm thông tin về các sáng kiến chính vào thời điểm thích hợp”, người phát ngôn của MAS nói với Bloomberg.

Theo các nguồn thạo tin, Sở Giao dịch Singapore (SGX) đang xem xét khả năng đưa ra sản phẩm hợp đồng vàng mới, tùy theo mức độ quan tâm của thị trường. Trước đây, vào năm 2018, SGX từng phải dừng giao dịch hợp đồng Kilobar Gold Contract do giao dịch quá trầm lắng, chỉ 4 năm sau khi ra mắt. Singapore cũng đã bãi bỏ thuế hàng hóa và dịch vụ từ năm 2012 đối với các kim loại quý đạt chuẩn đầu tư, gồm cả bạc, nhưng điều này vẫn chưa đủ để giúp thị trường vàng nước này bứt phá rõ rệt.

Trong nhóm ngân hàng nội địa của Singapore, hiện chỉ có ngân hàng UOB cung cấp dịch vụ bán vàng vật chất và lưu ký vàng cho khách hàng cá nhân. Trong khi đó, ngân hàng OCBC gần đây cho biết đang xem xét phát triển dịch vụ lưu ký vàng vật chất dành cho khách hàng tổ chức và nhóm nhà đầu tư cá nhân giàu có.

