Techcombank và MobiFone ký kết hợp tác kiến tạo hệ sinh thái tài chính - công nghệ số

Thu Hà

07/04/2026, 18:21

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và Tổng công ty Viễn thông MobiFone chính thức ký kết hợp tác toàn diện, đánh dấu bước tiến chiến lược trong việc kết nối sâu rộng giữa lĩnh vực tài chính, viễn thông và công nghệ số, hướng tới kiến tạo hệ sinh thái số chuẩn quốc tế đồng hành cùng kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Đại diện lãnh đạo hai bên tại buổi ký kết hợp tác toàn diện. Ảnh: Techcombank.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp triển khai các giải pháp tài chính toàn diện cho cả khách hàng doanh nghiệp và cá nhân, đồng thời thúc đẩy các chương trình marketing, khách hàng thân thiết nhằm gia tăng khả năng tiếp cận và mức độ gắn kết với người dùng. Việc tích hợp các dịch vụ tài chính trên nền tảng viễn thông được kỳ vọng sẽ tạo ra trải nghiệm liền mạch, thuận tiện, góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính tới nhiều phân khúc khách hàng hơn.

Bên cạnh đó, hợp tác sẽ tập trung phát triển các nền tảng tài chính số, trung gian thanh toán, đồng thời ứng dụng mạnh mẽ dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao năng lực phân tích, cá nhân hóa dịch vụ. Hai bên cũng đẩy mạnh kết nối hạ tầng viễn thông, trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây, song hành với việc triển khai các giải pháp an ninh thông tin, xác thực danh tính điện tử và bảo mật giao dịch, đảm bảo nền tảng vận hành an toàn, bền vững và có khả năng mở rộng trong dài hạn.

Không dừng lại ở phạm vi hợp tác kinh doanh, thỏa thuận giữa Techcombank và MobiFone còn thể hiện tầm nhìn dài hạn trong việc đồng hành cùng Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới - nơi công nghệ, dữ liệu và kết nối trở thành động lực cốt lõi cho tăng trưởng. Hai bên hướng tới xây dựng một hệ sinh thái mở, tích hợp sâu các dịch vụ tài chính và viễn thông nhằm tạo ra những giá trị gia tăng vượt trội cho người dùng và doanh nghiệp.

Phát biểu tại lễ Ký kết, ông Trần Đức Thành – Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone nhấn mạnh: “Với sự bổ trợ thế mạnh lẫn nhau – giữa một bên là hạ tầng viễn thông, công nghệ, dữ liệu, và một bên là năng lực tài chính, ngân hàng, quản trị rủi ro – MobiFone và Techcombank sẽ tạo ra những sản phẩm, dịch vụ khác biệt, mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng và thị trường. Việc ký kết ngày hôm nay không chỉ là sự khởi đầu cho một giai đoạn hợp tác mới, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của MobiFone và Techcombank trong việc đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế & xã hội số tại Việt Nam.”

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thu Lan - Phó Chủ tịch HĐQT Techcombank, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng sự đồng điệu trong định hướng số hóa và dữ liệu sẽ giúp hai bên nhanh chóng hiện thực hóa hệ sinh thái toàn diện, để cùng tiếp tục dẫn dắt hành trình số hóa cũng như kiến tạo giá trị vượt trội cho khách hàng và đối tác. Đây là nguồn động lực lớn thúc đẩy sự phát triển của Techcombank và MobiFone lên một tầm cao mới.”

Trên nền tảng đó, sự hợp tác được kỳ vọng sẽ góp phần nâng tầm chuẩn mực dịch vụ trong ngành ngân hàng và viễn thông, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia và đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển kinh tế số. Đồng thời, đây cũng là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa khát vọng vươn mình của đất nước, khi các doanh nghiệp đầu ngành chủ động liên kết, phát huy nội lực và tận dụng cơ hội từ làn sóng công nghệ toàn cầu.

MobiFone Techcombank

Mới đây, TPBank trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam được Viện Tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI) cấp chứng chỉ International Customer Experience Standard 2019 (ICXS2019), đồng thời đạt bậc xếp hạng cao nhất “International Excellence”. Kết quả này phản ánh hành trình chuyển đổi toàn diện của ngân hàng, nơi trải nghiệm khách hàng được đặt vào trung tâm trong mọi hoạt động vận hành.

Trong phiên sáng 7/4, chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và giá vàng thế giới sụt hơn 8 triệu đồng/lượng so với mốc đỉnh 32,1 triệu đồng/lượng được ghi nhận ngày 20/3, tương đương mức giảm 38,12%...

CEO của JPMorgan Chase, ông Jamie Dimon, cảnh báo về những rủi ro kinh tế tiềm ẩn do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, đặc biệt là về lạm phát và lãi suất...

Nửa cuối tháng 3/2026, cán cân thương mại hàng hoá Việt Nam vẫn thâm hụt 56,48 triệu USD. Đáng chú ý, cơ cấu thương mại tiếp tục có sự dịch chuyển rõ nét khi xuất khẩu nghiêng về nhóm nguyên liệu, năng lượng thay vì các ngành công nghệ cao…

Nhà đầu tư trên thị trường vàng quốc tế đang chờ đợi xem Mỹ và Iran sẽ có hành động như thế nào...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

1

Bước khởi động mang tính quyết định cho Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng

Bất động sản

2

Công đoàn sẽ khảo sát ý kiến người lao động về nối liền 2 kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5

Dân sinh

3

Tuyển chọn, đào tạo và phái cử lao động đi Hàn Quốc làm việc trong ngành công nghiệp gốc

Dân sinh

4

Những nền kinh tế có số giờ làm việc mỗi tuần dài nhất thế giới

Thế giới

5

Việt Nam sẽ tham gia GREEN EXPO 2027 tại Nhật Bản, xúc tiến thương mại nông sản xanh

Thị trường

