Trang chủ Tài chính

Techcombank và Techcom Life: Hệ sinh thái tài chính bảo hiểm liền mạch

Thu Hà

15/11/2025, 12:22

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) chính thức ký thỏa thuận Đại lý phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ Thương (Techcom Life).

Đại diện lãnh đạo hai bên tại buổi Ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Techcombank và Techcom Life.
Đại diện lãnh đạo hai bên tại buổi Ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Techcombank và Techcom Life.

Đây là bước tiến mới trong chiến lược hợp tác toàn diện giữa Techcombank & Techcom Life, khẳng định tốc độ triển khai, hành động và hiện thực hóa nhanh chóng mục tiêu ngay sau khi Techcom Life ra mắt thời điểm tháng 9 vừa rồi, mang đến cho khách hàng lựa chọn trải nghiệm bảo hiểm minh bạch, hiện đại và liền mạch, đáp ứng nhu cầu từng giai đoạn phát triển trong cuộc sống.

Sự kết hợp giữa năng lực ngân hàng số hàng đầu Việt Nam của Techcombank và các giải pháp bảo hiểm thế hệ mới của Techcom Life kỳ vọng sẽ góp phần mang lại giải pháp bảo hiểm hiện đại, khác biệt, đặt khách hàng ở vị trí trung tâm với trải nghiệm minh bạch, liền mạch hơn, từ đó nâng cao chất lượng sống, trao quyền tự chủ tương lai cho hàng triệu gia đình Việt Nam.

Ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank, chia sẻ: “Việc triển khai phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ là bước đi quan trọng tiếp theo trong lộ trình hợp tác toàn diện giữa hai bên, kiến tạo một hệ sinh thái tài chính toàn diện của Techcombank. Chúng tôi hướng tới xây dựng một mô hình ‘one-stop financial experience’ – nơi khách hàng được đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu bảo hiểm, tiết kiệm, đầu tư trong cùng một hệ sinh thái, được vận hành liền mạch trên nền tảng công nghệ và dữ liệu hàng đầu. Sự tích hợp này giúp mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp tài chính – bảo hiểm hiện đại cho khách hàng và góp phần xây dựng một thị trường bảo hiểm phát triển bền vững”.

Với sự kết hợp giữa năng lực công nghệ, tư duy đổi mới và sự thấu hiểu thị trường, Techcom Life cung cấp các giải pháp bảo hiểm hiện đại, được “may đo” theo chính nhu cầu của người Việt. Cùng tầm nhìn “Tái kiến thiết ngành bảo hiểm, trao quyền tự chủ tương lai”, Techcom Life giúp khách hàng an tâm khi được bảo vệ trước trước những rủi ro, tự tin kiến tạo tương lai tài chính và nâng cao chất lượng sống của bản thân và gia đình.

Ông Mukesh Pilania, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Techcom Life.
Ông Mukesh Pilania, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Techcom Life.

Ông Mukesh Pilania, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Techcom Life, nhận định: “Khách hàng ngày nay mong muốn nhiều hơn một sản phẩm bảo hiểm, họ tìm kiếm một trải nghiệm toàn diện, nơi giải pháp bảo vệ được kết hợp với dịch vụ giá trị gia tăng và một hành trình liền mạch từ lúc nhận biết đến gắn kết xuyên suốt trên hành trình cuộc sống. Với công nghệ làm nền tảng, Techcom Life không chỉ hiểu sâu nhu cầu từng cá nhân mà còn mang đến trải nghiệm cá nhân hóa, giúp khách hàng an tâm và chủ động kiến tạo tương lai cho bản thân và gia đình.”

Những giá trị mới mà Techcom Life mang đến cho khách hàng thể hiện qua định hướng đa dạng hóa kênh phân phối và ứng dụng sâu công nghệ – dữ liệu trong toàn bộ hành trình trải nghiệm. Các sản phẩm và dịch vụ sẽ được tích hợp trực tiếp trên nền tảng ngân hàng số của Techcombank, giúp khách hàng dễ dàng tra cứu hợp đồng, quản lý quyền lợi và tham gia bảo hiểm chỉ trong vài thao tác. Việc tận dụng dữ liệu lớn, phân tích hành vi và ứng dụng AI cho phép Techcom Life cá nhân hóa giải pháp phù hợp với nhu cầu tài chính và sức khỏe của từng khách hàng, đồng thời xây dựng mối quan hệ bền vững dựa trên niềm tin và giá trị thực.

Từ tháng 12 tới đây, giải pháp bảo vệ của Techcom Life sẽ được phân phối tại một số chi nhánh Techcombank ở TP.HCM và Hà Nội và được mở rộng ra toàn quốc dự kiến vào tháng 1 năm 2026.

Từ khóa:

Techcom Life Techcombank

