Tesla ngày càng đuối trong cuộc cạnh tranh với xe điện Trung Quốc ở châu Âu

Doanh số của hãng xe điện Mỹ Tesla tiếp tục giảm mạnh ở châu Âu trong tháng 7, khi người mua xe tại thị trường khu vực này chuộng xe BYD hơn...

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA), Tesla - công ty do tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk điều hành - bán được 6.600 xe tại thị trường Liên minh châu Âu (EU) trong tháng 7, giảm 42,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 7 tháng đầu năm 2025, Tesla đã bán được khoảng 77.000 xe ở EU, giảm mạnh từ mức 137.000 xe trong cùng kỳ năm 2024.

Trong khi đó, BYD - nhà sản xuất ô tô điện và hybrid cắm điện giá rẻ đang nổi lên của Trung Quốc - tiếp tục tạo dấu ấn ở châu Âu. Doanh số bán hàng của BYD tại khu vực này đã tăng 206,4% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm 2024. Con số 9.698 xe mà BYD bán được ở châu Âu trong tháng 7 có nghĩa là hiện tại hãng đang bán chạy hơn Tesla tại thị trường này.

THẾ MẠNH CỦA BYD

Sự sụt giảm doanh số của Tesla tại châu Âu trong tháng 7 nối dài sự trượt dốc của hãng tại thị trường này trong mấy tháng trước, và cho thấy sự thay đổi trong vận may của nhà sản xuất xe điện Mỹ. Việc ông Musk tham gia hoạt động chính trị không chỉ dẫn tới một làn sóng phản đối ở Mỹ, mà việc ông ủng hộ các đảng phái cực hữu ở Đức và Anh cũng đã gây ra các cuộc biểu tình bên ngoài châu Âu. Riêng tại các thị trường châu Âu và Trung Quốc, Tesla phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các sản phẩm giá thấp hơn của BYD, dù đây không phải là vấn đề của Tesla ở thị trường Mỹ.

Dữ liệu bao gồm cả thị trường Anh và các quốc gia từ Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA), như Na Uy, Đan Mạch và Thụy Điển, cho thấy doanh số của Tesla giảm tương tự trong tháng 7, còn doanh số của BYD tăng 225%.

Từ đầu năm đến nay, doanh số của Tesla vẫn lớn hơn so với BYD gần 35.000 xe tại thị trường EU, Anh và EFTA. Nhưng doanh số của BYD đang tăng mạnh trên khắp châu Âu, và điều này càng đáng nói hơn khi xe điện BYD nhập khẩu vào EU phải đối mặt với mức thuế 27% sau một cuộc điều tra chống trợ cấp của khối này vào năm ngoái. Công ty nghiên cứu Jato Dynamics lần đầu báo cáo BYD vượt qua doanh số bán hàng của Tesla ở châu Âu vào tháng 4.

Dù bị đánh thuế cao, BYD vẫn giữ lợi thế về giá so với các đối thủ, bao gồm cả Tesla. Cùng với đó, những tiến bộ công nghệ của hãng cũng đang giúp hãng hút khách từ các đối thủ cạnh tranh.

Hồi tháng 3, BYD công bố một bước đột phá trong công nghệ sạc pin, cho biết công nghệ này giúp tầm đi của xe tăng thêm 250 dặm chỉ sau 5 phút xạc, vượt qua mức 200 dặm sau 15 phút xạc của Tesla. “God's Eye” của BYD - một đối thủ của công nghệ tự lái hoàn toàn của Tesla - đã được áp dụng miễn phí cho hầu hết các mẫu xe của hãng từ tháng 2 năm nay.

BYD cũng có lợi thế hơn Tesla ở chỗ hãng cung cấp đa dạng các loại xe điện và xe hybrid, trong khi Tesla chỉ sản xuất xe điện. Điều này đã giúp bảo vệ BYD khỏi sự thay đổi sở thích của người tiêu dùng ở châu Âu.

NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA TESLA

Tesla hiện là một trong những thương hiệu xe điện ế ẩm nhất trên khắp châu Âu, chỉ đứng trước Honda và Mitsubishi. Những khó khăn của hãng tại thị trường này phản ánh các thay đổi về kinh tế, cấu trúc và thậm chí cả yếu tố chính trị đang làm thay đổi sở thích của người mua xe

Tăng trưởng doanh số bán xe điện đã chậm lại trên khắp châu Âu trong những năm gần đây. Việc giảm các ưu đãi đối với người mua xe điện, mối lo về tuổi thọ pin và tình trạng thiếu cơ sở hạ tầng sạc là những vấn đề nổi bật trong các cuộc khảo sát cho thấy mức độ sẵn sàng của người tiêu dùng châu Âu với ô tô điện vẫn chưa cao như mong đợi.

Thị phần 15,6% của xe điện chạy bằng pin tại EU “vẫn còn rất thấp so với mức cần thiết vào thời điểm này trong quá trình chuyển đổi” xe xăng sang xe điện - ACEA cho biết. Trong khi đó, người mua xe ở châu Âu đang thể hiện sự ưa thích hơn đối với xe hybrid - loại xe chiếm hơn 1/3 thị trường ô tô mới của châu Âu.

Các cuộc khảo sát cũng cho thấy thiện cảm của người tiêu dùng đối với Tesla đang giảm sút do các hành vi chính trị của ông Musk, chẳng hạn việc ông ủng họ đảng cực hữu ở Đức và Anh. Một cuộc khảo sát vào tháng 1 năm nay của Electrifying.com cho thấy 60% số người được hỏi đã chủ động từ bỏ việc mua xe Tesla do hành vi của CEO Tesla. Hơn 70% người Anh và người Đức có quan điểm không mấy thiện cảm về CEO của Tesla sau những can thiệp chính trị của Musk - theo một cuộc khảo sát khác vào tháng 1.