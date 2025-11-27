Thứ Năm, 27/11/2025

Bộ Nội vụ đề nghị báo cáo tiền lương, thưởng Tết trước 25/12

Thu Hằng

27/11/2025, 08:30

Bộ Nội vụ đề nghị các đơn vị khảo sát, nắm tình hình tiền lương, nợ lương, quan hệ lao động năm 2025; kế hoạch thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2026 cho người lao động, gửi báo cáo về Bộ trước ngày 25/12/2025…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Nội vụ vừa ban hành văn bản về việc báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong doanh nghiệp.

Việc này ngoài phục vụ công tác quản lý nhà nước, còn để nắm bắt kịp thời tình hình thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng ở các doanh nghiệp, đồng thời triển khai các giải pháp góp phần ổn định quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện giáp Tết.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị các Sở Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan liên quan, giữa cấp tỉnh và cấp xã trong việc theo dõi, nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm và đời sống của người lao động, tình hình quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, nhất là những quy định mới về việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội. Đổi mới, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thực thi chính sách, pháp luật về lao động, xử lý nghiêm minh, kịp thời những trường hợp vi phạm.

Cùng với đó, thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Trong đó, chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tranh chấp lao động, đình công có thể phát sinh trên địa bàn trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2026, không để vụ việc phát sinh kéo dài, lan rộng, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Các Sở Nội vụ cũng hướng dẫn, hỗ trợ chủ doanh nghiệp và tổ chức công đoàn phối hợp, trao đổi, rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội dung cho phù hợp với chính sách, pháp luật, điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng để tổ chức thực hiện, bảo đảm quyền hợp pháp, lợi ích chính đáng của người lao động. Qua đó, góp phần ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 và thông báo cho người lao động trong doanh nghiệp biết.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất khảo sát, nắm tình hình tiền lương, nợ lương, quan hệ lao động năm 2025; kế hoạch thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2026. Số liệu tổng hợp gửi về Bộ Nội vụ (qua Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội) trước ngày 25/12/2025.

Trước đó, theo báo cáo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ), năm 2025, mức thưởng bình quân dịp Tết Dương lịch của người lao động là 1,46 triệu đồng/người/tháng. Mức thưởng cao nhất dịp này đạt 1,8 tỷ đồng, thuộc vị trí quản lý cấp cao trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TP.HCM.

Về thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, mức thưởng bình quân đạt 7,72 triệu đồng. Mức thưởng cao nhất đạt 1,908 tỷ đồng, cũng thuộc về vị trí quản lý cấp cao trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực điện tử công nghệ thông tin tại TP.HCM.

Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, thưởng là số tiền hoặc tài sản, hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động, căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Quy chế thưởng sẽ do người sử dụng lao động quyết định sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, và phải được công khai tại nơi làm việc.

Tiền thưởng dù không phải là khoản tiền mà doanh nghiệp bắt buộc phải trả cho người lao động, nhưng thống kê của cơ quan quản lý lao động qua các năm cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp đều có tiền thưởng Tết, chỉ trừ một số trường hợp cực kỳ khó khăn.

Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người khó khăn dịp Tết Bính Ngọ

10:54, 28/10/2025

Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người khó khăn dịp Tết Bính Ngọ

Người lao động thu nhập thấp sẽ được nhận 1,3 triệu đồng quà Tết của Công đoàn

09:36, 17/10/2025

Người lao động thu nhập thấp sẽ được nhận 1,3 triệu đồng quà Tết của Công đoàn

Thủ tướng đồng ý phương án nghỉ Tết 9 ngày

08:27, 14/10/2025

Thủ tướng đồng ý phương án nghỉ Tết 9 ngày

Tết Tết Bính Ngọ 2026 thưởng tết tiền lương

1

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại 60 phút với Giám đốc điều hành WEF

Tiêu điểm

2

Giới trẻ Việt Nam đối thoại về AI với đại diện WEF

Kinh tế số

3

Việt Nam sẵn sàng trở thành "phòng thí nghiệm xanh - số" của khu vực

Tiêu điểm

4

Chủ động ứng phó bão số 15, bảo đảm an toàn cao nhất cho Nhân dân

Tiêu điểm

5

Khối ngoại mua ròng hơn 600 tỷ, cá nhân tranh thủ thoát hàng

Chứng khoán

