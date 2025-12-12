Thứ Sáu, 12/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Hà Nội: Xem xét nâng lương trước thời hạn với công chức điều động, biệt phái về xã, phường

Phúc Minh

12/12/2025, 16:49

Công chức, viên chức ở các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội được điều động, biệt phái về công tác ở các xã, phường, được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Để giúp Ủy ban nhân dân các xã, phường khắc phục khó khăn về nhân lực trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền 2 cấp và thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội ban hành hướng dẫn việc cử công chức, viên chức từ sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố về công tác tại Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn.

Việc cử công chức, viên chức về công tác tại cấp xã hoặc đề xuất nhu cầu tăng cường công chức, viên chức của các xã/phường phải căn cứ vào tình hình thực tế đội ngũ cán bộ tại cơ sở; vừa đảm bảo yêu cầu phân công, bố trí đội ngũ công chức, viên chức; không gây xáo trộn trong công tác cán bộ, không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Việc tăng cường nhân sự về công tác tại cấp xã được thực hiện theo các hình thức: điều động hoặc biệt phái công chức, viên chức từ các các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố về Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thời gian cử công chức, viên chức đi công tác phải đảm bảo đủ để đáp ứng, giải quyết yêu cầu công việc, nhiệm vụ tại cấp xã theo ngành, lĩnh vực được phân công (biệt phái tối thiểu từ 3 tháng; điều động tối thiểu 6 tháng).

Sau khi công chức, viên chức được điều động, biệt phái hoàn thành nhiệm vụ được giao tại cấp xã, đơn vị cử đi có trách nhiệm tiếp nhận, bố trí vị trí công tác phù hợp.

Công chức, viên chức ở các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố được điều động, biệt phái về công tác ở Ủy ban nhân dân các xã, phường, được tiếp tục hưởng tiền lương (bao gồm cả các khoản phụ cấp lương) theo vị trí việc làm trước khi được cơ quan, tổ chức, đơn vị cử đi.

Đối với hình thức biệt phái, tiền lương và các khoản chi khác do đơn vị cử chi trả; đối với hình thức điều động, tiền lương và các khoản chi khác do đơn vị cấp xã chi trả.

Sau khi công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ sở, được tiếp nhận trở lại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cử đi hoặc được cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác phù hợp không thấp hơn vị trí việc làm trước khi đi tăng cường ở cơ sở.

Đồng thời, được ưu tiên trong phương án chi thu nhập tăng thêm cuối năm theo quy định tại Nghị quyết số 46/2024/HĐND và Nghị quyết số 81/2025/HĐND của Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội về việc Quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên thuộc thành phố quản lý.

Cùng với đó, được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh. Được xem xét khen thưởng theo quy định pháp luật hiện hành của Luật Thi đua, khen thưởng.

Lộ trình giải quyết chế độ tinh giản biên chế với cán bộ, công chức Hà Nội

17:28, 08/12/2025

Lộ trình giải quyết chế độ tinh giản biên chế với cán bộ, công chức Hà Nội

Hà Nội thông qua tổng số biên chế công chức hành chính năm 2026

14:43, 28/11/2025

Hà Nội thông qua tổng số biên chế công chức hành chính năm 2026

Bộ Nội vụ đề xuất xếp ngạch công chức tương ứng theo vị trí việc làm

16:36, 27/11/2025

Bộ Nội vụ đề xuất xếp ngạch công chức tương ứng theo vị trí việc làm

Từ khóa:

công chức Hà Nội nâng lương trước thời giạn

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Đọc thêm

Bất ổn kinh tế ảnh hưởng đến tuyển dụng nhân sự tại hàng loạt quốc gia

Bất ổn kinh tế ảnh hưởng đến tuyển dụng nhân sự tại hàng loạt quốc gia

Khảo sát mới của ManpowerGroup cho thấy sự bất ổn kinh tế trên toàn cầu tiếp tục tác động đến kế hoạch nhân sự tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông (APME). Thách thức từ tình hình bất ổn kinh tế là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc giảm nhân sự...

Triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc từ 15/12/2025 đến 16/3/2026

Triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc từ 15/12/2025 đến 16/3/2026

Cục Cảnh sát giao thông triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc từ ngày 15/12/2025 đến 16/3/2026, phục vụ Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và cao điểm Tết Nguyên đán, với mục tiêu kiểm soát vi phạm, phòng ngừa tai nạn và giữ vững an ninh.

Bộ Tư pháp chính thức kích hoạt Nền tảng số thi hành án dân sự

Bộ Tư pháp chính thức kích hoạt Nền tảng số thi hành án dân sự

Ngày 12/12, Bộ Tư pháp đã chính thức kích hoạt Nền tảng số thi hành án dân sự và Trung tâm Giám sát, Điều hành thông minh Hệ thống thi hành án dân sự.

Lào công bố dịch bại liệt, WHO cảnh báo nguy cơ bệnh xâm nhập Việt Nam là rất cao và hiện hữu

Lào công bố dịch bại liệt, WHO cảnh báo nguy cơ bệnh xâm nhập Việt Nam là rất cao và hiện hữu

Tổ chức WHO coi ổ dịch tại Lào là ổ dịch của khu vực và khuyến cáo các nước có chuyên biên giới với Lào cùng triển khai các biện pháp đáp ứng chống dịch. Tổ chức này cũng cảnh báo nguy cơ xâm nhập bại liệt vào Việt Nam là rất cao và hiện hữu...

Đẩy mạnh y tế số để hỗ trợ các nhóm yếu thế tại Việt Nam

Đẩy mạnh y tế số để hỗ trợ các nhóm yếu thế tại Việt Nam

Bộ Y tế khẳng định sẽ tập trung hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao năng lực y tế số để đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh từ xa được triển khai một cách hiệu quả và bền vững...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

eMagazine

AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

eMagazine

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

eMagazine

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

TNTech đồng hành cùng Quảng Ninh tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Kinh tế số

2

Vinhomes được vinh danh “Nhà phát triển của năm ở khu vực Đông Nam Á 2025”

Bất động sản

3

Khi Bảo hiểm không chỉ là hợp đồng: 17 năm niềm tin khách hàng trao gửi BSH

Tài chính

4

Hộ kinh doanh dưới ngưỡng chịu thuế được miễn ghi sổ kế toán

Tài chính

5

Blog chứng khoán: Ép “quá tay”, lịch sử có lặp lại?

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy