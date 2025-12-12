Hà Nội: Xem xét nâng lương trước thời hạn với công chức điều động, biệt phái về xã, phường

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 12/12/2025
Phúc Minh
12/12/2025, 16:49
Công chức, viên chức ở các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội được điều động, biệt phái về công tác ở các xã, phường, được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh...
Để giúp Ủy ban nhân dân các xã, phường khắc phục khó khăn về nhân lực trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền 2 cấp và thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội ban hành hướng dẫn việc cử công chức, viên chức từ sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố về công tác tại Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn.
Việc cử công chức, viên chức về công tác tại cấp xã hoặc đề xuất nhu cầu tăng cường công chức, viên chức của các xã/phường phải căn cứ vào tình hình thực tế đội ngũ cán bộ tại cơ sở; vừa đảm bảo yêu cầu phân công, bố trí đội ngũ công chức, viên chức; không gây xáo trộn trong công tác cán bộ, không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.
Việc tăng cường nhân sự về công tác tại cấp xã được thực hiện theo các hình thức: điều động hoặc biệt phái công chức, viên chức từ các các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố về Ủy ban nhân dân cấp xã.
Thời gian cử công chức, viên chức đi công tác phải đảm bảo đủ để đáp ứng, giải quyết yêu cầu công việc, nhiệm vụ tại cấp xã theo ngành, lĩnh vực được phân công (biệt phái tối thiểu từ 3 tháng; điều động tối thiểu 6 tháng).
Sau khi công chức, viên chức được điều động, biệt phái hoàn thành nhiệm vụ được giao tại cấp xã, đơn vị cử đi có trách nhiệm tiếp nhận, bố trí vị trí công tác phù hợp.
Công chức, viên chức ở các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố được điều động, biệt phái về công tác ở Ủy ban nhân dân các xã, phường, được tiếp tục hưởng tiền lương (bao gồm cả các khoản phụ cấp lương) theo vị trí việc làm trước khi được cơ quan, tổ chức, đơn vị cử đi.
Đối với hình thức biệt phái, tiền lương và các khoản chi khác do đơn vị cử chi trả; đối với hình thức điều động, tiền lương và các khoản chi khác do đơn vị cấp xã chi trả.
Sau khi công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ sở, được tiếp nhận trở lại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cử đi hoặc được cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác phù hợp không thấp hơn vị trí việc làm trước khi đi tăng cường ở cơ sở.
Đồng thời, được ưu tiên trong phương án chi thu nhập tăng thêm cuối năm theo quy định tại Nghị quyết số 46/2024/HĐND và Nghị quyết số 81/2025/HĐND của Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội về việc Quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên thuộc thành phố quản lý.
Cùng với đó, được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh. Được xem xét khen thưởng theo quy định pháp luật hiện hành của Luật Thi đua, khen thưởng.
Khảo sát mới của ManpowerGroup cho thấy sự bất ổn kinh tế trên toàn cầu tiếp tục tác động đến kế hoạch nhân sự tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông (APME). Thách thức từ tình hình bất ổn kinh tế là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc giảm nhân sự...
Cục Cảnh sát giao thông triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc từ ngày 15/12/2025 đến 16/3/2026, phục vụ Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và cao điểm Tết Nguyên đán, với mục tiêu kiểm soát vi phạm, phòng ngừa tai nạn và giữ vững an ninh.
Ngày 12/12, Bộ Tư pháp đã chính thức kích hoạt Nền tảng số thi hành án dân sự và Trung tâm Giám sát, Điều hành thông minh Hệ thống thi hành án dân sự.
Tổ chức WHO coi ổ dịch tại Lào là ổ dịch của khu vực và khuyến cáo các nước có chuyên biên giới với Lào cùng triển khai các biện pháp đáp ứng chống dịch. Tổ chức này cũng cảnh báo nguy cơ xâm nhập bại liệt vào Việt Nam là rất cao và hiện hữu...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: