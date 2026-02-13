Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác trong đầu tư mạo hiểm

Bộ Khoa học và Công nghệ đang tích cực hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước...

Tại buổi làm việc tại Bộ Khoa học và Công nghệ mới đây, Viện Nghiên cứu Mitsubishi (Mitsubishi Research Institute, MRI, Nhật Bản) bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy kết nối giữa cộng đồng đầu tư mạo hiểm Việt Nam và Nhật Bản, qua đó mở rộng cơ hội thu hút nguồn vốn chất lượng cao và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp vươn ra thị trường quốc tế.

MRI hiện đã thành lập pháp nhân tại Việt Nam và đang mở rộng hợp tác với các trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. MRI mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam thông qua chia sẻ chuyên môn, kết nối mạng lưới chuyên gia và hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng sáng kiến thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ cao và thúc đẩy ứng dụng thực tiễn.

Đại diện Viện Nghiên cứu Mitsubishi đánh giá cao tiềm năng phát triển của thị trường Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh việc tăng cường trao đổi thông tin, nắm bắt định hướng chính sách và chiến lược phát triển của Việt Nam là nền tảng quan trọng để triển khai các chương trình hợp tác hiệu quả, bảo đảm lợi ích hài hòa giữa các bên.

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Minh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, khẳng định Bộ Khoa học và Công nghệ xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới. Bộ đang tích cực hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thứ trưởng nhấn mạnh hợp tác quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong việc huy động nguồn lực, tiếp thu kinh nghiệm quản trị, nâng cao năng lực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao sự đồng hành của các tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp Nhật Bản trong quá trình phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam.

Một nội dung được trao đổi là định hướng xây dựng và hoàn thiện các công cụ tài chính hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, trong đó có mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm với sự tham gia của cả khu vực công và tư nhân. Các quỹ này không chỉ hướng tới hiệu quả tài chính mà còn góp phần mở rộng hệ sinh thái, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ số, nông nghiệp công nghệ cao, y sinh và các công nghệ chiến lược.

Trong bối cảnh phần lớn nguồn vốn cho khởi nghiệp tại Việt Nam hiện nay đến từ nhà đầu tư nước ngoài, việc phát triển các quỹ đầu tư trong nước được xem là cần thiết nhằm tăng cường tính chủ động và bền vững của hệ sinh thái.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy để quỹ vận hành hiệu quả cần cơ chế quản trị minh bạch, bảo đảm tính độc lập trong quyết định đầu tư, đồng thời tạo điều kiện thu hút đội ngũ quản lý chuyên nghiệp. Cùng với đó là cơ chế phân bổ rủi ro hợp lý, chính sách đãi ngộ gắn với hiệu quả và môi trường làm việc thuận lợi.

Đại diện MRI bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kết nối chuyên gia và hỗ trợ nghiên cứu mô hình phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam; đồng thời thúc đẩy kết nối giữa cộng đồng đầu tư mạo hiểm Việt Nam và Nhật Bản, qua đó mở rộng cơ hội thu hút nguồn vốn chất lượng cao và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp vươn ra thị trường quốc tế.

Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, nghiên cứu khả năng triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể trong thời gian tới.