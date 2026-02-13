Diễn biến mới nhất về siêu dự án điện khí hơn 59.300 tỷ đồng tại Nghệ An

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 13/02/2026
Nguyễn Thuấn
13/02/2026, 16:06
Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập quy mô hơn 59.372 tỷ đồng, gồm nhà máy 1.500 MW, kho chứa LNG 250.000 m3 và bến cảng chuyên dùng, đang được tỉnh Nghệ An xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư...
Ngày 11/02/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập.
Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập sản xuất điện từ khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), kết hợp lưu trữ LNG theo các quy hoạch năng lượng quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc phê duyệt điều chỉnh. Mục tiêu nhằm cung cấp nguồn điện ổn định cho hệ thống điện quốc gia, đáp ứng nhu cầu năng lượng cho các doanh nghiệp, đồng thời góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Nghệ An.
Theo phương án đề xuất, dự án được triển khai tại phường Tân Mai. Quy mô đầu tư gồm nhà máy nhiệt điện công suất 1.500 MW; kho chứa LNG với bồn chứa khoảng 250.000 m3 cùng hệ thống tái hóa khí; bến cảng chuyên dùng phục vụ nhà máy và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.
Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo quy trình lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở hồ sơ của các nhà đầu tư tham gia. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải thống nhất với phương án chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án theo đề xuất.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành hoàn thiện hồ sơ, trình Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt theo quy định.
Đồng thời, giao phường Tân Mai chủ động triển khai công tác giải phóng mặt bằng; Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ địa phương trong quá trình thực hiện. Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp với Sở Xây dựng điều chỉnh quy hoạch khu vực triển khai dự án, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển chung.
Đến hết ngày 30/1/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận Hồ sơ đề xuất (hồ sơ bổ sung) của các nhà đầu tư về đề xuất thực hiện dự án trên.
Kết quả có 2 Nhà đầu tư đã nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án, gồm: Liên danh Công ty POSO International (Hàn Quốc) - CTCP Đầu tư xây dựng Trung Nam và Liên danh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP Công ty TNHH Mía đường Nghệ An - SK Innovation Co., Ltd (Hàn Quốc).
11:01, 11/02/2026
