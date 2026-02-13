Elmich: Hài hòa phong cách sống Việt với chuẩn châu Âu

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 13/02/2026
Khánh Huyền
13/02/2026, 16:22
Trong nhịp sống đa sắc của người Việt, Elmich không chỉ mang đến những món đồ gia dụng, mà còn gieo vào từng căn bếp hơi thở của sự hài hòa. Chuẩn châu Âu được tinh luyện thành tiện ích gần gũi, để mỗi gia đình tìm thấy phong cách riêng trong từng bữa cơm, từng khoảnh khắc sum vầy.
Mỗi gia đình đều có nhịp sống riêng, và chính sự khác biệt ấy khiến cho khái niệm “căn bếp lý tưởng” trở nên đa dạng. Với gia đình nhiều thế hệ, căn bếp là nơi ông bà, cha mẹ và con cháu cùng nhau quây quần, đòi hỏi sự an toàn và tiện lợi. Với cặp vợ chồng trẻ, căn bếp lại cần sự hiện đại, gọn gàng và tiết kiệm thời gian. Người bận rộn mong muốn những thiết bị thông minh giúp họ nấu nhanh hơn, trong khi người yêu nấu ăn lại cần sự linh hoạt để thử nghiệm nhiều phong cách ẩm thực.
Elmich hiểu rằng không thể có một công thức chung cho tất cả. Vì vậy, thay vì áp đặt một kiểu bếp mẫu, Elmich thiết kế sản phẩm để hòa nhập vào đời sống của từng gia đình. Chuẩn châu Âu của Elmich không chỉ để trưng bày cho đẹp, mà để mang lại sự tiện ích thực sự.
“Tôi chọn Elmich không chỉ vì muốn sống xanh, sống khỏe, mà còn vì sản phẩm hợp với gu cá nhân của tôi. Từ kiểu dáng đến tính năng đều có nhiều lựa chọn, giúp căn bếp vừa an toàn, vừa tiện lợi và đúng phong cách tôi mong muốn”, chị Hải Vũ (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ.
Lấy cảm hứng từ triết lý sống hài hòa và bền vững, BST Chạm vào xanh không tạo ra một khuôn mẫu chung, mà mở ra nhiều lựa chọn cho các gia đình.
Thay vì áp đặt một phong cách, bộ sưu tập mang đến nhiều sắc thái – để căn bếp có thể ấm áp, sang trọng hay trẻ trung, tùy theo cá tính của người sử dụng.
Theo đó, với những tổ ấm coi bữa cơm là trung tâm kết nối, sắc nâu dịu của BST Mocha mang lại cảm giác gần gũi và an yên. Chất liệu an toàn, bền bỉ, cùng thiết kế dịu dàng, gần gũi giúp căn bếp trở thành nơi lưu giữ cảm xúc. Elmich chú trọng vào công nghệ chống dính Ceramic thân thiện, dễ vệ sinh, để việc nấu ăn trở thành niềm vui chứ không phải gánh nặng. Mocha không chạy theo sự phức tạp, mà ưu tiên sự an lành, chậm rãi, đúng tinh thần của những gia đình yêu nấu ăn tại nhà.
Với những gia đình đề cao sự sang trọng trong căn bếp, Riverstone mang ngôn ngữ thiết kế tối giản, tinh tế.chuẩn Âu, biến căn bếp thành một phần của không gian nội thất cao cấp. Chất liệu inox cao cấp chống gỉ, công nghệ đáy từ đa lớp giúp tiết kiệm năng lượng, đồng thời đảm bảo độ bền vượt trội. Riverstone không chỉ là dụng cụ nấu nướng, mà còn là điểm nhấn thể hiện vị thế và gu thẩm mỹ của chủ nhà.
Mang đến sự trẻ trung, cá tính cho những gia đình hiện đại chính là BST Blueberry. Màu sắc tươi mới, thiết kế gọn nhẹ, công nghệ nấu nhanh và tiện lợi giúp tiết kiệm thời gian, phù hợp với nhịp sống năng động. Elmich tích hợp nhiều tính năng thông minh, từ tay cầm chống nóng đến lớp phủ chống dính an toàn, để việc nấu ăn trở thành trải nghiệm sáng tạo. Giúp căn bếp vận hành nhanh hơn, linh hoạt hơn – phù hợp với nhịp sống chuyển động không ngừng.
Dù khác biệt về màu sắc và phong cách, song điểm chung của các bộ sưu tập vẫn là sự an toàn cho sức khỏe và trách nhiệm với môi trường. Từ lớp chống dính Ceramic không PFAS, khả năng tiết kiệm năng lượng đến định hướng phát triển bền vững, mỗi chi tiết đều được thiết kế để phù hợp với thói quen nấu nướng của người Việt.
Elmich hiện diện như một người bạn đồng hành, không phô trương, không áp đặt, nhưng luôn ở đó để nâng đỡ từng nhịp sống. Từ sự an toàn trong chất liệu, sự bền bỉ trong công năng đến sự tinh tế trong thiết kế, mọi chi tiết đều được tính toán để hòa vào đời sống Việt một cách tự nhiên.
“Khi chọn Mocha, tôi cảm thấy mình không chỉ mua một bộ nồi chảo, mà còn chọn một lối sống. Mỗi chi tiết của sản phẩm đều khiến tôi yên tâm, từ chất liệu an toàn đến thiết kế tiết kiệm năng lượng. Đó là sự đồng hành lâu dài cho gia đình tôi”, anh Tôn Đức Vỹ (huyện Nhà Bè, TP. HCM) chia sẻ.
Vì vậy, Elmich không bán một căn bếp kiểu mẫu cố định. Thương hiệu lựa chọn một cách tiếp cận khác: Tạo nên nền tảng chất lượng vững chắc để mỗi tổ ấm tự viết nên phong cách của riêng mình. Khi ấy, chuẩn châu Âu không phải là sự xa hoa để trưng bày, mà là sự phù hợp đủ tinh tế để hòa vào mọi nhịp sống Việt.
Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) vừa trình dự thảo Thông tư mới nhằm thiết lập danh mục các loại phế liệu và hàng hóa cũ tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất. Đây được xem là bước đi quyết liệt nhằm ngăn chặn nguy cơ Việt Nam trở thành “bãi thải” công nghiệp của thế giới và đảm bảo sự minh bạch trong hoạt động ngoại thương...
Trước nhu cầu vật liệu xây dựng tăng mạnh phục vụ các dự án hạ tầng, đầu tư công và chỉnh trang đô thị, Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ giải pháp quản lý, bình ổn giá, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, thổi giá...
Quy chế quy định nguyên tắc hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; hoạt động của Hội đồng và quan hệ với Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng.
Trong bức tranh du lịch nghỉ dưỡng miền Bắc, Phoenix CV Golf & Resort từ lâu đã được biết đến như một biểu tượng của sự hùng vĩ với danh xưng "Vịnh Hạ Long trên cạn".
Ngày 9/2/2026, CV Resort chính thức khởi động giải đấu Phoenix Reborn Golf Tournament 2026 diễn ra từ ngày 27/2/2026 đến 1/3/2026 tại Phoenix CV Golf & Resort (Sân Golf Phượng Hoàng, Làng Rổng Vòng, Lương Sơn, Phú Thọ), hứa hẹn là một trong những giải đấu golf danh giá với quy mô lớn tại Việt Nam năm 2026.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: