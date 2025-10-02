Thái Lan đề xuất gia hạn thuế chống bán phá giá với thép carbon cán nguội Việt Nam thêm 5 năm

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Năm, 02/10/2025
Vũ Khuê
02/10/2025, 06:00
Cục ngoại thương Thái Lan cho rằng việc chấm dứt biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép carbon cán nguội có khả năng dẫn đến tái diễn hành vi bán phá giá, tái diễn thiệt hại của ngành sản xuất nội địa...
Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương cho biết ngày 1/10/2025, Cục nhận được thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan về việc Cục Ngoại Thương Thái Lan (DFT) ban hành bản báo cáo dữ kiện trọng yếu vụ việc rà soát cuối kỳ lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng thép carbon cán nguội có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan-Trung Quốc.
Trước đó, ngày 04 tháng 2 năm 2025, Cục nhận được thông tin về việc DFT khởi xướng rà soát cuối kỳ lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng thép carbon cán nguội.
Sản phẩm thép bị điều tra rà soát được phân loại theo mã HS: 7209.1500, 7209.1600, 7209.1700, 7209.1820, 7209.1890, 7209.2500, 7209.2600, 7209.2700, 7209.2810, 7209.2890, 7209.9010, 7209.9090, 7211.2310, 7211.2320, 7211.2330, 7211.2390, 7211.2910, 7211.2920, 7211.2930, 7211.2990, 7225.5000.
Báo cáo của DFT cho rằng việc chấm dứt biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép các bon cán nguội có khả năng dẫn đến tái diễn hành vi bán phá giá và do đó tái diễn thiệt hại của ngành sản xuất nội địa.
Do đó, DFT đề xuất gia hạn biện pháp chống bán phá giá này thêm 5 năm và giữ nguyên mức thuế 4,22% đến 20,11% giá CIF, áp dụng kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2025.
Đáng lưu ý, trong vụ việc rà soát cuối kỳ này, ngành sản xuất trong nước cáo buộc tồn tại hành vi lẩn tránh thuế chống bán phá giá.
Cụ thể, trong thời kỳ rà soát (năm 2024), có hiện tượng lách biện pháp bằng cách nhập khẩu thép ZAM (mạ hợp kim kẽm-nhôm-magie) từ Trung Quốc, với khối lượng tăng tới 1 triệu tấn.
DFT khuyến nghị nếu có bằng chứng rõ ràng về việc lách biện pháp thông qua nhập khẩu thép ZAM, các doanh nghiệp có thể nộp đơn yêu cầu để cơ quan xem xét biện pháp chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá.
DFT cho phép các bên gửi bình luận bằng văn bản đối với báo cáo kết luận cuối cùng này muộn nhất là 16h30 (giờ Bangkok), ngày 6 tháng 10 năm 2025.
Ngoài ra, các bên quan tâm muốn yêu cầu tổ chức phiên điều trần có thể đăng ký tham dự (tối đa hai người), cùng với nội dung dự kiến phát biểu bằng văn bản tới DFT.
DFT dự kiến tổ chức phiên điều trần vào 10h00, ngày 9 tháng 10 năm 2025 tại phòng họp 1601, tầng 16, Cục Ngoại thương Thái Lan.
Trên cơ sở thông tin nêu trên, Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị Hiệp hội thép Việt Nam thông báo cho các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu có liên quan về kết luận cuối cùng.
Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp rà soát hoạt động xuất khẩu thép các bon cán nguội, theo dõi nguy cơ Thái Lan điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá.
Đối với doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu, cần rà soát hoạt động xuất khẩu thép Zam, lên phương án dự phòng khả năng Thái Lan điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá với thép Zam; xem xét gửi ý kiến bình luận tới DFT (nếu có).
Mặt khác cần liên lạc, phối hợp với Cục Phòng vệ Thương mại để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.
14:00, 28/04/2025
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa ký Quyết định số 2164/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2025-2026...
Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các địa phương cần có phương án chuẩn bị nguồn hàng, kế hoạch triển khai công tác bình ổn thị trường để bảo đảm cung ứng hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu những dịp lễ, Tết, tiêu dùng cao điểm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và kiểm soát lạm phát...
Hạ tầng dữ liệu, hệ thống thông tin thị trường và các nền tảng xúc tiến thương mại số mới ở giai đoạn hình thành, chưa đồng bộ. Trình độ ứng dụng công nghệ số, nguồn lực về tài chính, nhân lực chất lượng cao cho chuyển đổi số trong doanh nghiệp còn hạn chế...
Sau hơn một thập kỷ vận hành, thị trường điện cạnh tranh của Việt Nam đang bước vào giai đoạn quyết định là thị trường bán lẻ. Tuy nhiên, để tiến tới thị trường bán lẻ vào năm 2027, ngành điện phải giải quyết cùng lúc nhiều bài toán: khung pháp lý đồng bộ, cơ chế giá minh bạch, hạ tầng công nghệ và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia...
Thanh Hóa đang khẳng định vị thế là vùng đất giàu tiềm năng về giống cây trồng, vật nuôi bản địa. Từ đàn vịt Cổ Lũng đến những đồi quế Ngọc, từ bưởi Luận Văn đến cam Vân Du, nguồn gen quý không chỉ được gìn giữ mà từng bước trở thành hàng hóa, tạo sinh kế và thương hiệu nông nghiệp đặc sắc cho xứ Thanh.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: