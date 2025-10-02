Thái Lan đề xuất gia hạn thuế chống bán phá giá với thép carbon cán nguội Việt Nam thêm 5 năm

Cục ngoại thương Thái Lan cho rằng việc chấm dứt biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép carbon cán nguội có khả năng dẫn đến tái diễn hành vi bán phá giá, tái diễn thiệt hại của ngành sản xuất nội địa...

Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương cho biết ngày 1/10/2025, Cục nhận được thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan về việc Cục Ngoại Thương Thái Lan (DFT) ban hành bản báo cáo dữ kiện trọng yếu vụ việc rà soát cuối kỳ lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng thép carbon cán nguội có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan-Trung Quốc.

Trước đó, ngày 04 tháng 2 năm 2025, Cục nhận được thông tin về việc DFT khởi xướng rà soát cuối kỳ lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng thép carbon cán nguội.

Sản phẩm thép bị điều tra rà soát được phân loại theo mã HS: 7209.1500, 7209.1600, 7209.1700, 7209.1820, 7209.1890, 7209.2500, 7209.2600, 7209.2700, 7209.2810, 7209.2890, 7209.9010, 7209.9090, 7211.2310, 7211.2320, 7211.2330, 7211.2390, 7211.2910, 7211.2920, 7211.2930, 7211.2990, 7225.5000.

Báo cáo của DFT cho rằng việc chấm dứt biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép các bon cán nguội có khả năng dẫn đến tái diễn hành vi bán phá giá và do đó tái diễn thiệt hại của ngành sản xuất nội địa.

Do đó, DFT đề xuất gia hạn biện pháp chống bán phá giá này thêm 5 năm và giữ nguyên mức thuế 4,22% đến 20,11% giá CIF, áp dụng kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2025.

Đáng lưu ý, trong vụ việc rà soát cuối kỳ này, ngành sản xuất trong nước cáo buộc tồn tại hành vi lẩn tránh thuế chống bán phá giá.

Cụ thể, trong thời kỳ rà soát (năm 2024), có hiện tượng lách biện pháp bằng cách nhập khẩu thép ZAM (mạ hợp kim kẽm-nhôm-magie) từ Trung Quốc, với khối lượng tăng tới 1 triệu tấn.

DFT khuyến nghị nếu có bằng chứng rõ ràng về việc lách biện pháp thông qua nhập khẩu thép ZAM, các doanh nghiệp có thể nộp đơn yêu cầu để cơ quan xem xét biện pháp chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá.

DFT cho phép các bên gửi bình luận bằng văn bản đối với báo cáo kết luận cuối cùng này muộn nhất là 16h30 (giờ Bangkok), ngày 6 tháng 10 năm 2025.

Ngoài ra, các bên quan tâm muốn yêu cầu tổ chức phiên điều trần có thể đăng ký tham dự (tối đa hai người), cùng với nội dung dự kiến phát biểu bằng văn bản tới DFT.

DFT dự kiến tổ chức phiên điều trần vào 10h00, ngày 9 tháng 10 năm 2025 tại phòng họp 1601, tầng 16, Cục Ngoại thương Thái Lan.

Trên cơ sở thông tin nêu trên, Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị Hiệp hội thép Việt Nam thông báo cho các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu có liên quan về kết luận cuối cùng.

Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp rà soát hoạt động xuất khẩu thép các bon cán nguội, theo dõi nguy cơ Thái Lan điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá.

Đối với doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu, cần rà soát hoạt động xuất khẩu thép Zam, lên phương án dự phòng khả năng Thái Lan điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá với thép Zam; xem xét gửi ý kiến bình luận tới DFT (nếu có).

Mặt khác cần liên lạc, phối hợp với Cục Phòng vệ Thương mại để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.