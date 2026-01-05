Thứ Hai, 05/01/2026

Thế giới

Thái Lan nở rộ dự án nhà ở cao cấp cho người cao tuổi

Đức Anh

05/01/2026, 14:24

Thái Lan chứng kiến sự gia tăng đáng kể của các dự án bất động sản cao cấp dành cho người cao tuổi, phản ánh tốc độ già hóa dân số nhanh chóng của quốc gia này...

Aspen Tree, tổ hợp nhà ở siêu sang dành cho người cao tuổi tại Bangkok, Thái Lan - Ảnh: Magnolia Quality Development Corp.
Aspen Tree, tổ hợp nhà ở siêu sang dành cho người cao tuổi tại Bangkok, Thái Lan - Ảnh: Magnolia Quality Development Corp.

Theo tờ báo Nikkei Asia, trong bối cảnh dân số Thái Lan được dự báo sẽ bước qua một ngưỡng già hóa mới trong vài năm tới, các dự án nhà ở cao cấp thiết kế cho nhóm cư dân cao tuổi đang ngày càng nở rộ. Diễn biến này được dự báo có thể giúp thị trường bất động sản đang trầm lắng cải thiện phần nào.

Tại quận Bang Na, phía đông Bangkok, Aspen Tree - khu cộng đồng nhà ở siêu sang dành cho người cao tuổi - đã hoàn thành trong năm 2025. Khu này do công ty bất động sản Magnolia Quality Development Corp. (MQDC) phát triển.

MQDC do bà Thippaporn Ahriyavraromp sáng lập. Bà Ahriyavraromp là con gái của ông Dhanin Chearavanont, Chủ tịch cấp cao tập đoàn Charoen Pokphand Group, tập đoàn lớn nhất Thái Lan.

Khu nhà trên có tiền sảnh rộng lớn, các sân có nhiều khoảng xanh cùng tiện ích như hồ bơi và phòng gym.

Trung tâm Baycrest, một đơn vị chăm sóc người cao tuổi có trụ sở tại Toronto, Canada, đã tham gia dự án Aspen Tree ngay từ giai đoạn phát triển. Được thành lập vào năm 1918, Baycrest cung cấp nhiều mô hình dịch vụ, từ nhà ở có hỗ trợ chăm sóc, chăm sóc dài hạn, phục hồi chức năng đến nhà ở độc lập dành cho người cao tuổi. Kinh nghiệm của Baycrest đã góp phần thúc đẩy việc triển khai Aspen Tree tại Thái Lan. Tổ hợp này còn có trung tâm sức khỏe và não bộ nhằm hỗ trợ phòng ngừa suy giảm nhận thức ở người cao tuổi.

Giá tại Aspen Tree hiện khởi điểm từ 33 triệu baht, tương đương khoảng 1 triệu USD, cho căn hộ diện tích 82 m2. Các căn lớn nhất, rộng khoảng 200 m2, có giá từ 91 triệu baht, thuộc nhóm căn hộ thiết kế riêng cho người cao tuổi đắt nhất trên thị trường Bangkok. Dù vậy, theo một lãnh đạo của MQDC, dự án đã có người mua, gồm khách hàng Nhật Bản và một số khách nước ngoài khác, bên cạnh khách Thái Lan.

Không chỉ MQDC, Bangkok Dusit Medical Services - công ty vận hành nhiều bệnh viện lớn - cũng đang phát triển căn hộ dành cho người cao tuổi. Doanh nghiệp này đầu tư 14,4 tỷ baht để phát triển một khu đất ở phía Đông công viên Lumpini, thuộc trung tâm Bangkok, gồm khách sạn, bệnh viện và trung tâm mua sắm, cùng các tòa căn hộ. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2029.

Theo các nhà phân tích, trào lưu phát triển các dự án nhà ở dành cho người cao tuổi phản ánh phần nào tốc độ già hóa nhanh của Thái Lan. Tỷ lệ dân số trên 65 tuổi vượt 14% vào năm 2022 đưa Thái Lan trở thành “xã hội già hóa” theo định nghĩa của Liên hợp quốc (UN).

Liên hợp quốc dự báo Thái Lan sẽ trở thành “xã hội siêu già” vào năm 2031, tức nhóm từ 65 tuổi trở lên chiếm hơn 20% dân số. Tuy nhiên, một số đánh giá cho rằng nước này có thể chạm mốc sớm hơn. Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn ước tính thời điểm đó có thể rơi vào năm 2029.

Theo đó, Thái Lan trở thành trường hợp khác biệt trong khu vực bởi các nước láng giềng như Việt Nam, Indonesia và Philippines vẫn hưởng lợi từ sức mua tăng nhanh của nhóm dân số trẻ.

Tuy vậy, theo Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn, tiêu dùng của nhóm người cao tuổi tại Thái Lan có thể đạt 2,2 nghìn tỷ baht vào năm 2029, tăng 29% so với năm 2024. Trên cơ sở đó, thị trường bất động sản ngách như nhà ở cho người cao tuổi, cơ sở chăm sóc và dược phẩm được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh.

Theo khảo sát năm 2023 của Trung tâm Thông tin Bất động sản thuộc Ngân hàng Nhà ở Chính phủ Thái Lan (GHB), Thái Lan hiện có 758 dự án nhà ở dành cho người cao tuổi, tổng sức chứa khoảng 20.000 người, trong đó hơn 60% tập trung ở khu vực Bangkok. Các con số này tương đối thấp so với nhu cầu thực tế.

Tỷ lệ nợ hộ gia đình cao tại Thái Lan khiến nhiều người mua nhà tiềm năng thuộc nhóm thu nhập thấp và trung bình khó đáp ứng điều kiện vay thế chấp. Ngược lại, các sản phẩm nhà ở “giá trị gia tăng” - tức nhà ở thiết kế riêng cho người cao tuổi và đi kèm các tiện ích, dịch vụ chăm sóc - lại có sức tiêu thụ tốt ở nhóm khách hàng có thu nhập cao.

Triển vọng kinh tế suy yếu, Thái Lan liên tục hạ lãi suất

09:39, 18/12/2025

Triển vọng kinh tế suy yếu, Thái Lan liên tục hạ lãi suất

Kinh tế Thái Lan tăng trưởng chậm nhất 4 năm vì xuất khẩu sụt giảm

11:24, 18/11/2025

Kinh tế Thái Lan tăng trưởng chậm nhất 4 năm vì xuất khẩu sụt giảm

Khủng hoảng nợ hộ gia đình kìm hãm tăng trưởng kinh tế Thái Lan

17:10, 04/11/2025

Khủng hoảng nợ hộ gia đình kìm hãm tăng trưởng kinh tế Thái Lan

thế giới

