Thái Nguyên: Từ thủ phủ công nghiệp đến đô thị đáng sống

Trong những năm gần đây, Thái Nguyên đã vươn mình trở thành một điểm đến hấp dẫn không chỉ với các tập đoàn công nghiệp lớn mà còn với đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao.

Với hàng trăm dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang hoạt động và cộng đồng chuyên gia quốc tế ngày càng đông đảo, Thái Nguyên đang đối mặt với nhu cầu lớn về các dịch vụ mua sắm, giải trí và ẩm thực chất lượng cao.

NHỮNG CON SỐ “BIẾT NÓI”

Thái Nguyên đang khẳng định vị thế “thủ phủ công nghiệp” của miền Bắc với sức hút mạnh mẽ từ vốn FDI. Tính đến đầu năm 2025, tỉnh ghi nhận 184 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 11 tỷ USD và 140 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 22,5 nghìn tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2020-2024, doanh thu bình quân từ các khu công nghiệp (KCN) đạt khoảng 30 tỷ USD mỗi năm, với kim ngạch xuất khẩu đạt 27 tỷ USD. Riêng 8 tháng đầu năm 2025, doanh thu đạt hơn 21 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Thái Nguyên có 184 dự án FDI, 141 dự án DDI, các khu công nghiệp tạo việc làm cho 100.000 lao động và mang về kim ngạch xuất khẩu gần 30 tỷ USD mỗi năm.

Các khu công nghiệp như Yên Bình, Điềm Thụy, Sông Công II… đã trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều tập đoàn quốc tế trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, công nghệ hỗ trợ và điện tử tiêu dùng, với các nhà đầu tư chủ lực từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan… Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút thêm nhiều dự án FDI, đặc biệt là các dự án công nghệ cao và chế biến tiên tiến.

Dự án mở rộng khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2 là minh chứng rõ nét, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng như quản lý, kỹ sư và chuyên gia quốc tế.

NHU CẦU TIÊU DUNG VÀ GIẢI TRÍ CAO CẤP

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp đã thu hút lượng lớn chuyên gia, kỹ sư và quản lý quốc tế đến làm việc tại Thái Nguyên, nhiều người trong số họ định cư lâu dài cùng gia đình, hình thành một cộng đồng quốc tế sôi động. Nhu cầu về nhà ở cao cấp, dịch vụ ngoại ngữ và trường học quốc tế ngày càng gia tăng, phản ánh sự mở rộng của lực lượng lao động chất lượng cao và yêu cầu khắt khe về chất lượng sống.

Trung tâm thương mại Vincom Plaza Thái Nguyên đón hàng nghìn lượt khách đến mua sắm, ăn uống, giải trí… mỗi ngày.

Theo số liệu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu tiêu dùng tại Thái Nguyên trong 6 tháng đầu năm 2025 tăng 20,4% so với cùng kỳ. Trong 8 tháng cuối năm 2024, chỉ số này cũng đạt mức cao nhất trong 5 năm qua. Tuy nhiên, khu vực thành phố Sông Công cũ và các khu công nghiệp lân cận vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng cao cấp.

Người dân chủ yếu mua sắm tại các chợ truyền thống hoặc siêu thị nhỏ lẻ, trong khi để tìm kiếm trải nghiệm cao cấp hơn, họ phải di chuyển khoảng 25 km đến trung tâm thành phố Thái Nguyên hoặc thậm chí đến Hà Nội.

NEW ORCHARD – MẢNH GHÉP HOÀN HẢO CHO ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP

Trong khi Bắc Ninh và Bắc Giang đã phát triển các chuỗi dịch vụ đồng bộ như Vincom Plaza, Dabaco, Golden Park, Him Lam Plaza, Big C… cùng hệ thống khách sạn và nhà hàng quốc tế để phục vụ cộng đồng chuyên gia từ các tập đoàn lớn như Samsung, Canon, Foxconn, Thái Nguyên vẫn còn thiếu một trung tâm thương mại – dịch vụ tầm cỡ tại khu vực TP Sông Công cũ, nơi tập trung hàng chục nghìn lao động và chuyên gia quốc tế.

Trong bối cảnh đó, dự án New Orchard nổi lên như một mảnh ghép quan trọng, tọa lạc trên đường Cách Mạng Tháng Tám – trung tâm của TP Sông Công cũ. Với trung tâm thương mại (TTTM) Orchard Mall tích hợp các dịch vụ và ẩm thực cao cấp, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành “Vincom Plaza thứ hai” của Thái Nguyên, thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi ngày. New Orchard không chỉ đáp ứng nhu cầu của cộng đồng chuyên gia quốc tế mà còn phục vụ tầng lớp trung lưu đang ngày càng gia tăng tại địa phương.

Điểm nổi bật của New Orchard nằm ở mô hình sáng tạo. Thay vì thiết kế trung tâm thương mại theo kiểu “hộp khối” truyền thống, dự án hướng tới phong cách street-mall sống động, kết hợp các dịch vụ ăn uống (F&B), mua sắm và tổ chức sự kiện văn hóa – giải trí cuối tuần. Với tỷ lệ tiện ích chiếm 38,9% tổng diện tích dự án, New Orchard cung cấp 45 căn shophouse linh hoạt, vừa để ở vừa để kinh doanh, phù hợp với bối cảnh đô thị công nghiệp của Thái Nguyên, nơi các trung tâm thương mại hiện đại vẫn còn khan hiếm.

New Orchard Thái Nguyên là dự án đầu tiên trong khu vực sở trung tâm thương mại rộng hơn 3000m2 cùng chuỗi shophouse cao cấp.

Trong dòng chảy phát triển công nghiệp mạnh mẽ, New Orchard không chỉ là một dự án thương mại mà còn là một mảnh ghép quan trọng giúp Thái Nguyên đạt được sự cân bằng giữa công nghiệp, dịch vụ và chất lượng sống.

Với vị trí chiến lược kết nối 4 khu công nghiệp trọng điểm và thời điểm ra mắt đúng vào giai đoạn “vàng” của sự phát triển, New Orchard hứa hẹn sẽ góp phần đưa Thái Nguyên từ “thủ phủ công nghiệp” vươn lên trở thành một “đô thị công nghiệp đáng sống” của miền Bắc.

