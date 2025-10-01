Thái Nguyên: Từ thủ phủ công nghiệp đến đô thị đáng sống

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Tư, 01/10/2025
Tuấn Sơn
01/10/2025, 08:00
Trong những năm gần đây, Thái Nguyên đã vươn mình trở thành một điểm đến hấp dẫn không chỉ với các tập đoàn công nghiệp lớn mà còn với đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao.
Với hàng trăm dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang hoạt động và cộng đồng chuyên gia quốc tế ngày càng đông đảo, Thái Nguyên đang đối mặt với nhu cầu lớn về các dịch vụ mua sắm, giải trí và ẩm thực chất lượng cao.
Thái Nguyên đang khẳng định vị thế “thủ phủ công nghiệp” của miền Bắc với sức hút mạnh mẽ từ vốn FDI. Tính đến đầu năm 2025, tỉnh ghi nhận 184 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 11 tỷ USD và 140 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 22,5 nghìn tỷ đồng.
Trong giai đoạn 2020-2024, doanh thu bình quân từ các khu công nghiệp (KCN) đạt khoảng 30 tỷ USD mỗi năm, với kim ngạch xuất khẩu đạt 27 tỷ USD. Riêng 8 tháng đầu năm 2025, doanh thu đạt hơn 21 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.
Các khu công nghiệp như Yên Bình, Điềm Thụy, Sông Công II… đã trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều tập đoàn quốc tế trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, công nghệ hỗ trợ và điện tử tiêu dùng, với các nhà đầu tư chủ lực từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan… Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút thêm nhiều dự án FDI, đặc biệt là các dự án công nghệ cao và chế biến tiên tiến.
Dự án mở rộng khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2 là minh chứng rõ nét, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng như quản lý, kỹ sư và chuyên gia quốc tế.
Sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp đã thu hút lượng lớn chuyên gia, kỹ sư và quản lý quốc tế đến làm việc tại Thái Nguyên, nhiều người trong số họ định cư lâu dài cùng gia đình, hình thành một cộng đồng quốc tế sôi động. Nhu cầu về nhà ở cao cấp, dịch vụ ngoại ngữ và trường học quốc tế ngày càng gia tăng, phản ánh sự mở rộng của lực lượng lao động chất lượng cao và yêu cầu khắt khe về chất lượng sống.
Theo số liệu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu tiêu dùng tại Thái Nguyên trong 6 tháng đầu năm 2025 tăng 20,4% so với cùng kỳ. Trong 8 tháng cuối năm 2024, chỉ số này cũng đạt mức cao nhất trong 5 năm qua. Tuy nhiên, khu vực thành phố Sông Công cũ và các khu công nghiệp lân cận vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng cao cấp.
Người dân chủ yếu mua sắm tại các chợ truyền thống hoặc siêu thị nhỏ lẻ, trong khi để tìm kiếm trải nghiệm cao cấp hơn, họ phải di chuyển khoảng 25 km đến trung tâm thành phố Thái Nguyên hoặc thậm chí đến Hà Nội.
Trong khi Bắc Ninh và Bắc Giang đã phát triển các chuỗi dịch vụ đồng bộ như Vincom Plaza, Dabaco, Golden Park, Him Lam Plaza, Big C… cùng hệ thống khách sạn và nhà hàng quốc tế để phục vụ cộng đồng chuyên gia từ các tập đoàn lớn như Samsung, Canon, Foxconn, Thái Nguyên vẫn còn thiếu một trung tâm thương mại – dịch vụ tầm cỡ tại khu vực TP Sông Công cũ, nơi tập trung hàng chục nghìn lao động và chuyên gia quốc tế.
Trong bối cảnh đó, dự án New Orchard nổi lên như một mảnh ghép quan trọng, tọa lạc trên đường Cách Mạng Tháng Tám – trung tâm của TP Sông Công cũ. Với trung tâm thương mại (TTTM) Orchard Mall tích hợp các dịch vụ và ẩm thực cao cấp, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành “Vincom Plaza thứ hai” của Thái Nguyên, thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi ngày. New Orchard không chỉ đáp ứng nhu cầu của cộng đồng chuyên gia quốc tế mà còn phục vụ tầng lớp trung lưu đang ngày càng gia tăng tại địa phương.
Điểm nổi bật của New Orchard nằm ở mô hình sáng tạo. Thay vì thiết kế trung tâm thương mại theo kiểu “hộp khối” truyền thống, dự án hướng tới phong cách street-mall sống động, kết hợp các dịch vụ ăn uống (F&B), mua sắm và tổ chức sự kiện văn hóa – giải trí cuối tuần. Với tỷ lệ tiện ích chiếm 38,9% tổng diện tích dự án, New Orchard cung cấp 45 căn shophouse linh hoạt, vừa để ở vừa để kinh doanh, phù hợp với bối cảnh đô thị công nghiệp của Thái Nguyên, nơi các trung tâm thương mại hiện đại vẫn còn khan hiếm.
Trong dòng chảy phát triển công nghiệp mạnh mẽ, New Orchard không chỉ là một dự án thương mại mà còn là một mảnh ghép quan trọng giúp Thái Nguyên đạt được sự cân bằng giữa công nghiệp, dịch vụ và chất lượng sống.
Với vị trí chiến lược kết nối 4 khu công nghiệp trọng điểm và thời điểm ra mắt đúng vào giai đoạn “vàng” của sự phát triển, New Orchard hứa hẹn sẽ góp phần đưa Thái Nguyên từ “thủ phủ công nghiệp” vươn lên trở thành một “đô thị công nghiệp đáng sống” của miền Bắc.
Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Won Direct – Đơn vị tư vấn, phát triển độc quyền dự án New Orchard Thái Nguyên
Trụ sở: Tầng 7, Tòa nhà Artemis, số 3 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Website: http://neworchardsongcong.vn/
Hotline: 0986 556 580.
Salacia Villas - Tổ hợp biệt thự bán compound đầu tiên tại trung tâm thương cảng của TP.HCM mở rộng, được phát triển bởi VinaLiving (thành viên của VinaCapital). Cùng tìm hiểu 6 lý do vượt trội khi sở hữu biệt thự Salacia Villas.
Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), ngày 19/8/2025, trên cả nước đã đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư khoảng 1.280 nghìn tỷ đồng…
Theo Nghị quyết quy định chi tiết trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng các công trình tại bãi sông, bãi nổi ở các tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố Hà Nội, thời gian thẩm định đối với dự án đầu tư công nhóm A, dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách có quy mô tương đương nhóm A, không quá 28 ngày…
Theo Bộ Tài chính, việc ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất với pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về phí, lệ phí và ngân sách nhà nước.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: