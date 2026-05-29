Vải thiều sắp “phủ đỏ” hệ thống bán lẻ hiện đại

Tuệ Mỹ

29/05/2026, 07:51

Không phải ngẫu nhiên mà vải thiều trở thành một trong những loại trái cây đặc sản nổi tiếng nhất của Việt Nam. Với người tiêu dùng trong nước, mùa vải gợi cảm giác rất riêng của mùa hè Bắc Bộ cùng vị ngọt thanh đặc trưng khó thay thế…

Năm nay, sản lượng vải thiều sụt giảm đáng kể song chất lượng lại được nâng cao rõ rệt.

Tại Hội nghị Xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các nông sản chủ lực  tỉnh Bắc Ninh diễn ra ngày 28/5 vừa qua, ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, cho biết năm 2026, sản lượng vải toàn tỉnh ước đạt khoảng 125.000 tấn.

Để bảo đảm chuỗi logistics tiêu thụ thông suốt, UBND tỉnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp từ hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng mã QR, nền tảng số, công nghệ Blockchain vào truy xuất nguồn gốc; tăng cường kết nối tiêu thụ với các tập đoàn phân phối lớn, hệ thống siêu thị và các sàn thương mại điện tử nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Trong khuôn khổ hội nghị, tập đoàn Central Retail Việt Nam đã đồng hành cùng Ban tổ chức thực hiện nghi thức xuất hành các chuyến xe container vận chuyển vải thiều Lục Ngạn - Bắc Ninh đầu tiên của mùa vải năm nay vào chuỗi siêu thị GO!, Tops Market, Mini Go! trên toàn quốc.

Ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc Tập đoàn Central Retail Việt Nam, chia sẻ: "Central Retail đã đồng hành xúc tiến quảng bá và tiêu thụ quả vải thiều Bắc Ninh từ những ngày đầu có mặt tại Việt Nam. Năm nay, mặc dù sản lượng vải thiều sụt giảm đáng kể song chất lượng vải lại được nâng cao rõ rệt, cả về mẫu mã lẫn hương vị. Thông qua các hành động kích cầu và quảng bá mạnh mẽ, Central Retail đặt mục tiêu chiến lược tăng trưởng gấp đôi sản lượng tiêu thụ vải so với mùa vụ trước".

Central Retail sẽ phối hợp để thúc đẩy xuất khẩu vải thiều Bắc Ninh sang thị trường Thái Lan.

Song song với Central Retail, MM Mega Market Việt Nam cũng khẳng định tiếp tục đồng hành với tỉnh Bắc Ninh trong tiêu thụ vải thiều. Trong mùa vụ 2025, hệ thống MM Mega Market đã tiêu thụ thành công hơn 100 tấn vải thiều Bắc Ninh thông qua 21 trung tâm phân phối trên toàn quốc. Trên nền tảng kết quả này, MM Mega Market đặt kỳ vọng mùa vụ 2026 sẽ tăng trưởng trên 50% về quy mô tiêu thụ.

Khác với các hệ thống siêu thị phục vụ chủ yếu khách hàng cá nhân, MM Mega Market có thế mạnh trong nhóm khách hàng chuyên nghiệp như nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể và các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống. Việc vải thiều Bắc Ninh đi vào kênh HORECA giúp mở rộng thêm không gian tiêu thụ, tạo thêm cơ hội đưa sản phẩm vào các chuỗi tiêu dùng có yêu cầu ổn định về chất lượng và nguồn cung.

Cả Central Retail và MM Mega Market đều đẩy mạnh kênh thương mại điện tử. Central Retail phát triển bán hàng qua GO! App, giúp người tiêu dùng cả nước dễ tiếp cận sản phẩm. MM Mega Market tăng cường bán hàng trên nền tảng số để mở rộng độ phủ thị trường. Central Retail cũng cho biết sẽ phối hợp với đội ngũ thu mua tại Thái Lan để thúc đẩy xuất khẩu vải thiều Bắc Ninh sang thị trường này hiệu quả hơn. 

Sự vào cuộc đồng thời của hai hệ thống bán lẻ lớn cho thấy bài toán tiêu thụ vải thiều đang chuyển từ tư duy “giải cứu mùa vụ” sang tổ chức chuỗi giá trị. Người nông dân phải sản xuất theo tiêu chuẩn; phải quản lý vùng trồng, mã số, chất lượng; doanh nghiệp phải bảo đảm thu mua, logistics, phân phối và truyền thông thị trường. Chỉ khi các mắt xích này vận hành đồng bộ, vải thiều mới có thể đi xa hơn trong chuỗi bán lẻ hiện đại và thị trường quốc tế.

Bài toán tiêu thụ vải thiều đang chuyển từ tư duy “giải cứu mùa vụ” sang tổ chức chuỗi giá trị. 

Trước đó, Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) cũng phối hợp với Sở Công thương Hải Phòng tổ chức Lễ khởi hành đưa vải Thanh Hà vào hệ thống siêu thị trực thuộc. Theo đó, 300 tấn vải đặc sản Thanh Hà - Hải Phòng được vận chuyển đến hơn 800 điểm bán của Saigon Co.op trên khắp cả nước. 

Hệ thống siêu thị cũng phối hợp cùng địa phương và nhà cung cấp triển khai đồng bộ các khâu thu mua, vận chuyển và bảo quản để rút ngắn thời gian đưa hàng từ vùng trồng đến tay người tiêu dùng. Nhờ đó, từ nay đến ngày 10/6/2026, Saigon Co.op triển khai chương trình ưu đãi giảm giá đến 20% cho mặt hàng vải Thanh Hà, nhằm tạo điều kiện để người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận đặc sản địa phương trong mùa hè.

Phát biểu tại chương trình, ông Dương Minh Quang, Phó tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết: "Chúng tôi mong muốn tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa vùng sản xuất và thị trường tiêu dùng hiện đại, góp phần đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước". 

Để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, ngay từ đầu năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng đã  chú trọng quảng bá, xúc tiến giới thiệu sản phẩm vải thiều tại các hội chợ, siêu thị, trung tâm thương mại. Hải Phòng còn tổ chức sự kiện quảng bá vải thiều Thanh Hà tại Hệ thống siêu thị GO Việt Nam, Aeon Mall để nâng cao giá trị thương hiệu và góp phần đưa sản phẩm đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

300 tấn vải đặc sản Thanh Hà - Hải Phòng được vận chuyển đến hơn 800 điểm bán của Saigon Co.op trên khắp cả nước. 

Trong khi đó, nhờ sở hữu hương vị đặc trưng, mẫu mã đẹp cùng quy trình canh tác an toàn, vải trứng Hưng Yên cũng đang dần khẳng định vị thế của một dòng nông sản cao cấp, được người tiêu dùng săn đón mỗi dịp đầu mùa. Năm 2026, theo các nhà vườn, vải trứng Hưng Yên đạt chất lượng rất tốt. Trung bình mỗi kilogam vải chỉ khoảng từ 16 đến 22 quả, cá biệt có loại chỉ từ 13 – 16 quả/kg.

Đây được xem là một trong những yếu tố giúp loại quả này tạo sự khác biệt trên thị trường trái cây cao cấp. Không chỉ nổi bật về mẫu mã, vải trứng còn được đánh giá cao bởi hương vị thơm dịu, độ ngọt vừa phải và mọng nước. Nhiều khách hàng cho biết, chính sự khác biệt về chất lượng đã khiến họ sẵn sàng chi mức giá cao để mua sản phẩm.

Từ ngày 23/5 đến 31/5/2026, vải trứng Hưng Yên được phục vụ trên các chuyến bay của Vietnam Airlines. Trái cây đặc sản này sẽ được phục vụ dành cho hành khách hạng Thương gia trên các chuyến bay nội địa có thời gian bay từ 2 tiếng, khởi hành từ Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ và Phú Quốc.

Vải trứng Hưng Yên nổi tiếng vỏ mỏng, có màu đỏ tươi, quả to và chín sớm.

Đối với các đường bay quốc tế, hành khách hạng Thương gia trên các chuyến bay xuất phát từ Hà Nội đi châu Âu, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng sẽ được trải nghiệm những loại nông sản đặc trưng của mùa hè Việt Nam.

Vải trứng Hưng Yên đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận nhãn hiệu hàng hoá từ năm 2020, được UBND tỉnh xếp hạng sản phẩm OCOP 4 sao. Năm 2022, vải trứng Hưng Yên lần đầu tiên được xuất khẩu sang thị trường châu Âu.

Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến thương mại năm nay, Bắc Ninh sẽ tham gia Chương trình “Sức sống hàng Việt” với chủ đề “Vị ngọt miền Quan họ tại Hà Nội”, dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến 7/6 tại không gian trưng bày số 62 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chương trình được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội để vải thiều, nông sản chủ lực và các sản phẩm OCOP của Bắc Ninh tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng Thủ đô, hệ thống bán lẻ hiện đại và các nền tảng thương mại số.

