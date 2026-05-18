Bán lẻ hiện đại “mở đường” tiêu thụ nông sản

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, thị trường bán lẻ nội địa tiếp tục là “bệ đỡ” quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Sức mua phục hồi tích cực tạo dư địa lớn cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, phát triển thương hiệu Việt…

Theo Cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 2,5 triệu tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ, cho thấy nhu cầu tiêu dùng trong nước tiếp tục tăng trưởng khả quan.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cho rằng trong bối cảnh thị trường trong nước ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, việc phát triển thị trường nội địa cần gắn với các giải pháp kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng đầu ra và nâng cao sức cạnh tranh cho hàng Việt.

Theo ông Linh, các chương trình như “Sức sống hàng Việt” được định hướng trở thành địa chỉ quen thuộc nhằm quảng bá sản phẩm “Made in Vietnam” chất lượng cao tới người tiêu dùng trong nước. Các sản phẩm tham gia chương trình đều là đặc sản tiêu biểu, được chuẩn hóa sản xuất và có truy xuất nguồn gốc. Các địa phương kỳ vọng thông qua chương trình, đặc sản Việt sẽ ngày càng mở rộng thị trường và tiếp cận sâu hơn vào hệ thống bán lẻ hiện đại.

Saigon Co.op khởi động "Lễ hội mận hậu Sơn La" trên toàn hệ thống từ ngày 15/5.

Trước nhu cầu của cả địa phương và người tiêu dùng Việt, từ nay đến 27/5, hệ thống Co.op Mart triển khai chương trình “Cảm ơn người nội trợ đảm đang”, giảm giá tới 50% cho hơn 1.000 mặt hàng thiết yếu. Điểm nhấn là “Lễ hội trái cây mùa hè” và “Lễ hội rau nhiệt đới”, với nhiều loại trái cây như sầu riêng, mận hậu, vải, dưa lưới… giảm giá đến 15%.

Các loại rau củ giải nhiệt như bí đao, bầu, mướp đắng, cải bẹ xanh, cải ngọt… cũng được giảm đến 30%. Nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống gồm cá thu, thịt heo, thịt gà, trứng gà được ưu đãi luân phiên đến 30%. Saigon Co.op cũng vừa phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Sơn La khởi động "Lễ hội mận hậu Sơn La" trên toàn hệ thống từ ngày 15/5.

Trong tuần đầu triển khai, hệ thống dự kiến tiêu thụ hơn 300 tấn mận hậu được thu hoạch từ vùng nguyên liệu xã Phiêng Khoài. Các sản phẩm đưa vào kinh doanh đều có chứng nhận VietGAP, GlobalGAP và có tem mác nguồn gốc xuất xứ. Đáng chú ý, từ ngày 15 đến 21/5, mận hậu Sơn La được bán với giá ưu đãi tại hệ thống thấp hơn giá thị trường đến 50%.

Các mặt hàng nấm của Krông Ana được Central Retail trưng bày với bộ nhận diện thương hiệu riêng biệt.

Vừa qua, Central Retail Việt Nam cũng chính thức công bố dự án Sinh kế Cộng đồng Krong Ana Co.op – Dak Lak đã bước đầu gặt hái thành công. Đây là dấu mốc quan trọng, minh chứng cho sự chuyển dịch đúng đắn từ sản xuất truyền thống sang mô hình kinh doanh hiện đại của các hộ nông dân địa phương.

Theo đó, từ cuối tháng 3/2026 đến nay, Hợp tác xã Nấm linh chi & Dịch vụ Nông nghiệp Krông Ana đã thực hiện thành công 9 đơn hàng trực tiếp tới hệ thống bán lẻ. Danh mục sản phẩm khá đa dạng, bao gồm: nấm bào ngư trắng, nấm hoàng kim, nấm rơm và nấm linh chi. Tại điểm bán, các mặt hàng này được trưng bày với bộ nhận diện thương hiệu riêng biệt, đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc.

Dự án tại Đắk Lắk là một phần trong mạng lưới 11 dự án Sinh kế Cộng đồng đang được Central Retail vận hành trên cả nước. Theo số liệu thống kê, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, chương trình đã thu mua hơn 10 tấn hàng hóa với tổng trị giá đạt trên 330 triệu đồng. Các dự án tại Tiền Giang, Quy Nhơn hay mới đây là dự án V-organic tại Hà Nội với sản phẩm ngọn su su chế biến sẵn đều ghi nhận mức tăng trưởng doanh số khả quan.

Những ngày giữa tháng 5 này, mặt hàng vải chín sớm cũng đã có mặt tại hệ thống siêu thị bán lẻ.

Những ngày giữa tháng 5 này, mặt hàng vải chín sớm cũng đã có mặt tại hệ thống siêu thị thực phẩm, như Sói Biển, Bác Tôm, Clever Food... với giá 50.000 - 60.000 đồng/kg. Đại diện hệ thống siêu thị Bác Tôm nêu rõ, đây là loại vải được tuyển chọn từ các nhà vườn trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chất lượng ngon và thời gian bảo quản lâu hơn so với vải đang bán trên thị trường.

Mùa thu hoạch vải thiều dự kiến từ giữa tháng 5 đến cuối tháng 6. Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho biết, ngành công thương Hà Nội sẽ đẩy mạnh kết nối cung - cầu với hệ thống bán lẻ Go!, Co.op Mart, Lotte Mart, Vin Mart… để hỗ trợ các tỉnh, thành phố tiêu thụ sản phẩm vải thiều.

Giám đốc truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam Nguyễn Thị Bích Vân cho biết năm 2025 hệ thống siêu thị Go! đã hỗ trợ người dân 2 tỉnh Bắc Ninh, Hải Phòng tiêu thụ 1.000 tấn vải. Dự kiến năm nay hệ thống siêu thị Go! sẽ tiêu thụ lượng vải tương đương năm 2025.

Tương tự trong tháng 6 hệ thống siêu thị Saigon Co.op tổ chức chương trình "Lễ hội trái cây Việt", kết hợp vải thiều và các loại trái cây của các địa phương khác tại 800 điểm bán trên toàn quốc. Sản lượng dự kiến tăng 20% so cùng kỳ năm 2025. Không dừng lại ở vải thiều tươi, Saigon Co.op cũng tiêu thụ sản phẩm chế biến từ trái vải như nước vải, vải đóng hộp có thể bảo quản và sử dụng trong khoảng thời gian dài.

MM Mega Market Việt Nam đặt mục tiêu tăng mức tiêu thụ trên 50% so với năm 2025.

Đại diện Tập đoàn Aeon, MM Mega Market thông tin, đã cử đại diện thu mua làm việc với một số doanh nghiệp của Bắc Ninh, ký kết biên bản ghi nhớ tiêu thụ sản phẩm tại các mã vùng trồng. Trong mùa thu hoạch năm nay, MM Mega Market Việt Nam đặt mục tiêu tăng mức tiêu thụ trên 50% so với năm 2025.

Có thể thấy, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp nông sản còn gặp khó trong việc tìm đầu ra ổn định, các hệ thống bán lẻ hiện đại đang dần trở thành kênh phân phối quan trọng giúp hàng Việt tiếp cận thị trường bài bản hơn. Theo đánh giá của nhiều doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng, vai trò của các nhà bán lẻ hiện nay không còn dừng ở việc tiêu thụ hàng hóa mà còn tham gia sâu hơn vào quá trình chuẩn hóa chất lượng, truy xuất nguồn gốc và xây dựng niềm tin cho nông sản Việt.

Bà Nguyễn Ngọc Hương, Giám đốc điều hành Công ty TNHH XNK Thiên Nhiên Việt, cho biết công ty xác định muốn bước ra thị trường quốc tế thì trước tiên phải xây dựng được chỗ đứng vững chắc tại thị trường nội địa, trong đó kênh siêu thị được xem là nền tảng phân phối quan trọng.

“Việc xuất hiện trên quầy kệ siêu thị giúp sản phẩm tạo được độ nhận diện và niềm tin tốt hơn với người tiêu dùng”, bà Hương chia sẻ. "Đây cũng là động lực để doanh nghiệp đầu tư bài bản hơn vào chất lượng, bao bì và truy xuất nguồn gốc trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến tiêu chuẩn an toàn thực phẩm".