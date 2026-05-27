Hàng Việt tiếp cận người tiêu dùng trẻ bằng chiến lược đa kênh

Việt Nam với dân số hơn 100 triệu người, trên 50% là dân số trẻ, tổng mức tiêu dùng nội địa chiếm khoảng 70% tỷ trọng GDP. Dự báo đến năm 2045 Việt Nam là một trong những thị trường bán lẻ hấp dẫn ở khu vực và trên thế giới…

Theo Hiệp hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, kết quả khảo sát hành vi và xu hướng tiêu dùng trong cuộc khảo sát bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao được triển khai từ tháng 9/2025 đến tháng 1/2026 cho thấy, thị trường bán lẻ đang chuyển dịch rõ rệt theo hướng đa kênh (omnichannel).

Trong đó, siêu thị, trung tâm thương mại hiện đại vẫn là kênh mua sắm chủ đạo với 44% người tiêu dùng được khảo sát lựa chọn. Song song đó, các kênh thương mại điện tử và mạng xã hội ngày càng được nhiều người quan tâm với tỷ lệ người được khảo sát lựa chọn lần lượt là 24% và 8%.

Điều này cho thấy kênh online đã trở thành một cấu phần đáng kể trong hành trình mua sắm và tiếp tục dư địa tăng trưởng mạnh trong tương lai. Trong khi đó, hệ thống cửa hàng tiện lợi, tạp hóa, chợ truyền thống vẫn là kênh được nhiều người tiêu dùng lựa chọn khi mua các sản phẩm ở nhóm hàng thực phẩm.

Ông Nguyễn Văn Phượng, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, chia sẻ: Người tiêu dùng hiện nay, nhất là nhóm người tiêu dùng trẻ, ưu tiên niềm tin, sự tiện lợi, trải nghiệm và tính minh bạch. Họ tìm kiếm thông tin online, so sánh giá và linh hoạt chuyển đổi giữa các điểm mua sắm để có những lựa chọn, trải nghiệm phù hợp.

Giữa tháng 5/2026, chương trình “Sức sống hàng Việt” số 6 với chủ đề “Lai Châu - Hương vị nguyên bản tại Hà Nội” đã diễn ra theo mô hình đa kênh, kết hợp giữa không gian trưng bày, bán hàng trực tiếp với hoạt động quảng bá, livestream trên nền tảng số nhằm hỗ trợ doanh nghiệp. Chương trình được đón nhận nồng nhiệt và ghi nhận hiệu quả giúp hợp tác xã địa phương mở rộng thị trường tiêu thụ.

Điểm nhấn của chương trình là phiên livestream bán hàng diễn ra trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, với sự đồng hành của diễn viên Thanh Hương - gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình. Hoạt động phát trực tiếp không chỉ gia tăng tính tương tác mà còn mở rộng khả năng đưa các sản phẩm như thịt trâu sấy, ba chỉ hun khói, lạp sườn mắc khén; gạo Séng Cù dẻo thơ; trà Shan tuyết Than Uyên… tới người tiêu dùng trên nền tảng số.

Thực tế, sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng và sức mua ngày càng tăng của nhóm khách hàng Gen Z đang buộc doanh nghiệp Việt phải đổi mới tiếp cận thị trường. Nếu trước đây, doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào chất lượng và giá bán, thì nay yếu tố trải nghiệm, cảm xúc và khả năng tương tác với khách hàng trên môi trường số ngày càng được chú trọng.

Thông qua TikTok Shop, Facebook Reels hay Shopee Live, không ít sản phẩm OCOP đã tăng doanh thu chỉ sau vài tháng xây dựng nội dung số. Đại diện HTX Langbiang Farm cho biết, việc đẩy mạnh bán hàng trên nền tảng số và xây dựng truy xuất nguồn gốc đã giúp nhiều sản phẩm OCOP tiếp cận tốt hơn với hệ thống siêu thị và người tiêu dùng trẻ.

Bên cạnh đó, marketing “0 đồng” đang trở thành xu hướng mới. Nhiều cơ sở sản xuất hàng Việt hiện ưu tiên: Video ngắn bằng điện thoại. Fanpage cộng đồng. Google Maps. Tem QR truy xuất nguồn gốc. Livestream bán hàng thay vì đầu tư quảng cáo tốn kém như trước.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, xu hướng trên gắn liền với làn sóng "làm mới" đặc sản địa phương. Từ bánh dân gian, trà mãng cầu, trái cây sấy đến đồ thủ công... đều được đầu tư bài bản về thiết kế, nhận diện thương hiệu để đưa lên sàn số. Sự “trẻ hóa” này không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, mà còn định vị lại hình ảnh hàng Việt: khẳng định vị thế bằng chất lượng, thiết kế và trải nghiệm.

Tại nhiều siêu thị, trung tâm thương mại, hiện cũng không khó để bắt gặp những sản phẩm Việt Nam có mẫu mã bắt mắt, phong cách thiết kế tối giản, hiện đại. Từ cà phê, trà trái cây đến các sản phẩm OCOP... đều được đầu tư chỉn chu. Nhiều sản phẩm còn tạo dấu ấn bằng việc đưa văn hóa vùng miền, chất liệu truyền thống, câu chuyện vùng nguyên liệu... vào thiết kế theo cách mới mẻ, tạo sự gần gũi với người trẻ.

Chiến dịch truyền thông phối hợp cùng các nhân vật nổi tiếng quảng bá trên mạng xã hội cũng góp phần đưa sản phẩm trở thành trào lưu tiêu dùng mới. Bên cạnh đó, xu hướng tiêu dùng xanh cũng mở ra cơ hội cho hàng Việt. Nhiều doanh nghiệp bắt đầu sử dụng bao bì thân thiện môi trường, hạn chế nhựa dùng một lần hoặc phát triển các dòng sản phẩm hữu cơ để đáp ứng nhu cầu mới của thị trường.

Ngày 20 - 22/5 vừa qua, Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số (eComDX), Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, cũng đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam (SYS Việt Nam) và TikTok Shop tổ chức chuỗi hoạt động “MegaLive thanh niên” - Ngày hội mua sắm ngành hàng Mẹ & Bé.

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Huy Hoàng, Phó Giám đốc eComDX, cho biết nếu trước đây thương mại điện tử chủ yếu được hiểu là “đưa hàng lên sàn”, thì hiện nay mô hình này đã thay đổi mạnh mẽ với trải nghiệm tiêu dùng theo thời gian thực, tăng cường kết nối giữa thương hiệu và người tiêu dùng thông qua các nhân vật trải nghiệm trên nền tảng số.

Ông Bùi Huy Hoàng đánh giá, mô hình thúc đẩy thương mại điện tử theo ngành hàng sẽ tạo cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng bằng phương thức mới, giúp các nhà sáng tạo nội dung phát triển nghề nghiệp và mở thêm cơ hội cho thanh niên tham gia nền kinh tế số bằng chính năng lực sáng tạo của mình.

Theo đại diện eComDX, thương mại điện tử hiện không còn là “sân chơi riêng” của các doanh nghiệp lớn. Các hoạt động như “MegaLive thanh niên” không chỉ là sự kiện bán hàng ngắn hạn mà còn trở thành mô hình thử nghiệm cho cách thức phát triển thương mại điện tử thế hệ mới tại Việt Nam, gắn công nghệ với cộng đồng, gắn kinh doanh với đào tạo và gắn tăng trưởng với phát triển nguồn nhân lực số quốc gia.

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt, người trẻ đã vươn lên thành nhóm khách hàng dẫn dắt xu hướng. Lúc này, thấu hiểu thị hiếu của thế hệ mới không còn là lựa chọn, mà là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Bằng cách dung hòa giữa giá trị truyền thống và tư duy tiếp cận hiện đại, hàng Việt đang có thêm cơ hội chinh phục người tiêu dùng ngay trên sân nhà.