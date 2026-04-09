THAIFEX Anuga Asia 2026: Hội chợ định hình ngành Thực phẩm và Đồ uống tại Châu Á

Diễn ra từ ngày 26 đến 30/5/2026 tại Trung tâm hội chợ và hội nghị IMPACT, Bangkok, Thái Lan, hội chợ THAIFEX – Anuga Asia 2026 (gọi tắt là THAIFEX 2026) sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là hội chợ thương mại có sức ảnh hưởng hàng đầu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Không chỉ là nơi gặp gỡ giữa người mua và người bán, sự kiện này được định vị như một hệ sinh thái hoàn chỉnh, nơi hội tụ hoạt động tìm nguồn cung ứng, giao thương và định hình xu hướng tương lai của ngành Thực phẩm và Đồ uống.

NƠI CUNG – CẦU CỦA NGÀNH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG HỘI TỤ

Sau 21 lần tổ chức, THAIFEX 2026 được mở rộng lên đến hơn 140.000 m2, với 12 sảnh trưng bày, 9 phân khúc ngành hàng Thực phẩm và Đồ uống và hơn 3.300 công ty trưng bày, hội chợ dự kiến thu hút hơn 88.000 khách thăm, tại đây khách sẽ tiếp cận một trong những hội chợ ngành Thực phẩm và Đồ uống toàn diện nhất tại châu Á.

Quảng cảnh tại một góc của Thaifex 2025, nhìn từ trên cao.

Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam dự kiến có hơn 180 công ty trưng bày tại THAIFEX 2026 đến từ các ngành sản xuất, xuất khẩu các mặt hàng: Thực phẩm chế biến, Đồ uống, Trái cây, Sản phẩm nông nghiệp, Cà phê, Bánh kẹo, Gạo, Điều, Gia vị, Thủy sản, vv…

Danh mục sản phẩm toàn diện: Từ truyền thống đến xu hướng mới nổi

Một số nhóm sản phẩm trưng bày chính tại hội chợ:

● Thực phẩm đông lạnh (Frozen Food)

● Thực phẩm tổng hợp (Fine Food)

● Thủy sản (Seafood)

● Trái cây & rau củ (Fruits & Vegetables)

● Đồ uống (Drinks)

● Thịt (Meat)

● Gạo (Rice)

● Bánh kẹo (Sweets & Confectionery)

Bên cạnh đó là các phân khúc đang phát triển mạnh như Food Technology, Organic Market và Halal Market, mang đến góc nhìn đầy đủ từ sản phẩm truyền thống đến các xu hướng tiêu dùng mới.

Điểm quan trọng là người mua không cần tham dự nhiều hội chợ khác nhau để hoàn thiện bức tranh thị trường. Tại THAIFEX 2026, toàn bộ hệ sinh thái từ nguyên liệu, sản phẩm hoàn chỉnh đến công nghệ đều được tích hợp trong một nền tảng duy nhất.

Năm 2026 đánh dấu bước phát triển chiến lược với việc mở rộng thêm Hall 4 - được thiết kế như một “trung tâm đổi mới”, nơi tập trung các nhà cung cấp mới và sản phẩm chưa được phân phối rộng rãi, các startup và mô hình kinh doanh mới, các chương trình trải nghiệm và sáng tạo ẩm thực…

Những sự kiện nổi bật tại khu vực này bao gồm:

● Future Food Experience+

● Thailand Ultimate Chef Challenge

● Alternative Protein Taste & Flavour Challenge

● THAIFEX – Anuga tasteInnovation Show

● New-to-Market Street

Quang cảnh tại một lối đi ở hội chợ Thaifex 2025.

MỞ RỘNG PHẠM VI TOÀN CẦU: CƠ HỘI TIẾP CẬN NGUỒN CUNG MỚI

THAIFEX 2026 tiếp tục mở rộng phạm vi quốc tế với sự tham gia lần đầu của các quốc gia như Georgia, Lebanon, Mông Cổ, Ả Rập Xê Út và Uzbekistan. Điều này mang lại cho khách thăm thêm nhiều lựa chọn mua hàng từ các thị trường mới nổi, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Đáng chú ý, Liên minh Châu Âu (EU) lần đầu tiên tham gia với vai trò Đối tác Khu vực chính thức (Official Partner Region), mang đến một khu vực trưng bày tập trung các nhà cung cấp hàng đầu từ châu Âu. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp châu Á tiếp cận trực tiếp với tiêu chuẩn và sản phẩm chất lượng cao từ thị trường EU ngay tại hội chợ.

GIÁ TRỊ THỰC TIỄN: KHÔNG CHỈ LÀ KẾT NỐI KINH DOANH, MÀ LÀ KẾT QUẢ KINH DOANH

Một trong những thách thức lớn của các hội chợ thương mại là việc chuyển đổi từ “kết nối” sang “giao dịch thực tế”. Thaifex giải quyết bài toán này bằng cách tạo ra môi trường mà ở đó người mua có thể so sánh nhiều nhà cung cấp trong cùng một không gian, tiếp cận sản phẩm mới trước khi được phân phối rộng rãi, làm việc trực tiếp với nhà sản xuất và đưa ra quyết định ngay tại hội chợ.

Theo thống kê từ kỳ trước, sự kiện ghi nhận giá trị giao dịch lên đến 4,12 tỷ USD, với sự tham gia của các tập đoàn lớn như 7-Eleven Korea, Angliss Hong Kong, Bidfood Malaysia, CP hay NTUC FairPrice…

Điều này cho thấy THAIFEX - Anuga Asia không chỉ tạo ra cơ hội - mà còn tạo ra kết quả.

Sự kiện mới tại THAIFEX 2026: khu vực PLX Asia 2026 - Hội chợ nhãn hàng riêng đầu tiên tại Đông Nam Á

Khu vực PLX Asia tại Thaifex 2026 không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm hướng đến phân khúc gia công nhãn hiệu riêng, mà còn mang đến góc nhìn toàn diện về thị trường này – vốn đang phát triển mạnh mẽ trong khu vực.

Tại Thaifex 2026, PLX Asia sẽ hiện diện với 2 sự kiện riêng biệt:

Khu trưng bày sản phẩm (Showcase): Không gian trưng bày chuyên biệt kéo dài 4 ngày, nhằm giới thiệu sản phẩm và năng lực sản xuất Private Label theo hình thức quầy table-top (quầy/ kệ trưng bày).

Hội nghị Industry Leadership Summit (diễn ra vào 29/05/2026): Chương trình gặp gỡ khép kín dành cho cấp lãnh đạo, tập trung vào chiến lược phát triển nhãn hiệu riêng, tìm nguồn cung và hợp tác sản xuất.

Doanh nghiệp quan tâm đi thăm hội chợ Thaifex 2026, vui lòng liên hệ (028) 3822 7655 - Koelnmesse Việt Nam, hoặc truy cập www.go2fair.com/thaifex-anuga-asia và FAQ - Câu hỏi thường gặp và trả lời cho khách thăm tại sidebar bên phải; để có thêm thông tin về hội chợ.

Để đăng ký đi thăm THAIFEX, hãy truy cập trang web www.thaifex-anuga.com và thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.