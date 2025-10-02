Thẩm định đề xuất một số cơ chế, chính sách đặc thù cho Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Chiều 1/10, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng cho Khu thương mại tự do Đà Nẵng…

Theo Tờ trình, với vị trí địa chính trị thuận lợi và tiềm năng, việc đề xuất một số chính sách thông thoáng, vượt trội tương tự như chính sách của thành phố Hải Phòng là thật sự cần thiết nhằm tạo động lực giúp Đà Nẵng phát triển đột phá trong thời gian tới.

Khu Thương mại tự do của hai thành phố sẽ tận dụng lợi thế vị trí địa lý và hạ tầng để thúc đẩy thương mại, logistics và đầu tư, bổ trợ lẫn nhau trong chiến lược phát triển kinh tế quốc gia, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tại Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết dự thảo Nghị quyết đã sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 13 quy định chính sách về đất đai đối với Khu thương mại tự do Đà Nẵng tương tự như quy định tại khoản 2, Điều 10 Nghị quyết số 226/2025/QH15.

Theo đó, việc giao đất không thông qua đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất nhằm rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng, hỗ trợ phát triển và tiến tới vận hành nhanh chóng cho Khu thương mại tự do; rút ngắn đáng kể thời gian xúc tiến đầu tư và triển khai dự án nhờ đơn giản hóa quy trình chấp thuận; ổn định chi phí thuê đất.

Quang cảnh buổi thẩm định. Ảnh: MOJ.

Quy trình này sẽ đảm bảo minh bạch, rõ ràng và dự báo được kế hoạch tài chính dài hạn khi UBND thành phố phải xây dựng tiêu chí rõ ràng để có thể thu hút nhà đầu tư tốt nhất, cũng như cần quy định khung giá cho thuê cơ sở hạ tầng trong Khu thương mại tự do.

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung khoản 5, Điều 13 tương tự điểm a, khoản 1, Điều 10 Nghị quyết số 226/2025/QH15.

Theo đó, trừ các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Quốc hội theo quy định của Luật Đầu tư, nhà đầu tư thực hiện các dự án trong Khu thương mại tự do Đà Nẵng được thực hiện thủ tục đầu tư đặc biệt theo quy định của pháp luật về đầu tư trong các ngành, nghề, lĩnh vực.

Bao gồm: Đầu tư xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D); đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp mạch tích hợp bán dẫn, công nghệ thiết kế, chế tạo linh kiện, vi mạch điện tử tích hợp (IC), điện tử linh hoạt (PE), chip, vật liệu bán dẫn; công nghệ thông tin; công nghệ sinh học; công nghệ vật liệu mới...

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung khoản 8, Điều 13 tương tự điểm b, khoản 4, Điều 10 Nghị quyết số 226/2025/QH15 do chưa được quy định tại Nghị quyết số 136/2024/QH15.

Việc bổ sung thẩm quyền cho Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng thực hiện cấp, cấp đổi, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đối với các dự án thực hiện trong Khu thương mại tự do không phải lấy ý kiến các cơ quan quản lý.

Trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được thực hiện như trình tự, thủ tục thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh sẽ rút ngắn đáng kể thời gian trong việc cấp, cấp đổi, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ…

Góp ý tại Hội đồng, các đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh sửa lại nội dung dự thảo Nghị quyết và Tờ trình cho phù hợp; nêu rõ hơn nội dung sửa đổi, bổ sung trong Tờ trình; chỉnh sửa lại từ ngữ; bổ sung bản thuyết minh, so sánh với hệ thống pháp luật hiện hành; hoàn thiện lại Tờ trình theo đúng mẫu, đúng quy định...

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo gia cố thêm Tờ trình, trong đó làm rõ cơ sở chính trị, pháp lý, cơ sở thực tiễn; đồng thời có thêm báo cáo về tình hình triển khai Khu thương mại tự do cho Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo có những giải trình cụ thể về các nhóm chính sách đề xuất.

Ngoài ra, bổ sung nhóm quy định về trách nhiệm theo dõi, kiểm tra của một số Bộ, ngành mang tính hậu kiểm đối với những cơ chế vượt trội mà Nghị quyết trao cho Đà Nẵng; xây dựng báo cáo, tiếp thu giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ngành liên quan.