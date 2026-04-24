Thẩm định hồ sơ chính sách của dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Xây dựng cho biết việc sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bất động sản lần này tập trung hoàn thiện các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản; làm rõ quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia thị trường; đồng thời, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Dự thảo Luật tập trung giải quyết 4 nhóm chính sách lớn. Cụ thể, Chính sách 1 hướng tới hoàn thiện khung pháp lý quy định của Luật Kinh doanh bất động sản để tháo gỡ vướng mắc thực tiễn đảm bảo đồng bộ, thống nhất với pháp luật liên quan; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, cơ quan nhà nước thuận lợi trong việc áp dụng, thực thi các quy định pháp luật.

Chính sách 2 tập trung hoàn thiện quy định về điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực bất động sản, nhằm xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, an toàn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước.

Chính sách 3 hoàn thiện các quy định của Luật Kinh doanh bất động sản về phân quyền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tạo điều kiện cho chính quyền 2 cấp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Chính sách 4 bổ sung quy định mới mang tính chất kiến tạo phát triển để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, hiệu quả đem lại lợi ích cho toàn thể xã hội, người dân.

Phát biểu tại cuộc họp thẩm định, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định đối với Chính sách 1, nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai đã được quy định khá đầy đủ trong Luật Đất đai. Vì vậy, cơ quan soạn thảo cần tiếp tục rà soát, đối chiếu để bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các quy định pháp luật.

Đối với Chính sách 2 về sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến kinh doanh nhà ở và công trình xây dựng có sẵn, đại diện Bộ đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng phạm vi điều chỉnh. Theo đó, một số đối tượng như cá nhân nước ngoài không có quyền sử dụng đất và không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đất đai; đồng thời, không phải mọi tổ chức nước ngoài đều được phép sử dụng đất. Việc sửa đổi cần làm rõ các nhóm đối tượng áp dụng nhằm bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành.

Trong khi đó, đại diện Bộ Tài chính đề nghị cơ quan soạn thảo quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan trong hoạt động chuyển nhượng dự án, hoặc giao dịch bất động sản, bảo đảm có cơ sở pháp lý để xử lý thống nhất các tình huống phát sinh.

Các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồng bộ mẫu hợp đồng, giao dịch bất động sản nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, và bảo đảm sự tương thích với Bộ luật Dân sự, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú lưu ý cơ quan soạn thảo cần rà soát kỹ phạm vi điều chỉnh của Luật và các chính sách, bảo đảm “đúng và đủ”, tránh chồng lấn với luật có liên quan như: Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp. Qua đó, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Mặt khác, cần tập trung xử lý những vướng mắc, bất cập từ thực tiễn, nhất là nội dung liên quan đến điều tiết thị trường, cơ chế hậu kiểm và những vấn đề mới phát sinh, đặc biệt là trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản.

Thứ trưởng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, chú trọng nâng cao chất lượng Báo cáo đánh giá tác động chính sách và Tờ trình, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các tài liệu trong hồ sơ.