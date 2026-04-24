Thẩm định hồ sơ chính sách của dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
Anh Khoa
24/04/2026, 21:00
Ngày 24/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú vừa chủ trì họp Hội đồng thẩm định hồ sơ chính sách của dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)...
Tại cuộc họp, đại diện Bộ Xây dựng
cho biết việc sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bất động sản lần này tập trung
hoàn thiện các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản;
làm rõ quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia thị trường; đồng thời, tăng
cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.
Dự thảo Luật tập trung giải quyết 4 nhóm chính sách lớn. Cụ
thể, Chính sách 1 hướng tới hoàn thiện khung pháp lý quy định của Luật Kinh
doanh bất động sản để tháo gỡ vướng mắc thực tiễn đảm bảo đồng bộ, thống nhất với
pháp luật liên quan; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, cơ
quan nhà nước thuận lợi trong việc áp dụng, thực thi các quy định pháp luật.
Chính sách 2 tập trung hoàn thiện
quy định về điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực bất động
sản, nhằm xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, an toàn, tạo
thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý của
Nhà nước.
Chính sách 3 hoàn thiện các quy định
của Luật Kinh doanh bất động sản về phân quyền trong lĩnh vực kinh doanh bất động
sản tạo điều kiện cho chính quyền 2 cấp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Chính sách 4 bổ sung quy định mới
mang tính chất kiến tạo phát triển để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển
lành mạnh, hiệu quả đem lại lợi ích cho toàn thể xã hội, người dân.
Phát biểu tại cuộc họp thẩm định,
đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định đối với Chính sách 1, nhiều nội
dung liên quan đến lĩnh vực đất đai đã được quy định khá đầy đủ trong Luật Đất
đai. Vì vậy, cơ quan soạn thảo cần tiếp tục rà soát, đối chiếu để bảo đảm tính
thống nhất, tránh chồng chéo giữa các quy định pháp luật.
Đối với Chính sách 2 về sửa đổi,
bổ sung quy định liên quan đến kinh doanh nhà ở và công trình xây dựng có sẵn,
đại diện Bộ đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng phạm vi điều chỉnh. Theo đó, một số đối
tượng như cá nhân nước ngoài không có quyền sử dụng đất và không thuộc phạm vi
điều chỉnh của Luật Đất đai; đồng thời, không phải mọi tổ chức nước ngoài đều
được phép sử dụng đất. Việc sửa đổi cần làm rõ các nhóm đối tượng áp dụng nhằm
bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành.
Trong khi đó, đại diện Bộ Tài chính đề nghị cơ quan soạn
thảo quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan trong hoạt động
chuyển nhượng dự án, hoặc giao dịch bất động sản, bảo đảm có cơ sở pháp lý để xử
lý thống nhất các tình huống phát sinh.
Các đại biểu đề nghị cơ quan soạn
thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồng bộ mẫu hợp đồng, giao dịch bất động sản
nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, và bảo đảm sự tương thích với Bộ luật
Dân sự, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng.
Phát biểu kết luận, Thứ trưởng
Nguyễn Thanh Tú lưu ý cơ quan soạn thảo cần rà
soát kỹ phạm vi điều chỉnh của Luật và các chính sách, bảo đảm “đúng và đủ”,
tránh chồng lấn với luật có liên quan như: Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật
Doanh nghiệp. Qua đó, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Mặt khác, cần tập
trung xử lý những vướng mắc, bất cập từ thực tiễn, nhất là nội dung liên quan đến
điều tiết thị trường, cơ chế hậu kiểm và những vấn đề mới phát sinh, đặc biệt là trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản.
Thứ trưởng yêu cầu tiếp tục hoàn
thiện hồ sơ, chú trọng nâng cao chất lượng Báo cáo đánh giá tác động chính sách
và Tờ trình, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các tài liệu trong hồ sơ.
Thị trường bán lẻ cao cấp Hà Nội dịch chuyển, xuất hiện cực tăng trưởng mới
08:00, 21/04/2026
Nhà ở xã hội được kỳ vọng "hạ nhiệt" thị trường trước áp lực giá nhà gia tăng
15:20, 14/04/2026
Thị trường tái định vị: Tài sản nào vượt qua "bộ lọc" dòng tiền và tích sản dài hạn?
Hải Phòng: Thu hồi 14 cơ sở nhà đất công sản vi phạm hợp đồng
Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng dự kiến sẽ hoàn thành thu hồi 14 cơ sở nhà đất công sản đã có bản án có hiệu lực trong tháng 6/2026…
Tập đoàn CEO đẩy mạnh đầu tư các dự án bất động sản trọng điểm
Năm 2026, Tập đoàn CEO sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như Novotel Cam Ranh Resort, Khu công nghiệp sân bay Tiên Lãng (khu B), Khu biệt thự cao cấp CEOHomes Diamond Hill, Trung tâm y tế - thương mại dịch vụ - văn phòng tại CEOHomes Sunny Garden City, đồng thời, phát triển quỹ đất tại các địa phương tiềm năng, ưu tiên bất động sản công nghiệp, nghỉ dưỡng và nhà ở đáp ứng nhu cầu thực…
Doanh nghiệp bất động sản trong cuộc cách mạng chuyển đổi số
Không nằm ngoài xu hướng chuyển đổi số của nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng công nghệ, trí tuệ nhân tạo…
Tăng cường phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản
Trong bối cảnh yêu cầu minh bạch hóa thị trường ngày càng cao, công tác phòng, chống rửa tiền đang trở thành nội dung trọng tâm, đặc biệt với lĩnh vực bất động sản – nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro do giá trị giao dịch lớn và phương thức thanh toán đa dạng…
T&T Group và chiến lược bất động sản khác biệt: Chuẩn bị kỹ, thực hiện nhanh và tăng tốc hiệu quả
Hai thập kỷ tham gia vào lĩnh vực bát động sản, có thể thấy T&T Group không chỉ đơn thuần kể câu chuyện về những con số héc-ta hay lợi nhuận thương mại, mà là chiến lược “đường dài” nhằm đánh thức những tiềm năng chưa được khai mở của các vùng đất hứa.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: