Trang chủ Bất động sản

Nhà ở xã hội được kỳ vọng "hạ nhiệt" thị trường trước áp lực giá nhà gia tăng

Thanh Xuân

14/04/2026, 15:20

Giá nhà ở, nhất là căn hộ sơ cấp tiếp tục leo thang tại những đô thị lớn, trong khi thu nhập người dân tăng chậm đang làm gia tăng áp lực tiếp cận nhà ở. Giữa bối cảnh đó, phát triển nhà ở xã hội được kỳ vọng là giải pháp then chốt, nhằm hạn chế tình trạng mất cân đối trên thị trường…

Ảnh minh họa.

Theo các đơn vị khảo sát, quý 1/2026, giá căn hộ sơ cấp lập đỉnh mới tại ba thị trường trọng điểm. Cụ thể, ở TP. Hồ Chí Minh sau sáp nhập, giá sơ cấp đạt 102,7 triệu đồng/m2. Thị trường ghi nhận 15.000 sản phẩm mở bán, trong đó, 35% đến từ dự án mới, tập trung chủ yếu tại Bình Dương cũ. Đáng chú ý, sau mỗi đợt mở bán, mặt bằng giá tăng trung bình 3% so với quý trước.

Tương tự, Hà Nội cũng ghi nhận xu hướng tăng mạnh khi giá sơ cấp đạt 104 triệu đồng/m2, cao hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung ước khoảng 10.000 căn, phần lớn đều thuộc phân khúc trung – cao cấp. Còn tại Đà Nẵng, giá ở mức 94,1 triệu đồng/m2, tăng 3% so với cuối năm 2025 và tốc độ hấp thụ bắt đầu chững lại.

BỔ SUNG NGUỒN CUNG, GÓP PHẦN CÂN ĐỐI THỊ TRƯỜNG

Trong bối cảnh giá nhà leo thang, khả năng chi trả của người dân đang chịu nhiều áp lực. Theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), quy mô lực lượng lao động và số người có việc làm quý 1/2026 đã giảm so với quý trước; thu nhập bình quân của người lao động ở mức 9 triệu đồng/tháng, cho thấy dư địa tích lũy để mua nhà còn hạn chế.

Chính vì vậy, việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội được xem là giải pháp cần thiết nhằm bổ sung nguồn cung phù hợp, góp phần cân đối thị trường và cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở cho người dân. Thực tế, lĩnh vực nhà ở xã hội đã ghi nhận một số kết quả tích cực.

Theo Bộ Xây dựng, lũy kế đến nay cả nước có 737 dự án đang được triển khai với quy mô 701.247 căn. Trong đó, 196 dự án hoàn thành với quy mô 170.673 căn; 220 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 214.948 căn; và 321 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 315.626 căn. Như vậy, tổng số dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đã đạt 70,1% so với chỉ tiêu đưa ra tại Đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021–2030.

Riêng quý 1/2026, có 66 dự án được giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu, với tổng mức đầu tư là 80.572 tỷ đồng; 33 dự án được cấp phép, khởi công xây dựng, với quy mô 28.856 căn; 18 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, với quy mô vào khoảng 7.031 căn; 4 dự án đã hoàn thành (hoàn thành toàn bộ và một phần), với quy mô 578 căn.

Dù đạt những kết quả nhất định nhưng quá trình phát triển nhà ở xã hội vẫn còn nhiều vướng mắc, như: thủ tục đầu tư phức tạp, chi phí vốn cao và quy định về đối tượng thụ hưởng thiếu linh hoạt…

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH VỀ NHÀ Ở XÃ HỘI

Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ và tháo gỡ những điểm nghẽn trong phát triển nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đã thành lập các đoàn công tác do lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn để kiểm tra, đôn đốc tại địa phương. Gần đây nhất, đoàn kiểm tra của Bộ đã làm việc tại Huế và Đà Nẵng.

Song song với đó, từ đầu năm 2026 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo quyết liệt việc hoàn thiện cơ chế chính sách về nhà ở xã hội. Có thể kể đến như: Nghị quyết số 66.15/2026/NQ-CP ngày 13/2/2026 của Chính phủ liên quan đến cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật về phát triển nhà ở xã hội; Nghị định số 136/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hiện hành, theo hướng nới điều kiện tiếp cận nhà ở xã hội với mức nâng thêm từ 5-10 triệu đồng.

Theo đó, trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác định là độc thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng; trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên, thì thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 35 triệu đồng; trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật, thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân  hàng thực nhận không quá 50 triệu đồng.

Hiện nay, Bộ Xây dựng cho biết đang tiếp tục đẩy nhanh việc triển khai Nghị quyết số 07/NQ-CP về chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026–2030, đồng thời tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách mới như Nghị định về Quỹ nhà ở quốc gia, nhằm tiến tới hoàn thành mục tiêu Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp.

Đà Nẵng: Chấp thuận đầu tư hai khu nhà ở xã hội quy mô hơn 1.500 tỷ đồng

Đà Nẵng: Từ ngày 5/5 sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại phường Sơn Trà

Hà Nội: Quy định tiêu chí để người bị thu hồi đất được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Hoàn thiện Luật Nhà ở (sửa đổi) theo hướng minh bạch, thông thoáng, an toàn

Việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Nhà ở năm 2023 nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để hoàn thiện pháp luật về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo hướng xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi, thông thoáng, minh bạch, an toàn, chi phí tuân thủ thấp; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong đầu tư xây dựng…

Hải Phòng tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 6 mỏ cát trữ lượng hơn 47 triệu m3 và 1 mỏ đất trữ lượng hơn 1,3 triệu m3…

Việc cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ dựa trên các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và các quy định pháp luật về quy hoạch theo Luật Xây dựng, được sửa đổi, bổ sung tại Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024…

Sự gia tăng mạnh mẽ của dòng vốn đầu tư cùng tốc độ phát triển hạ tầng đang đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến chiến lược của tầng lớp thu nhập cao. Trong bối cảnh đó, những khu đô thị sở hữu vị trí trung tâm, pháp lý vững chắc và hệ tiện ích đồng bộ như Capital Square không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn mở ra tiềm năng gia tăng giá trị bền vững.

Vào ngày 19/4 tới, tại Trung tâm sự kiện The One (Hà Nội), Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành - Meyland (MEYGROUP) sẽ chính thức mang đến chương trình trải nghiệm nghệ thuật "Đối thoại - Giữa biểu tượng và dòng chảy di sản".

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

ADB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,2% trong năm 2026

ADB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,2% trong năm 2026

