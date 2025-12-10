Thứ Tư, 10/12/2025

Trang chủ Tài chính

Tháng 11/2025: Tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại tăng hơn 30% so với tháng trước

Hoàng Sơn

10/12/2025, 10:20

Cục Hải quan ghi nhận hơn 2.176 vụ vi phạm trong tháng 11/2025, tăng 30,6% so với tháng trước. Các mặt hàng bị vi phạm chủ yếu là vàng, ngoại tệ, điện thoại, hàng giả mạo nhãn hiệu, pháo nổ, ma túy và máy móc cũ, tập trung chủ yếu trên đường biển, đường bộ và hàng không…

Tình trạng buôn lậu và gian lận tăng hơn 30% so với tháng trước
Tình trạng buôn lậu và gian lận tăng hơn 30% so với tháng trước

Cục Hải quan cho biết Riêng tháng 11/2025, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa tiếp tục diễn ra trên nhiều tuyến, tập trung chủ yếu vào các mặt hàng giá trị cao như vàng, ngoại tệ, điện thoại, hàng giả mạo nhãn hiệu, pháo nổ, ma túy và máy móc cũ, được vận chuyển trái phép từ Trung Quốc sang Lào, Campuchia.

Theo đó, hoạt động vi phạm tập trung tại tuyến đường bộ Việt – Trung, Việt – Campuchia, các cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và các tuyến đường biển do Chi cục Hải quan khu vực II, III, XII quản lý.

Cụ thể, hoạt động vi phạm trên các tuyến vận chuyển vẫn tập trung chủ yếu vào đường biển, với 1.314 trên tổng số 2.176 vụ, chiếm 60,4%. Trong đó nổi bật là vụ nhập khẩu 20.010 kg vỏ đạn và đạn còn sử dụng qua cảng Hải Phòng, được xác định là vũ khí quân dụng..

Trên tuyến đường bộ, lực lượng hải quan phát hiện 629 vụ, chiếm 28,9%, chủ yếu tại các cửa khẩu biên giới Việt – Trung và Việt – Campuchia, liên quan đến vàng lá, ngoại tệ, thuốc lá, thực phẩm đông lạnh, đồng thời ghi nhận số vụ vận chuyển pháo nổ và ma túy tại miền Trung tăng mạnh.

Cuối cùng, tuyến hàng không phát hiện 92 vụ, với trị giá vi phạm ước tính khoảng 20,2 tỷ đồng, điển hình là vận chuyển vàng, tiền tệ, ma túy tại sân bay Nội Bài và các vụ tôm giống không được kiểm dịch tại sân bay Đà Nẵng.

Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại trên các tuyến vận chuyển. Nguồn: Cục Hải quan
Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại trên các tuyến vận chuyển. Nguồn: Cục Hải quan

Theo Cục Hải quan, các thủ đoạn phổ biến gồm khai sai hoặc không khai báo nhãn hiệu hàng hóa, trà trộn hàng vi phạm với hàng hợp pháp, hoặc lợi dụng thủ tục đơn giản để quá cảnh mà không khai báo nhãn hiệu.

Trước tình hình này, cơ quan hải quan đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tăng cường kiểm soát chuyên đề, siết chặt khai báo với vàng, thuốc giả, hàng quá cảnh và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhằm hạn chế các hành vi vi phạm và bảo vệ an ninh kinh tế – xã hội.

Lũy kế từ 15/12/2024 đến 14/11/2025, toàn ngành xử lý 17.297 vụ với trị giá hàng vi phạm ước tính 21.751 tỷ đồng và thu về ngân sách 948,73 tỷ đồng. Cục Hải quan cho biết đã khởi tố 20 vụ và chuyển cơ quan khác khởi tố 115 vụ.

(Cục Hải quan)

Theo số liệu thống kê, từ ngày 15/10 đến 14/11/2025, toàn ngành Hải quan đã phát hiện và xử lý 2.176 vụ vi phạm, tăng 30,6% so với cùng kỳ, với tổng trị giá hàng hoá ước tính 2.199 tỷ đồng.

Từ đó, thu về 238,4 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Đồng thời, khởi tố 4 vụ và chuyển cơ quan khác khởi tố 15 vụ.

Cũng trong kỳ báo cáo, lực lượng Hải quan phối hợp Công an và Bộ đội Biên phòng phát hiện 13 vụ/23 đối tượng, thu giữ gần 87 kg ma túy.  Lũy kế 11 tháng, các lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 2,4 tấn ma túy các loại, gồm heroin, ketamine, cocain, cần sa và ma túy tổng hợp, trong đó Hải quan chủ trì 71 vụ.

Những con số này cho thấy, bên cạnh những kết quả tích cực trong thu ngân sách và kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, ngành hải quan vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trong ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại và bảo vệ an ninh kinh tế – xã hội.

