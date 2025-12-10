Tháng 11/2025: Tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại tăng hơn 30% so với tháng trước

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 10/12/2025
Hoàng Sơn
10/12/2025, 10:20
Cục Hải quan ghi nhận hơn 2.176 vụ vi phạm trong tháng 11/2025, tăng 30,6% so với tháng trước. Các mặt hàng bị vi phạm chủ yếu là vàng, ngoại tệ, điện thoại, hàng giả mạo nhãn hiệu, pháo nổ, ma túy và máy móc cũ, tập trung chủ yếu trên đường biển, đường bộ và hàng không…
Cục Hải quan cho biết Riêng tháng 11/2025, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa tiếp tục diễn ra trên nhiều tuyến, tập trung chủ yếu vào các mặt hàng giá trị cao như vàng, ngoại tệ, điện thoại, hàng giả mạo nhãn hiệu, pháo nổ, ma túy và máy móc cũ, được vận chuyển trái phép từ Trung Quốc sang Lào, Campuchia.
Theo đó, hoạt động vi phạm tập trung tại tuyến đường bộ Việt – Trung, Việt – Campuchia, các cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và các tuyến đường biển do Chi cục Hải quan khu vực II, III, XII quản lý.
Cụ thể, hoạt động vi phạm trên các tuyến vận chuyển vẫn tập trung chủ yếu vào đường biển, với 1.314 trên tổng số 2.176 vụ, chiếm 60,4%. Trong đó nổi bật là vụ nhập khẩu 20.010 kg vỏ đạn và đạn còn sử dụng qua cảng Hải Phòng, được xác định là vũ khí quân dụng..
Trên tuyến đường bộ, lực lượng hải quan phát hiện 629 vụ, chiếm 28,9%, chủ yếu tại các cửa khẩu biên giới Việt – Trung và Việt – Campuchia, liên quan đến vàng lá, ngoại tệ, thuốc lá, thực phẩm đông lạnh, đồng thời ghi nhận số vụ vận chuyển pháo nổ và ma túy tại miền Trung tăng mạnh.
Cuối cùng, tuyến hàng không phát hiện 92 vụ, với trị giá vi phạm ước tính khoảng 20,2 tỷ đồng, điển hình là vận chuyển vàng, tiền tệ, ma túy tại sân bay Nội Bài và các vụ tôm giống không được kiểm dịch tại sân bay Đà Nẵng.
Theo Cục Hải quan, các thủ đoạn phổ biến gồm khai sai hoặc không khai báo nhãn hiệu hàng hóa, trà trộn hàng vi phạm với hàng hợp pháp, hoặc lợi dụng thủ tục đơn giản để quá cảnh mà không khai báo nhãn hiệu.
Trước tình hình này, cơ quan hải quan đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tăng cường kiểm soát chuyên đề, siết chặt khai báo với vàng, thuốc giả, hàng quá cảnh và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhằm hạn chế các hành vi vi phạm và bảo vệ an ninh kinh tế – xã hội.
Lũy kế từ 15/12/2024 đến 14/11/2025, toàn ngành xử lý 17.297 vụ với trị giá hàng vi phạm ước tính 21.751 tỷ đồng và thu về ngân sách 948,73 tỷ đồng. Cục Hải quan cho biết đã khởi tố 20 vụ và chuyển cơ quan khác khởi tố 115 vụ.
(Cục Hải quan)
Theo số liệu thống kê, từ ngày 15/10 đến 14/11/2025, toàn ngành Hải quan đã phát hiện và xử lý 2.176 vụ vi phạm, tăng 30,6% so với cùng kỳ, với tổng trị giá hàng hoá ước tính 2.199 tỷ đồng.
Từ đó, thu về 238,4 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Đồng thời, khởi tố 4 vụ và chuyển cơ quan khác khởi tố 15 vụ.
Cũng trong kỳ báo cáo, lực lượng Hải quan phối hợp Công an và Bộ đội Biên phòng phát hiện 13 vụ/23 đối tượng, thu giữ gần 87 kg ma túy. Lũy kế 11 tháng, các lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 2,4 tấn ma túy các loại, gồm heroin, ketamine, cocain, cần sa và ma túy tổng hợp, trong đó Hải quan chủ trì 71 vụ.
Những con số này cho thấy, bên cạnh những kết quả tích cực trong thu ngân sách và kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, ngành hải quan vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trong ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại và bảo vệ an ninh kinh tế – xã hội.
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã HDB) thông báo chốt quyền chi trả gần 30% cổ tức và cổ phiếu thưởng vào ngày 19/12/2025 - khi cả nước khởi công và khánh thành 245 dự án lớn với tổng mức đầu tư hơn 1,34 triệu tỷ đồng, chào mừng Đại hội XIV của Đảng.
Thị trường tiết kiệm những ngày cuối năm đang nóng và hấp dẫn hơn bao giờ hết khi người dân săn tìm kênh gửi tiền vừa an toàn, vừa có cơ hội “bật” tài lộc đón Tết Nguyên đán.
Theo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, hộ và cá nhân kinh doanh sẽ được tự xác định doanh thu hàng năm để kê khai và nộp thuế. Quy định mới này giúp đơn giản hóa thủ tục; tạo thuận lợi cho quản lý và thực hiện nghĩa vụ thuế…
Loạt giải thưởng tại “Mastercard Customer Forum 2025” một lần nữa cho thấy chiến lược thẻ tín dụng của VPBank đang đi đúng hướng: mở rộng quy mô khách hàng, nâng cấp trải nghiệm và liên tục đổi mới công nghệ để tạo giá trị thực chất cho người dùng.
Theo Nghị quyết số 397/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu tất cả các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội lớn cùng cơ quan báo chí, truyền hình ký cam kết không kinh doanh, quảng cáo hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ hay xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: