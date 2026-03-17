Chốt lời mạnh lên, đà tăng suy yếu, DGC bán tháo giá sàn

Dòng tiền mua đẩy giá cao có tín hiệu chững lại trong phiên chiều nay, khiến đà tăng buổi sáng bị thổi bay. Dù VN-Index đóng cửa vẫn trên tham chiếu 1,01% nhưng so với mức tăng cao nhất tới 2,31% thì rõ ràng là thất bại.

Ảnh hưởng nghiêm trọng nhất tới xu hướng đi lên chiều nay là nhóm cổ phiếu blue-chips với lực cầu kém rõ rệt. Thanh khoản rổ VN30 buổi chiều giảm 4,1% so với phiên sáng và có tới 25/30 mã tụt giá.

VN30-Index từ mức tăng 2,21% thời điểm chốt phiên sáng cũng suy yếu, đóng cửa chỉ còn +1,11%. Rổ blue-chips này buổi sáng có tới 15 mã tăng vượt 2%, kết phiên chỉ còn 6 mã. Nhiều trụ đã suy yếu thấy rõ, khiến lực đỡ điểm số không còn như trước.

VIC riêng chiều nay giảm tới 1,68% so với giá chốt buổi sáng, kết phiên còn tăng 1,04%. VHM lùi 2,3%, còn tăng 2%. GAS rời tham chiếu, quay đầu giảm 1,71%. TCB lùi 1,3%, gần như mất sạch đà tăng, chỉ còn +0,33%. BID, CTG, FPT, HPG, MBB… đều là các cổ phiếu vốn hóa rất lớn cũng trượt giá mạnh. Thống kê trong 25 tụt giá chiều nay thì 14 mã tụt quá 1% so với phiên sáng.

Giảm sốc nhất là DGC, cổ phiếu của Hóa chất Đức Giang khi xuất hiện thông tin khởi tố với loạt sai phạm. DGC cho tới 2h10 vẫn giao dịch bình thường, đột ngột xuất hiện lượng bán khổng lồ. Chỉ trong chưa đầy 5 phút giá đã rơi xuống mức sàn. Cổ phiếu này vốn đã có một đợt bán tháo rất lớn nửa cuối tháng 12/2025, nhưng từ đáy này cũng đã phục hồi 32,8%. Trong 3 phiên gần nhất DGC giảm trở lại xấp xỉ 15% giá trị.

Ảnh hưởng của DGC lên điểm số thực ra không nhiều vì vốn hóa mã này cũng nhỏ. Tác động lớn hơn là BSR khi 10 phút sau khi thị trường mở cửa trở lại cũng bị bán tháo xuống tận giá sàn. GAS giảm 1,71% cũng khiến VN-Index mất nhiều điểm hơn DGC. Việc chỉ số hạ độ cao đáng kể chiều nay là sự kết hợp giữa mặt bằng chung của các blue-chips thấp hơn và các cổ phiếu trụ suy yếu, dù kết phiên vẫn xanh.

Mặc dù không tăng “tận sức” nhưng mức tăng 1,01% của VN-Index cũng là khá tốt. Độ rộng nhóm blue-chips vẫn có 23 mã tăng/6 mã giảm với 11 mã tăng từ 1% trở lên. LPB tăng 3,21%, VCB tăng 2,89%, MSN tăng 2,59%, MWG tăng 2,61% là những cổ phiếu mạnh nhất.

Phần còn lại của thị trường cũng bị hạ độ cao tương tự rổ VN30. Độ rộng sàn HoSE cuối ngày ghi nhận 179 mã tăng/147 mã giảm, kém hơn đáng kể so với phiên sáng (223 mã tăng/81 mã giảm). Số cổ phiếu tăng mạnh vượt 1% cũng chỉ còn 85 mã so với 129 mã buổi sáng.

Một số cổ phiếu vẫn giữ phong độ tốt ở giá kịch trần là GEE khớp 181,6 tỷ đồng, MCH với 407,8 tỷ, TCX với 242,5 tỷ và VCK với 703,4 tỷ. Nhóm thanh khoản cao còn lại phần lớn đã bị ép giá lùi lại biên độ lớn như VIX lùi 2,31% so với giá đỉnh, còn tăng 4,32%; FPT lùi 2,34% còn tăng 1,53%; STB lùi 2,31% còn tăng 1,5%; VIC lùi 3,11%, còn tăng 1,04%; GEL lùi 1,97% còn tăng 1,01%; VND lùi 2,66% còn tăng 1,54%... Thanh khoản các cổ phiếu này đều trên trăm tỷ đồng, cho thấy dù dòng tiền đỡ còn rất tốt thì ở vùng giá cao cũng đã có lượng cung tương đối mạnh.

Ở nhóm giảm giá, sức ép rõ hơn đáng kể khi buổi sáng mới có 3 mã giảm quá 1% với thanh khoản cỡ trăm tỷ đồng, chiều nay tới 13 mã. DPM, DGC, BSR, DCM rơi sàn với giao dịch rất lớn, xác nhận một đợt bán tháo mạnh. PVD giảm 6,72%, VCG giảm 3,81%, DXG giảm 1,79%, PVT giảm 3,73%, CII giảm 4,12%, PLX giảm 2,25%, PC1 giảm 2,86%, PDR giảm 2,24% là các mã khác đáng chú ý.

Thanh khoản sàn HoSE phiên chiều hầu như không thay đổi so với buổi sáng, đạt 10.525 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Tuy nhiên mặt bằng giá thấp hơn đáng kể cho thấy có sức ép chốt lời hạ giá xuống. Giao dịch yếu cả sáng lẫn chiều khiến hai sàn cả phiên chỉ đạt 22.146 tỷ đồng, duy trì mặt bằng thấp nhất 4 tuần.

Nhà đầu tư nước ngoài buổi chiều cũng tăng bán 80% so với phiên sáng, đảo ngược vị thế ròng thành -780 tỷ đồng dù phiên sáng mua ròng 98,9 tỷ. VIC xuất hiện mức bán ròng 1.008 tỷ đồng nhưng chủ yếu thỏa thuận. BID -102 tỷ, FPT -97 tỷ, VHM -57,4 tỷ. Như vậy bán ròng lớn chủ yếu ảnh hưởng từ VIC. Phía mua ròng có VCK +288,2 tỷ, MCH +215,6 tỷ, MSN +130,1 tỷ, VCB +77 tỷ, PVD +75,9 tỷ, DCM +75,3 tỷ.