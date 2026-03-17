Chốt lời mạnh lên, đà tăng suy yếu, DGC bán tháo giá sàn

Kim Phong

17/03/2026, 15:39

Dòng tiền mua đẩy giá cao có tín hiệu chững lại trong phiên chiều nay, khiến đà tăng buổi sáng bị thổi bay. Dù VN-Index đóng cửa vẫn trên tham chiếu 1,01% nhưng so với mức tăng cao nhất tới 2,31% thì rõ ràng là thất bại.

VN-Index hạ độ cao trong phiên chiều.

Ảnh hưởng nghiêm trọng nhất tới xu hướng đi lên chiều nay là nhóm cổ phiếu blue-chips với lực cầu kém rõ rệt. Thanh khoản rổ VN30 buổi chiều giảm 4,1% so với phiên sáng và có tới 25/30 mã tụt giá.

VN30-Index từ mức tăng 2,21% thời điểm chốt phiên sáng cũng suy yếu, đóng cửa chỉ còn +1,11%. Rổ blue-chips này buổi sáng có tới 15 mã tăng vượt 2%, kết phiên chỉ còn 6 mã. Nhiều trụ đã suy yếu thấy rõ, khiến lực đỡ điểm số không còn như trước.

VIC riêng chiều nay giảm tới 1,68% so với giá chốt buổi sáng, kết phiên còn tăng 1,04%. VHM lùi 2,3%, còn tăng 2%. GAS rời tham chiếu, quay đầu giảm 1,71%. TCB lùi 1,3%, gần như mất sạch đà tăng, chỉ còn +0,33%. BID, CTG, FPT, HPG, MBB… đều là các cổ phiếu vốn hóa rất lớn cũng trượt giá mạnh. Thống kê trong 25 tụt giá chiều nay thì 14 mã tụt quá 1% so với phiên sáng.

Giảm sốc nhất là DGC, cổ phiếu của Hóa chất Đức Giang khi xuất hiện thông tin khởi tố với loạt sai phạm. DGC cho tới 2h10 vẫn giao dịch bình thường, đột ngột xuất hiện lượng bán khổng lồ. Chỉ trong chưa đầy 5 phút giá đã rơi xuống mức sàn. Cổ phiếu này vốn đã có một đợt bán tháo rất lớn nửa cuối tháng 12/2025, nhưng từ đáy này cũng đã phục hồi 32,8%. Trong 3 phiên gần nhất DGC giảm trở lại xấp xỉ 15% giá trị.

Ảnh hưởng của DGC lên điểm số thực ra không nhiều vì vốn hóa mã này cũng nhỏ. Tác động lớn hơn là BSR khi 10 phút sau khi thị trường mở cửa trở lại cũng bị bán tháo xuống tận giá sàn. GAS giảm 1,71% cũng khiến VN-Index mất nhiều điểm hơn DGC. Việc chỉ số hạ độ cao đáng kể chiều nay là sự kết hợp giữa mặt bằng chung của các blue-chips thấp hơn và các cổ phiếu trụ suy yếu, dù kết phiên vẫn xanh.

Mặc dù không tăng “tận sức” nhưng mức tăng 1,01% của VN-Index cũng là khá tốt. Độ rộng nhóm blue-chips vẫn có 23 mã tăng/6 mã giảm với 11 mã tăng từ 1% trở lên. LPB tăng 3,21%, VCB tăng 2,89%, MSN tăng 2,59%, MWG tăng 2,61% là những cổ phiếu mạnh nhất.

Phần còn lại của thị trường cũng bị hạ độ cao tương tự rổ VN30. Độ rộng sàn HoSE cuối ngày ghi nhận 179 mã tăng/147 mã giảm, kém hơn đáng kể so với phiên sáng (223 mã tăng/81 mã giảm). Số cổ phiếu tăng mạnh vượt 1% cũng chỉ còn 85 mã so với 129 mã buổi sáng.

Một số cổ phiếu vẫn giữ phong độ tốt ở giá kịch trần là GEE khớp 181,6 tỷ đồng, MCH với 407,8 tỷ, TCX với 242,5 tỷ và VCK với 703,4 tỷ. Nhóm thanh khoản cao còn lại phần lớn đã bị ép giá lùi lại biên độ lớn như VIX lùi 2,31% so với giá đỉnh, còn tăng 4,32%; FPT lùi 2,34% còn tăng 1,53%; STB lùi 2,31% còn tăng 1,5%; VIC lùi 3,11%, còn tăng 1,04%; GEL lùi 1,97% còn tăng 1,01%; VND lùi 2,66% còn tăng 1,54%... Thanh khoản các cổ phiếu này đều trên trăm tỷ đồng, cho thấy dù dòng tiền đỡ còn rất tốt thì ở vùng giá cao cũng đã có lượng cung tương đối mạnh.

Ở nhóm giảm giá, sức ép rõ hơn đáng kể khi buổi sáng mới có 3 mã giảm quá 1% với thanh khoản cỡ trăm tỷ đồng, chiều nay tới 13 mã. DPM, DGC, BSR, DCM rơi sàn với giao dịch rất lớn, xác nhận một đợt bán tháo mạnh. PVD giảm 6,72%, VCG giảm 3,81%, DXG giảm 1,79%, PVT giảm 3,73%, CII giảm 4,12%, PLX giảm 2,25%, PC1 giảm 2,86%, PDR giảm 2,24% là các mã khác đáng chú ý.

Thanh khoản sàn HoSE phiên chiều hầu như không thay đổi so với buổi sáng, đạt 10.525 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Tuy nhiên mặt bằng giá thấp hơn đáng kể cho thấy có sức ép chốt lời hạ giá xuống. Giao dịch yếu cả sáng lẫn chiều khiến hai sàn cả phiên chỉ đạt 22.146 tỷ đồng, duy trì mặt bằng thấp nhất 4 tuần.

Nhà đầu tư nước ngoài buổi chiều cũng tăng bán 80% so với phiên sáng, đảo ngược vị thế ròng thành -780 tỷ đồng dù phiên sáng mua ròng 98,9 tỷ. VIC xuất hiện mức bán ròng 1.008 tỷ đồng nhưng chủ yếu thỏa thuận. BID -102 tỷ, FPT -97 tỷ, VHM -57,4 tỷ. Như vậy bán ròng lớn chủ yếu ảnh hưởng từ VIC. Phía mua ròng có VCK +288,2 tỷ, MCH +215,6 tỷ, MSN +130,1 tỷ, VCB +77 tỷ, PVD +75,9 tỷ, DCM +75,3 tỷ.

Khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Cổ phiếu chứng khoán tăng bùng nổ

Triển vọng tín nhiệm nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng từ xung đột tại Iran?

cổ phiếu blue-chips DGC Hóa chất Đức Giang nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam

Blog chứng khoán: Hướng tới kỳ vọng mới

Blog chứng khoán: Hướng tới kỳ vọng mới

Mặc dù về cuối phiên có chút áp lực chốt lời vùng giá cao kiềm chế đà đi lên của giá cổ phiếu nhưng tổng thể thị trường hôm nay vẫn khá tích cực. Tâm lý ổn định trước các biến động bên ngoài và thị trường dao động tích lũy chờ một cú hích mới.

Khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Đào Hữu Huyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai bị khởi tố cùng 13 bị can...

Cổ phiếu chứng khoán tăng bùng nổ

Cổ phiếu chứng khoán tăng bùng nổ

Dù thanh khoản sáng nay không mạnh nhưng tâm lý thị trường rất tích cực. Lực cầu chủ động dâng cao và đẩy giá lên liên tục, tập trung vào nhóm cổ phiếu tài chính, trong đó có chứng khoán. VN-Index chốt phiên tăng 1,92% với số mã xanh nhiều gấp 2,8 lần số đỏ.

Triển vọng tín nhiệm nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng từ xung đột tại Iran?

Triển vọng tín nhiệm nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng từ xung đột tại Iran?

Xung đột vũ trang giữa Mỹ, Israel và Iran tác động tiêu cực đến triển vọng tín nhiệm của các doanh nghiệp dầu khí hạ nguồn, các ngành tiêu thụ nhiều nhiên liệu và năng lượng, nhóm ngành xuất khẩu và các công ty có tỷ lệ nợ vay cao.

Dự báo lợi nhuận quý 1/2026 của nhóm xây dựng tăng mạnh

Dự báo lợi nhuận quý 1/2026 của nhóm xây dựng tăng mạnh

Lợi nhuận ròng quý 1/2026 dự báo tăng trưởng mạnh mẽ nhất đến từ CTD và CII với mức tăng 111% và 233% so với cùng kỳ, trong khi VCG và HHV có thể đạt mức tăng 21%/13% so với cùng kỳ.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

eMagazine

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

eMagazine

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Blog chứng khoán: Hướng tới kỳ vọng mới

SACOMBANK bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh làm người quản trị công ty và công bố thông tin

Việt Nam đặt mục tiêu điện hạt nhân chiếm 6-8% sản lượng điện quốc gia vào năm 2050

TP. Hồ Chí Minh tính huy động hơn 1.000 tỷ đồng kiều hối cho khoa học - công nghệ vào năm 2027

Hội nghị cấp Bộ trưởng Việt Nam – Trung Quốc về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 9

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

