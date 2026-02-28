Yêu cầu thi công cuốn chiếu, hoàn trả mặt bằng tuyến metro Nhổn – Ga Hà Nội

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu đẩy nhanh thi công đoạn ngầm tuyến Nhổn – Ga Hà Nội, hoàn thiện đến đâu gỡ rào đến đó, giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm...

Ngày 27/2, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư Nguyễn Trọng Đông kiểm tra thực địa các nhà ga S9, S10 và S12 thuộc Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (Metro), đoạn Nhổn – Ga Hà Nội.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, dự án có tổng chiều dài 12,5 km, trong đó 8,5 km đi trên cao và 4 km đi ngầm; gồm 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Tổng mức đầu tư 34.826 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ODA của bốn nhà tài trợ và vốn đối ứng của thành phố; thời gian thực hiện từ năm 2009 đến năm 2027.

Đoạn trên cao Nhổn – Cầu Giấy đã hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại từ ngày 8/8/2024. Đối với đoạn ngầm dài 4 km, gồm 4 ga và 1 giếng thoát hiểm, tiến độ tổng thể đạt khoảng 76,3%, cơ bản đáp ứng kế hoạch điều chỉnh. Gói thầu CP03 (đoạn hầm và các ga ngầm) đang thi công đồng loạt trên toàn tuyến.

Máy đào hầm TBM1 đã hoàn thành khoan hầm ngày 1/12/2025, hiện đang được tháo dỡ tại ga S12 – Trần Hưng Đạo; máy TBM2 đang thi công đoạn S11 – S12, dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2026. Tổng chiều dài hầm đã thi công đạt trên 90%. Tại các ga ngầm, tiến độ thi công: ga S9 đạt hơn 50%; ga S10 trên 72%; ga S11 gần 68%; ga S12 trên 75%. Lũy kế giải ngân đến ngày 10/2/2026 đạt hơn 25.258 tỷ đồng, tương đương 72,53% tổng mức đầu tư.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về xử lý 5 “điểm nghẽn”, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội đã phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan rà soát, thu gọn diện tích rào chắn tại các vị trí thi công.

Tại ga S9 – Kim Mã, hàng rào được thu hẹp khoảng 400 m; tại khu vực đối diện số 304 Kim Mã thu ngắn khoảng 10 m. Ở nút giao Liễu Giai – Kim Mã, hàng rào được lùi vào phía trong, mở lối rẽ phải tạm rộng 3,5 m từ Liễu Giai vào Kim Mã.

Tại giếng thoát hiểm Kim Mã – Núi Trúc, rào chắn được thu gọn khoảng 10 m; đường tạm nối từ Kim Mã dưới lên Kim Mã trên được mở rộng từ 6–12 m. Ở ga S11 – Văn Miếu, diện tích rào chắn thu gọn 100 m, mở rộng mặt đường từ 7–9 m. Tại ga S12 – Trần Hưng Đạo và khu vực gara, hàng rào trên đường Trần Hưng Đạo được thu hẹp 1–2 m để mở rộng lòng đường, đồng thời bổ sung pa-nô trang trí phía ngoài công trường.

Kiểm tra thực địa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông ghi nhận nỗ lực của Ban Quản lý và các nhà thầu trong điều kiện thi công ngầm tại khu vực nội đô nhưng vẫn bảo đảm tiến độ, an toàn lao động và tổ chức giao thông.

Nhấn mạnh thành phố đang tập trung xử lý 5 “điểm nghẽn” gồm trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, úng ngập và an toàn thực phẩm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ theo phương thức cuốn chiếu; tổ chức thi công khoa học, hợp lý; tập trung nguồn lực, thi công cả ngày và đêm; bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ, chất lượng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu thực hiện nguyên tắc “hoàn thiện hạng mục đến đâu, gỡ rào đến đó”, khẩn trương hoàn trả mặt bằng, giảm thiểu ùn tắc cục bộ; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân; kịp thời tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và tổ chức giao thông, không để phát sinh chậm trễ kéo dài.