Ông Dương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, ông Trịnh Việt Hùng làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Hà Lê
28/02/2026, 15:04
Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Dương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025–2030. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trịnh Việt Hùng làm Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Sáng 28/2, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ; ông Dương Quốc Huy được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025–2030, thay ông Trịnh Việt Hùng nhận nhiệm vụ mới.
Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định và nhấn mạnh yêu cầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai phát huy đoàn kết, phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn phát triển mới; tập trung thực hiện nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, điều chỉnh quy hoạch tỉnh, đầu tư hạ tầng, bảo đảm quốc phòng – an ninh và tổ chức thành công cuộc bầu cử sắp tới.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành tốt chức trách được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025–2030.
Ông Dương Quốc Huy sinh năm 1974, quê Hưng Yên. Ông có trình độ thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị.
Ông Huy có thời gian dài công tác tại Thanh tra Chính phủ. Ông từng giữ các chức Tổng biên tập tạp chí Thanh Tra, Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ; Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo kinh tế ngành (Vụ I), Phó tổng Thanh tra Chính phủ.
Trước đó, ngày 27/2, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 358/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
Ông Trịnh Việt Hùng 49 tuổi, quê Hải Dương (nay là Hải Phòng), là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (dự khuyết). Tại Đại hội XIV của Đảng, ông Trịnh Việt Hùng trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Ông Trịnh Việt Hùng có nhiều năm công tác tại Thái Nguyên, từng giữ các chức vụ Chánh văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh. Từ tháng 12.2020, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.
Tháng 7/2024, ông Trịnh Việt Hùng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.
Đến tháng 6/2025, sau khi Thái Nguyên hợp nhất với Bắc Kạn, Bộ Chính trị chỉ định ông Trịnh Việt Hùng tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Hai tháng sau, ông được luân chuyển làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện là ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị. Các thứ trưởng gồm các ông: Trịnh Việt Hùng, Nguyễn Hoàng Hiệp, Trần Thanh Nam, Lê Công Thành, Phùng Đức Tiến, Nguyễn Quốc Trị, Hoàng Trung, Võ Văn Hưng, Đặng Ngọc Điệp và bà Nguyễn Thị Phương Hoa.
Kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Bồ Đào Nha, hướng tới kim ngạch 1 tỷ USD
10:46, 28/02/2026
Ông Nguyễn Kim Sơn, Nguyễn Sỹ Hiệp giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương
18:12, 27/02/2026
Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2025-2030
Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng Quân chủng Hải quân tinh, gọn, mạnh
Phát biểu tại Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (lần thứ 3) của Quân chủng Hải quân, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Hải quân tinh, gọn, mạnh; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Bồ Đào Nha, hướng tới kim ngạch 1 tỷ USD
Bồ Đào Nha sẵn sàng thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, kết nối doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ USD; đồng thời mở rộng hợp tác trong các dự án năng lượng tái tạo và kinh tế biển tại Việt Nam.
Ông Nguyễn Kim Sơn, Nguyễn Sỹ Hiệp giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương
Theo quyết định của Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp được điều động giữ chức Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu khi đến thăm, chúc mừng ngành y tế và tập thể cán bộ, y bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Hữu Nghị. VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2025-2030
Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội) nhiệm kỳ 2025-2030.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: