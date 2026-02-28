Ông Dương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, ông Trịnh Việt Hùng làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Dương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025–2030. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trịnh Việt Hùng làm Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Sáng 28/2, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ; ông Dương Quốc Huy được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025–2030, thay ông Trịnh Việt Hùng nhận nhiệm vụ mới.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lào Cai. Ảnh: Báo Lào Cai

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định và nhấn mạnh yêu cầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai phát huy đoàn kết, phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn phát triển mới; tập trung thực hiện nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, điều chỉnh quy hoạch tỉnh, đầu tư hạ tầng, bảo đảm quốc phòng – an ninh và tổ chức thành công cuộc bầu cử sắp tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành tốt chức trách được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025–2030.

Ông Dương Quốc Huy sinh năm 1974, quê Hưng Yên. Ông có trình độ thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Huy có thời gian dài công tác tại Thanh tra Chính phủ. Ông từng giữ các chức Tổng biên tập tạp chí Thanh Tra, Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ; Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo kinh tế ngành (Vụ I), Phó tổng Thanh tra Chính phủ.

Trước đó, ngày 27/2, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 358/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Ông Trịnh Việt Hùng, tân Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Trịnh Việt Hùng 49 tuổi, quê Hải Dương (nay là Hải Phòng), là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (dự khuyết). Tại Đại hội XIV của Đảng, ông Trịnh Việt Hùng trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ông Trịnh Việt Hùng có nhiều năm công tác tại Thái Nguyên, từng giữ các chức vụ Chánh văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh. Từ tháng 12.2020, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Tháng 7/2024, ông Trịnh Việt Hùng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Đến tháng 6/2025, sau khi Thái Nguyên hợp nhất với Bắc Kạn, Bộ Chính trị chỉ định ông Trịnh Việt Hùng tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Hai tháng sau, ông được luân chuyển làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện là ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị. Các thứ trưởng gồm các ông: Trịnh Việt Hùng, Nguyễn Hoàng Hiệp, Trần Thanh Nam, Lê Công Thành, Phùng Đức Tiến, Nguyễn Quốc Trị, Hoàng Trung, Võ Văn Hưng, Đặng Ngọc Điệp và bà Nguyễn Thị Phương Hoa.