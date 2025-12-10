Thứ Tư, 10/12/2025

Tài chính

Thặng dư thương mại tháng 11 giảm 56,7%, kỳ vọng khởi sắc tháng cuối năm

Kỳ Phong

10/12/2025, 14:01

Theo số liệu từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong tháng 11/2025, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam thặng dư 1,13 tỷ USD, giảm 56,7% so với mức 2,6 tỷ USD của tháng trước. Luỹ kế 11 tháng, cán cân thương mại thặng dư 20,56 tỷ USD, giảm 15,6% so cùng kỳ năm trước…

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 11 đạt 77,09 tỷ USD, giảm 5,4% so với tháng trước (MoM), tương đương giảm 4,4 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 39,11 tỷ USD, giảm 7% (giảm 2,94 tỷ USD) và nhập khẩu đạt 37,98 tỷ USD, giảm 3,7% (giảm 1,46 tỷ USD).

Đây là tháng thứ 3 liên tiếp thặng dư thương mại giảm do hoạt động xuất khẩu của cả khối doanh nghiệp trong nước lẫn khối FDI đều giảm sau giai đoạn dồn toa đơn hàng vào tháng 8/2025.

Thặng dư cán cân thương mại liên tục thu hẹp từ tháng 9/2025 dưới tác động của căng thẳng thương mại toàn cầu (VnEconomy cập nhật từ Cục Hải Quan, Cục Thống kê)
Thặng dư cán cân thương mại liên tục thu hẹp từ tháng 9/2025 dưới tác động của căng thẳng thương mại toàn cầu (VnEconomy cập nhật từ Cục Hải Quan, Cục Thống kê)

Tuy nhiên, giới phân tích kỳ vọng thương mại sẽ sớm khởi sắc trong những tháng cuối năm nhờ bước vào mùa cao điểm tiêu dùng tại các thị trường lớn.

Thặng dư thương mại giảm 3 tháng liên tiếp do xuất khẩu giảm sau giai đoạn dồn toa đơn hàng vào tháng 8/2025. Giới phân tích kỳ vọng thương mại sẽ sớm khởi sắc trong những tháng cuối năm nhờ bước vào mùa cao điểm tiêu dùng tại các thị trường lớn.

Theo số liệu từ Cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trong tháng 11/2025 ghi nhận mức tăng 2,3% MoM và 10,8% YoY. Tính chung 11 tháng đầu năm, IIP tăng 9,3% YoY với động lực dẫn dắt từ hoạt động chế biến, chế tạo. 

Cùng thời điểm, chỉ số PMI (Purchasing Managers’ Index – Chỉ số Quản trị mua hàng) đạt 53,8 điểm, cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục mở rộng với đà tăng trưởng vững vàng, bất chấp ảnh hưởng của bão, lũ. Mức tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi sản lượng và số lượng đơn hàng mới gia tăng mạnh.

Nguồn: VnEconomy cập nhật từ các bản tin thị trường.
Nguồn: VnEconomy cập nhật từ các bản tin thị trường.

Tính chung 11 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 839,78 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xuất khẩu đạt 430,17 tỷ USD (tăng 16,1%) và nhập khẩu đạt 409,61 tỷ USD (tăng 18,4%). Cán cân thương mại thặng dư 20,56 tỷ USD, giảm 15,6% so với mức 24,38 tỷ USD cùng kỳ năm trước.Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục đóng vai trò chủ lực khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 607,7 tỷ USD trong 11 tháng, tăng 25,5% (tăng 123,33 tỷ USD). Trong đó, xuất khẩu đạt 326,49 tỷ USD, tăng 23,4% (tăng 61,88 tỷ USD) và nhập khẩu đạt 281,21 tỷ USD, tăng 28% (tăng 61,45 tỷ USD).

Về thu ngân sách, số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 11 đạt 39.118 tỷ đồng, giảm 9,6% so với tháng trước (tương ứng giảm 4.146 tỷ đồng). Lũy kế đến hết tháng 11, tổng số thu đạt 420.634 tỷ đồng, bằng 102,3% dự toán và 89,5% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 9% (tương ứng 34.607 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2024.

