Thặng dư thương mại tháng 11 giảm 56,7%, kỳ vọng khởi sắc tháng cuối năm

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 10/12/2025
Kỳ Phong
10/12/2025, 14:01
Theo số liệu từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong tháng 11/2025, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam thặng dư 1,13 tỷ USD, giảm 56,7% so với mức 2,6 tỷ USD của tháng trước. Luỹ kế 11 tháng, cán cân thương mại thặng dư 20,56 tỷ USD, giảm 15,6% so cùng kỳ năm trước…
Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 11 đạt 77,09 tỷ USD, giảm 5,4% so với tháng trước (MoM), tương đương giảm 4,4 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 39,11 tỷ USD, giảm 7% (giảm 2,94 tỷ USD) và nhập khẩu đạt 37,98 tỷ USD, giảm 3,7% (giảm 1,46 tỷ USD).
Đây là tháng thứ 3 liên tiếp thặng dư thương mại giảm do hoạt động xuất khẩu của cả khối doanh nghiệp trong nước lẫn khối FDI đều giảm sau giai đoạn dồn toa đơn hàng vào tháng 8/2025.
Tuy nhiên, giới phân tích kỳ vọng thương mại sẽ sớm khởi sắc trong những tháng cuối năm nhờ bước vào mùa cao điểm tiêu dùng tại các thị trường lớn.
Thặng dư thương mại giảm 3 tháng liên tiếp do xuất khẩu giảm sau giai đoạn dồn toa đơn hàng vào tháng 8/2025. Giới phân tích kỳ vọng thương mại sẽ sớm khởi sắc trong những tháng cuối năm nhờ bước vào mùa cao điểm tiêu dùng tại các thị trường lớn.
Theo số liệu từ Cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trong tháng 11/2025 ghi nhận mức tăng 2,3% MoM và 10,8% YoY. Tính chung 11 tháng đầu năm, IIP tăng 9,3% YoY với động lực dẫn dắt từ hoạt động chế biến, chế tạo.
Cùng thời điểm, chỉ số PMI (Purchasing Managers’ Index – Chỉ số Quản trị mua hàng) đạt 53,8 điểm, cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục mở rộng với đà tăng trưởng vững vàng, bất chấp ảnh hưởng của bão, lũ. Mức tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi sản lượng và số lượng đơn hàng mới gia tăng mạnh.
Tính chung 11 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 839,78 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xuất khẩu đạt 430,17 tỷ USD (tăng 16,1%) và nhập khẩu đạt 409,61 tỷ USD (tăng 18,4%). Cán cân thương mại thặng dư 20,56 tỷ USD, giảm 15,6% so với mức 24,38 tỷ USD cùng kỳ năm trước.Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục đóng vai trò chủ lực khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 607,7 tỷ USD trong 11 tháng, tăng 25,5% (tăng 123,33 tỷ USD). Trong đó, xuất khẩu đạt 326,49 tỷ USD, tăng 23,4% (tăng 61,88 tỷ USD) và nhập khẩu đạt 281,21 tỷ USD, tăng 28% (tăng 61,45 tỷ USD).
Về thu ngân sách, số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 11 đạt 39.118 tỷ đồng, giảm 9,6% so với tháng trước (tương ứng giảm 4.146 tỷ đồng). Lũy kế đến hết tháng 11, tổng số thu đạt 420.634 tỷ đồng, bằng 102,3% dự toán và 89,5% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 9% (tương ứng 34.607 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2024.
15:57, 05/12/2025
Theo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, hộ và cá nhân kinh doanh sẽ được tự xác định doanh thu hàng năm để kê khai và nộp thuế. Quy định mới này giúp đơn giản hóa thủ tục; tạo thuận lợi cho quản lý và thực hiện nghĩa vụ thuế…
Loạt giải thưởng tại “Mastercard Customer Forum 2025” một lần nữa cho thấy chiến lược thẻ tín dụng của VPBank đang đi đúng hướng: mở rộng quy mô khách hàng, nâng cấp trải nghiệm và liên tục đổi mới công nghệ để tạo giá trị thực chất cho người dùng.
Theo Nghị quyết số 397/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu tất cả các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội lớn cùng cơ quan báo chí, truyền hình ký cam kết không kinh doanh, quảng cáo hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ hay xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...
Dự báo về việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể tăng lãi suất trong năm 2026 đang tạo ra áp lực mất giá đáng kể lên đồng USD, giữa lúc đồng bạc xanh vốn đã suy yếu rõ rệt trong năm nay...
Trong 11 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 420.634 tỷ đồng, vượt dự toán năm và tăng 9% so với cùng kỳ 2024. Dù tháng 11 có mức thu giảm nhẹ do trị giá xuất nhập khẩu suy giảm nhưng cán cân thương mại vẫn duy trì thặng dư 1,13 tỷ USD...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: