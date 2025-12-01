Thứ Hai, 01/12/2025

Tỷ giá tự do giảm 6 phiên liên tiếp

Kỳ Phong

01/12/2025, 12:09

Sáng 1/12, một số điểm giao dịch ngoại tệ trên địa bàn TP. Hà Nội niêm yết giá USD ở mức 27.600 VND/USD (mua vào) và 27.700 VND/USD (bán ra), giảm lần lượt 50 đồng và 30 đồng so với cuối tuần trước. Đây là phiên giảm thứ sáu liên tiếp trên thị trường tự do…

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ngày 1/12/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.156 VND/USD, giảm 1 đồng so với cuối tuần trước. Với biên độ giao dịch +/-5%, tỷ giá trần và sàn được xác định lần lượt là 26.413 VND/USD và 23.898 VND/USD. Cùng ngày, các ngân hàng thương mại niêm yết tỷ giá mua vào ở mức 26.133 VND/USD, bán ra 26.413 VND/USD và chuyển khoản 26.163 VND/USD. Như vậy, tỷ giá bán ra của các ngân hàng thương mại đã được neo ở mức trần quy định, trong khi tỷ giá mua vào và chuyển khoản vẫn nằm trong biên độ.

Trên thị trường tự do, tỷ giá mua vào giảm 50 đồng và bán ra giảm 30 đồng so với cuối tuần trước, giao dịch ở mức 27.600 VND/USD (mua vào) và 27.700 VND/USD (bán ra). Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do cao hơn thị trường chính thức khoảng 1.467 đồng ở chiều mua vào và 1.287 đồng ở chiều bán ra.

Chênh lệch giữa tỷ giá chính thức và tỷ giá tự do nới rộng từ tháng 9/2025 (Nguồn: WiGroup)
Chênh lệch giữa tỷ giá chính thức và tỷ giá tự do nới rộng từ tháng 9/2025 (Nguồn: WiGroup)

Trong tuần trước (từ ngày 24/11 đến 28/11), tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố được điều chỉnh tăng trong phần lớn các phiên giao dịch. Đến cuối phiên ngày 28/11, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.155 VND/USD, tăng 19 đồng so với phiên 21/11.

Tỷ giá liên ngân hàng trong tuần có xu hướng tăng – giảm đan xen giữa các phiên. Kết thúc ngày 28/11, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa ở mức 26.361 VND/USD, tăng nhẹ 5 đồng so với cuối tuần trước đó. Trên thị trường tự do, tỷ giá mua vào giảm 50 đồng, tỷ giá bán ra giảm 70 đồng trong tuần trước.

Trong tuần trước (24-28/11), chỉ số USD Index giảm 0,72% - mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 7, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) được kỳ vọng sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào đầu tháng 12.

Trong tuần từ 24/11 đến 28/11, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống đều tăng mạnh. Tại thời điểm cuối ngày 28/11, lãi suất VND liên ngân hàng ghi nhận như sau: qua đêm (ON) là 5,38%/năm, tăng 0,98 điểm phần trăm (đpt) so với tuần trước đó; 1 tuần là 6%.năm, tăng 1,35 đpt; 2 tuần là 6,1%/năm, tăng 1,1 đpt; 1 tháng là 6,15%/năm, tăng 1 đpt.

Lãi suất USD trên thị trường liên ngân hàng trong tuần biến động nhẹ ở tất cả các kỳ hạn. Đến cuối phiên 28/11, lãi suất USD qua đêm đạt 3,91%/năm, giảm 0,01 đpt; 1 tuần là 3,98%/năm, giảm 0,01 đpt; 2 tuần là 4,02%/năm, không thay đổi; 1 tháng là 4,06%/năm, không thay đổi so với cuối tuần trước.

Trong tuần qua, Ngân hàng Nhà nước chào thầu trên kênh cầm cố tổng cộng 142.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày, với lãi suất giữ nguyên ở mức 4%/năm. Kết quả, có 120.404,25 tỷ đồng trúng thầu. Trong tuần cũng có 46.680,99 tỷ đồng đáo hạn.

Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu trong tuần từ 24/11 đến 28/11. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 73.723,26 tỷ đồng vào thị trường thông qua kênh thị trường mở. Đến 28/11, tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố đạt 330.565,26 tỷ đồng.

tỷ giá trung tâm tỷ giá USD/VND biến động lãi suất lãi suất VND Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thị trường liên ngân hàng

