Trang chủ Tài chính

Ngân hàng Nhà nước: Bám sát thị trường, can thiệp kịp thời để ổn định lãi suất và tỷ giá

Hoàng Lan

05/12/2025, 15:57

Lãnh đạo Vụ Chính sách tiền tệ cho biết Ngân hàng Nhà nước luôn chủ động hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống tổ chức tín dụng qua nghiệp vụ thị trường mở và hoán đổi ngoại tệ, nhằm ổn định thị trường tiền tệ, bảo đảm cung ứng vốn cho nền kinh tế và giữ ổn định tỷ giá….

Ngân hàng Nhà nước giữ ổn định tỷ giá, đảm bảo thanh khoản hệ thống trong mùa cao điểm.
Ngân hàng Nhà nước giữ ổn định tỷ giá, đảm bảo thanh khoản hệ thống trong mùa cao điểm.

Trao đổi với báo chí chiều 5/12, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước), cho biết đến nay các yếu tố bên ngoài và bên trong tác động đến tỷ giá đã có dấu hiệu ổn định hơn, trong khi hoạt động thương mại và các cán cân đối ngoại của Việt Nam tiếp tục duy trì khả quan.

“Trên cơ sở các yếu tố nền tảng vĩ mô được duy trì, cân đối cung – cầu ngoại tệ trong trung và dài hạn dự kiến được hỗ trợ, tạo điều kiện cho môi trường tỷ giá ổn định hơn”, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ nhận định.

Ông Quang cho biết đến 5/12/2025, tỷ giá USD/VND tăng khoảng 3,5% so với cuối năm 2024; thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt.

Theo trên, từ đầu năm 2025, thị trường ngoại tệ và tỷ giá VND chủ yếu chịu tác động từ các diễn biến phức tạp, khó lường của thị trường quốc tế như lộ trình chính sách tiền tệ khó lường của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), chính sách thương mại, thuế quan của Chính quyền Mỹ và biến động của đồng USD quốc tế. Trong một số giai đoạn, cân đối cung cầu ngoại tệ trong nước chịu sức ép tạm thời từ các yếu tố ngắn hạn. 

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước
Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước

"Trên cơ sở các yếu tố nền tảng vĩ mô được duy trì, cân đối cung – cầu ngoại tệ trong trung và dài hạn dự kiến được hỗ trợ, tạo điều kiện cho môi trường tỷ giá ổn định hơn. Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước, phối hợp đồng bộ, linh hoạt các công cụ điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá và sẵn sàng can thiệp ngoại tệ khi cần thiết để bảo đảm thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Trong quá trình đó, những kỳ vọng tỷ giá không hợp lý sẽ được thị trường điều chỉnh khi các yếu tố nền tảng tiếp tục phản ánh vào diễn biến thực tế”.

Trước bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành tỷ giá diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, góp phần hấp thu các cú sốc bên ngoài; đồng thời, phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ (lãi suất, thanh khoản VND) và bán can thiệp ngoại tệ nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, tỷ giá, qua đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

“Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước, phối hợp đồng bộ, linh hoạt các công cụ điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá và sẵn sàng can thiệp ngoại tệ khi cần thiết để bảo đảm thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Trong quá trình đó, những kỳ vọng tỷ giá không hợp lý sẽ được thị trường điều chỉnh khi các yếu tố nền tảng tiếp tục phản ánh vào diễn biến thực tế”, lãnh đạo Vụ Chính sách tiền tệ chia sẻ định hướng điều hành.

Thời gian qua, thanh khoản VND trên thị trường liên ngân hàng có những thời điểm khó khăn mặc dù Ngân hàng Nhà nước vẫn hỗ trợ thanh khoản hệ thống tổ chức tín dụng thông qua nghiệp vụ thị trường mở.

Ông Phạm Chí Quang cho biết để đáp ứng nhu cầu thanh khoản, nhất là dịp cuối năm, bên cạnh kênh cung ứng tiền qua kênh nghiệp vụ thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nghiệp vụ giao dịch hoán đổi ngoại tệ với các tổ chức tín dụng để ổn định thị trường tiền tệ.

Ông Quang khẳng định Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến, chủ động điều tiết phù hợp bằng các công cụ, giải pháp với thời điểm và liều lượng hợp lý, vừa hỗ trợ ổn định tỷ giá, ổn định kinh tế vĩ mô.

Như VnEconomy đã thông tin, ngày 5/12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 14 ngày với các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước thực hiện mua USD giao ngay từ các tổ chức tín dụng và đồng thời cam kết bán lại số ngoại tệ này sau 14 ngày với tỷ giá đã ấn định trước.

Giao dịch được xác lập theo nguyên tắc T+1, tức ngày thanh toán là một ngày sau ngày giao dịch. Tỷ giá mua USD giao ngay là 23.945 đồng/USD, trong khi tỷ giá bán lại sau 14 ngày là 23.955 đồng/USD. Tổng khối lượng can thiệp dự kiến tối đa là 500 triệu USD, mỗi tổ chức tín dụng được phép đăng ký giao dịch không vượt quá 80% mức can thiệp này.

Nghiệp vụ này nhằm mục tiêu hỗ trợ thanh khoản đồng Việt Nam trong hệ thống, góp phần ổn định thị trường tiền tệ và tỷ giá.

