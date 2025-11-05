Thanh Hóa bổ nhiệm giám đốc 3 cơ quan cấp sở

Ngày 4/11, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Trọng Thụ, Phó Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh đó, Chủ tịch tỉnh cũng bổ nhiệm Chánh văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nông nghiệp & Môi trường.

Ông Lê Trọng Thụ, sinh năm 1973, quê xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa; có trình độ Cử nhân Kế toán, Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp Lý luận Chính trị. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn, và sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, ông giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa (mới). Từ tháng 7/2025, khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, ông được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sầm Sơn, sau đó được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính. Ông là Tỉnh ủy viên khóa 2025–2030.

Hiện Sở Tài chính Thanh Hóa có ba lãnh đạo gồm: Giám đốc Lê Trọng Thụ, Phó Giám đốc Phạm Việt Bắc và Phó Giám đốc Nguyễn Đức Thịnh. Cơ quan này được hợp nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư từ tháng 2/2025, thực hiện chức năng tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư, tài chính, ngân sách, tài sản công, giá, đấu thầu và các hoạt động tài chính khác trên địa bàn, góp phần bảo đảm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh cũng ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa. Ông Tiến là Tỉnh ủy viên, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, từng phụ trách các mảng chuyên môn quan trọng như phát triển nông thôn, ứng phó biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên nước. Việc bổ nhiệm giúp củng cố công tác lãnh đạo, bảo đảm tính liên tục trong điều hành ngành nông nghiệp và môi trường, phù hợp với định hướng phát triển xanh, bền vững của tỉnh giai đoạn 2025–2030.

Ông Nguyễn Thế Anh giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh cũng quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Hóa, giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa. Ông Thế Anh là Tỉnh ủy viên khóa 2025–2030, có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực hành chính và chính quyền cơ sở, từng tham gia chỉ đạo nhiều hoạt động cải cách hành chính, phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Anh giúp tăng cường năng lực điều hành, phối hợp công tác và tham mưu tổng hợp cho UBND tỉnh trong giai đoạn mới.