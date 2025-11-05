Thanh Hóa bổ nhiệm giám đốc 3 cơ quan cấp sở

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 05/11/2025
Thiên Anh
05/11/2025, 15:03
Ngày 4/11, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Trọng Thụ, Phó Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh đó, Chủ tịch tỉnh cũng bổ nhiệm Chánh văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nông nghiệp & Môi trường.
Ông Lê Trọng Thụ, sinh năm 1973, quê xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa; có trình độ Cử nhân Kế toán, Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp Lý luận Chính trị. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn, và sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, ông giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa (mới). Từ tháng 7/2025, khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, ông được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sầm Sơn, sau đó được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính. Ông là Tỉnh ủy viên khóa 2025–2030.
Hiện Sở Tài chính Thanh Hóa có ba lãnh đạo gồm: Giám đốc Lê Trọng Thụ, Phó Giám đốc Phạm Việt Bắc và Phó Giám đốc Nguyễn Đức Thịnh. Cơ quan này được hợp nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư từ tháng 2/2025, thực hiện chức năng tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư, tài chính, ngân sách, tài sản công, giá, đấu thầu và các hoạt động tài chính khác trên địa bàn, góp phần bảo đảm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh cũng ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa. Ông Tiến là Tỉnh ủy viên, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, từng phụ trách các mảng chuyên môn quan trọng như phát triển nông thôn, ứng phó biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên nước. Việc bổ nhiệm giúp củng cố công tác lãnh đạo, bảo đảm tính liên tục trong điều hành ngành nông nghiệp và môi trường, phù hợp với định hướng phát triển xanh, bền vững của tỉnh giai đoạn 2025–2030.
Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh cũng quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiệu Hóa, giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa. Ông Thế Anh là Tỉnh ủy viên khóa 2025–2030, có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực hành chính và chính quyền cơ sở, từng tham gia chỉ đạo nhiều hoạt động cải cách hành chính, phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Anh giúp tăng cường năng lực điều hành, phối hợp công tác và tham mưu tổng hợp cho UBND tỉnh trong giai đoạn mới.
“Hội nghị Nhà đầu tư 2025” được tổ chức ngày 28/10/2025 tại TP.HCM với chủ đề “Việt Nam 2.0” - giai đoạn phát triển mới được định hình bởi cải cách sâu rộng và tầm nhìn dài hạn của Chính phủ, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.
Phân tích lịch sử các quốc gia có thu nhập cao trong giai đoạn tăng trưởng nhanh nhất của họ cho thấy một quy luật nổi bật: con đường dẫn đến thịnh vượng thường không dựa vào kích thích tiêu dùng trong nước mà nhờ cố tình kìm hãm tỷ trọng của tiêu dùng trong nền kinh tế để tối đa hóa đầu tư và xuất khẩu...
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho hộ và cá nhân kinh doanh, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Thông tư mới sẽ thay thế Thông tư số 88/2021/TT-BTC, đồng bộ với các quy định thuế sửa đổi, hướng tới hệ thống kế toán thống nhất, minh bạch và phù hợp thực tiễn quản lý hộ kinh doanh...
Diễn đàn kinh tế thường niên MB Economic Insights 2025 dự kiến quy tụ hơn 400 doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng đầu cùng các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế, hứa hẹn mang đến góc nhìn chiến lược và giải pháp tài chính thực tiễn cho doanh nghiệp.
Các Nghị định hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam hướng tới tăng cường hậu kiểm và giảm tiền kiểm, để thủ tục nhanh chóng và thuận lợi cho các nhà đầu tư. Các chính sách đảm bảo đột phá, vượt trội và theo nguyên tắc mở, công khai, minh bạch, dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ giám sát…
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: