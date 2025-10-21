Thanh Hóa đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm

Thanh Hóa vừa ban hành văn bản số 17831/UBND-KTTC do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ký yêu cầu các ngành, địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ giải pháp tăng thu, kiểm soát chi ngân sách và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm...

Trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt 44.493 tỷ đồng, bằng 97,8% dự toán, tăng 4,5% so với cùng kỳ, thuộc nhóm 10 địa phương có số thu cao nhất cả nước và đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Trong đó, thu nội địa đạt 29.025 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 15.468 tỷ đồng.

Nếu loại trừ khoản thu từ xuất nhập khẩu và tiền sử dụng đất, thu nội địa còn lại chỉ đạt 89,9% dự toán, tăng 3,8% so với cùng kỳ, thấp hơn mức tăng chung của cả nước. Ba khoản thu chưa đạt tiến độ gồm: thu tiền thuê đất và mặt nước giảm 71%, thu thuế bảo vệ môi trường giảm 5,3% và thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp giảm 7,7%.

Văn bản yêu cầu Thuế tỉnh và Chi cục Hải quan khu vực tăng cường theo dõi sát diễn biến kinh tế, chủ động dự báo tác động đến từng lĩnh vực, sắc thuế; đồng thời nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trọng điểm để kịp thời tham mưu giải pháp điều hành thu ngân sách. Các cơ quan thuế phải tập trung khai thác nguồn thu còn dư địa, như thuế bảo vệ môi trường, nhiệt điện, khai thác tài nguyên, chuyển nhượng bất động sản, vận tải, thương mại điện tử và dịch vụ ăn uống.

Tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng, đặc biệt là nợ liên quan đến đất đai và khai thác khoáng sản. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý thuế và mở rộng triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị dự toán và các chủ đầu tư tổ chức điều hành chi ngân sách theo đúng dự toán, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm các khoản chi chưa cần thiết để ưu tiên cho đầu tư phát triển. Các nhiệm vụ cấp bách như phòng chống thiên tai, đầu tư cơ sở vật chất sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được ưu tiên bố trí nguồn lực.

Các chủ đầu tư phải tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm của quốc gia và của tỉnh, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2025. Việc rà soát, sắp xếp và xử lý tài sản công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính cũng được nhấn mạnh nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Đối với cấp xã, phường, UBND tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương chủ động đánh giá sát tình hình thị trường, triển khai các giải pháp đảm bảo thu ngân sách, không để việc sắp xếp đơn vị hành chính ảnh hưởng đến tiến độ thu. Các địa phương phải có phương án xử lý chi ngân sách trong trường hợp hụt thu để đảm bảo cân đối ngân sách.

Kho bạc Nhà nước khu vực phối hợp với các đơn vị hoàn thiện việc chuyển đổi dữ liệu thu chi ngân sách khi tổ chức lại đơn vị hành chính. Sở Tài chính được giao chủ trì phối hợp theo dõi sát tình hình thu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt từng khoản thu, sắc thuế; đồng thời, giám sát tiến độ giải ngân đầu tư công, điều chỉnh kế hoạch vốn khi cần thiết.

Tỉnh cũng yêu cầu thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo chỉ đạo của Chính phủ, đảm bảo nộp ngân sách trung ương đúng quy định. Các đơn vị, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách và mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2025.