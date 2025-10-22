Thanh Hóa điều chỉnh phân bổ hơn 117 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3328/QĐ-UBND ngày 21/10/2025 do Chủ tịch Nguyễn Hoài Anh ký, phê duyệt điều chỉnh phân bổ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 để bổ sung có mục tiêu, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo và cận nghèo.

Tổng kinh phí phân bổ cho các xã, phường sau sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp là 117,45 tỷ đồng.

Tổng kinh phí 117,45 tỷ đồng gồm 115,316 tỷ đồng từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu và 2,134 tỷ đồng từ phần tiết kiệm chi thường xuyên của địa phương.

So với mức phân bổ trước đây cho cấp huyện (145,08 tỷ đồng), khoản kinh phí này được điều chỉnh theo cơ cấu mới, tập trung phân bổ trực tiếp cho các xã, phường.

Số kinh phí còn dư 51,153 tỷ đồng được thu hồi để tái phân bổ, trong đó 27,63 tỷ đồng là số dư từ các quyết định giao vốn trước và 23,52 tỷ đồng là phần tiết kiệm chi của các huyện, xã.

Phụ lục kèm theo quyết định nêu rõ 85 xã, phường được phân bổ kinh phí theo mức độ nhu cầu và tình hình thực tế. Nhiều xã miền núi được phân bổ mức cao: Kim Tân 6,33 tỷ đồng, Hồi Xuân 5,61 tỷ đồng, Lưu Vệ 4,65 tỷ đồng, Ngọc Lặc 4,59 tỷ đồng, Quý Lương 3,54 tỷ đồng, Điền Quang 3,12 tỷ đồng, Lương Sơn 2,64 tỷ đồng. Các xã Quang Chiểu, Pù Luông, Bát Mọt, Thiên Phủ nhận mức hỗ trợ từ 0,21 đến 2,48 tỷ đồng.

Các phường, thị trấn trung tâm cũng được bố trí kinh phí để hoàn thiện mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. Phường Sầm Sơn được phân bổ 3,81 tỷ đồng, Hạc Thành 3,18 tỷ đồng, Bỉm Sơn 1,8 tỷ đồng, Tĩnh Gia 2,46 tỷ đồng. Một số phường ven biển Nghi Sơn có mức hỗ trợ từ 0,12 đến 0,45 tỷ đồng. Mức phân bổ này được xác định theo đối tượng hỗ trợ thực tế tại từng địa phương.

Phần lớn kinh phí, 115,316 tỷ đồng, đến từ ngân sách trung ương. Khoản 2,134 tỷ đồng còn lại từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên được huy động ở cấp huyện và xã trước khi sắp xếp theo mô hình hai cấp. Một số xã nhận cả hai nguồn, trong đó có Quý Lương (2,71 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, 0,83 tỷ đồng từ tiết kiệm), Kiên Thọ (0,025 tỷ đồng từ trung ương, 0,275 tỷ đồng từ tiết kiệm), Ngọc Lặc (4,384 tỷ đồng từ trung ương, 0,206 tỷ đồng từ tiết kiệm). Phương án này giúp khai thác tối đa phần kinh phí tiết kiệm còn lại ở cơ sở.

Phụ lục về thu hồi kinh phí thể hiện rõ sự phân bố không đồng đều. Tổng số thu hồi là 51,153 tỷ đồng, trong đó 50,923 tỷ đồng ở cấp huyện và 0,23 tỷ đồng ở cấp xã. Một số huyện (cũ) có số thu hồi lớn như Lang Chánh 16,157 tỷ đồng, Ngọc Lặc 5,789 tỷ đồng, Mường Lát 2,401 tỷ đồng, Hậu Lộc 2,649 tỷ đồng. Các huyện đồng bằng có mức thu hồi thấp hơn.

Ở cấp xã, phần lớn các khoản thu hồi nhỏ từ 10 đến 19 triệu đồng, rải rác tại các xã miền núi phía Tây như Giao An, Giao Thiện, Yên Thắng, Mường Chanh, Tam Chung, Nhi Sơn.

Việc điều chỉnh này đồng thời làm rõ ràng hơn trách nhiệm quản lý ngân sách. Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước khu vực XI được giao kiểm tra, kiểm soát các thủ tục cấp phát và thu hồi kinh phí theo quy định. Các địa phương được phân bổ kinh phí phải rà soát đối tượng hỗ trợ, thực hiện chi đúng định mức, đúng thời gian và công khai. Trường hợp không sử dụng hết hoặc chi sai quy định, địa phương có trách nhiệm nộp trả ngân sách nhà nước.

Phân bổ kinh phí lần này tập trung vào các xã miền núi, vùng ven biển, nơi có số lượng hộ nghèo còn lớn. Mức phân bổ chi tiết được tính toán dựa trên danh sách đối tượng còn lại tại từng xã, phường, không dàn trải và gắn với nhiệm vụ cụ thể. Song song đó, các địa phương có kinh phí dư thừa do không còn đối tượng đủ điều kiện được thu hồi để chuyển cho nơi còn nhu cầu.

Các đơn vị được phân bổ kinh phí có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định về quản lý ngân sách, báo cáo kết quả thực hiện theo thời hạn định kỳ, bảo đảm tiến độ thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2025.