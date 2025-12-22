Vinh danh những gương mặt trẻ dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 22/12/2025
Bảo Châu
22/12/2025, 18:27
Chiều ngày 22/12, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tổ chức gặp mặt báo chí để thông tin về Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 2025...
Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu là sự kiện do Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức.
Sự kiện không chỉ tôn vinh truyền thống hiếu học của các dân tộc Việt Nam mà còn kịp thời biểu dương, khích lệ ý chí vượt khó, vươn lên đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện và đóng góp cộng đồng của thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số.
Ông Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập VietNamNet, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ Tuyên dương năm 2025, cho biết trải qua 12 kỳ tổ chức, đã có hơn 2.000 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số của 53 dân tộc trên cả nước được vinh danh. Không ít gương mặt sau Lễ tuyên dương tiếp tục trưởng thành vượt bậc, có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước. Nhiều bạn trẻ là bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, cán bộ xã, sĩ quan quân đội… đã chọn trở về bản làng, phum sóc - nơi mình sinh ra để được trực tiếp đóng góp cho sự phát triển của địa phương.
Tại lễ Tuyên dương năm 2025 sẽ có 145 học sinh, sinh viên, thanh niên thuộc 52 thành phần dân tộc đến từ 30 tỉnh, thành phố trên cả nước được vinh danh.
Trong đó, 29 em đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; 9 em học sinh đạt giải Nhất, Nhì trong cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế; 21 em học sinh, sinh viên đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các cuộc thi nghệ thuật, thi đấu thể thao cấp quốc gia, quốc tế.
44 em trúng tuyển vào các trường đại học, học viện có tổng số 27 điểm trở lên theo tổ hợp ba môn xét tuyển đại học (không tính điểm ưu tiên, điểm tăng do nhân hệ số theo quy định của một số trường); 01 em sinh viên tốt nghiệp thủ khoa; 15 em học sinh thuộc các dân tộc có khó khăn đặc thù; 11 em học sinh, sinh viên tiêu biểu do các địa phương giới thiệu; 15 thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực.
Kỳ tuyên dương năm 2025 ghi nhận quy mô đột phá với sự tham gia của đại diện đến từ 52 dân tộc. Điểm mới trong cơ cấu đối tượng năm nay là việc chương trình bổ sung thêm “sinh viên tốt nghiệp thủ khoa” vào diện vinh danh.
Đặc biệt, đây là năm đầu tiên trong khuôn khổ Chương trình Lễ Tuyên dương sẽ tổ chức diễn đàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số với chủ đề “Câu chuyện số từ những bản làng”. Đây là diễn đàn chuyên sâu, kỳ vọng sẽ kiến tạo một môi trường đối thoại hiện đại, giúp lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa nghị lực vươn lên của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số.
Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu được tổ chức hằng năm đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ đó đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước.
Chương trình Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên xuất sắc dân tộc thiểu số năm 2025 sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm vào 20h ngày 27/12, và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV5 Đài Truyền hình Việt Nam.
Trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chỉ ra nhiều "khoảng trống" pháp luật trong lĩnh vực kiểm định, kiểm nghiệm sản phẩm.
Nhiều bị cáo được giảm nhẹ hình phạt gồm: Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ) được giảm án từ 14 năm tù còn 11 năm 6 tháng tù; Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) từ 12 năm tù được giảm án còn 8 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ...
Trong hành trình giảm nghèo bền vững, bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo nhất quán của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và tổ chức xã hội, thì chính tinh thần tự lực, ý chí vươn lên của người dân được xác định là yếu tố mang tính quyết định và bền vững nhất. Thực tiễn tại tỉnh miền núi, biên giới Lạng Sơn đã minh chứng sinh động cho nhận định đó...
Trung tâm chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cấp đầy đủ tài khoản cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính Công. Các sở, ban, ngành khẩn trương cấp tài khoản trên các phần mềm chuyên ngành, bảo đảm tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: