Thứ Hai, 22/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Vinh danh những gương mặt trẻ dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025

Bảo Châu

22/12/2025, 18:27

Chiều ngày 22/12, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tổ chức gặp mặt báo chí để thông tin về Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 2025...

Ông Y Thông, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí
Ông Y Thông, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí

Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu là sự kiện do Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức.

Sự kiện không chỉ tôn vinh truyền thống hiếu học của các dân tộc Việt Nam mà còn kịp thời biểu dương, khích lệ ý chí vượt khó, vươn lên đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện và đóng góp cộng đồng của thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số.

Ông Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập VietNamNet, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ Tuyên dương năm 2025, cho biết trải qua 12 kỳ tổ chức, đã có hơn 2.000 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số của 53 dân tộc trên cả nước được vinh danh. Không ít gương mặt sau Lễ tuyên dương tiếp tục trưởng thành vượt bậc, có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước. Nhiều bạn trẻ là bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, cán bộ xã, sĩ quan quân đội… đã chọn trở về bản làng, phum sóc - nơi mình sinh ra để được trực tiếp đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Tại lễ Tuyên dương năm 2025 sẽ có 145 học sinh, sinh viên, thanh niên thuộc 52 thành phần dân tộc đến từ 30 tỉnh, thành phố trên cả nước được vinh danh.

Trong đó, 29 em đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; 9 em học sinh đạt giải Nhất, Nhì trong cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế; 21 em học sinh, sinh viên đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các cuộc thi nghệ thuật, thi đấu thể thao cấp quốc gia, quốc tế.

44 em trúng tuyển vào các trường đại học, học viện có tổng số 27 điểm trở lên theo tổ hợp ba môn xét tuyển đại học (không tính điểm ưu tiên, điểm tăng do nhân hệ số theo quy định của một số trường); 01 em sinh viên tốt nghiệp thủ khoa; 15 em học sinh thuộc các dân tộc có khó khăn đặc thù; 11 em học sinh, sinh viên tiêu biểu do các địa phương giới thiệu; 15 thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Kỳ tuyên dương năm 2025 ghi nhận quy mô đột phá với sự tham gia của đại diện đến từ 52 dân tộc. Điểm mới trong cơ cấu đối tượng năm nay là việc chương trình bổ sung thêm “sinh viên tốt nghiệp thủ khoa” vào diện vinh danh.

Đặc biệt, đây là năm đầu tiên trong khuôn khổ Chương trình Lễ Tuyên dương sẽ tổ chức diễn đàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số với chủ đề “Câu chuyện số từ những bản làng”. Đây là diễn đàn chuyên sâu, kỳ vọng sẽ kiến tạo một môi trường đối thoại hiện đại, giúp lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa nghị lực vươn lên của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số.

Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu được tổ chức hằng năm đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ đó đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước.

Chương trình Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên xuất sắc dân tộc thiểu số năm 2025 sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm vào 20h ngày 27/12, và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV5 Đài Truyền hình Việt Nam.

Thanh Hóa phân bổ hơn 58 tỷ đồng hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

08:34, 21/10/2025

Thanh Hóa phân bổ hơn 58 tỷ đồng hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Chính sách cho học sinh dân tộc thiểu số và miền núi

09:08, 15/03/2025

Chính sách cho học sinh dân tộc thiểu số và miền núi

Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Dân tộc và Tôn giáo

16:26, 27/02/2025

Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Từ khóa:

Bộ Dân tộc và Tôn giáo diễn đàn thanh niên dân tộc thiểu số học sinh giỏi quốc gia Lễ Tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số Nguyễn Văn Bá Nhà hát Hồ Gươm sinh viên tốt nghiệp thủ khoa thành tích học tập xuất sắc

Đọc thêm

Còn nhiều “khoảng trống” pháp luật trong lĩnh vực kiểm định, kiểm nghiệm sản phẩm

Còn nhiều “khoảng trống” pháp luật trong lĩnh vực kiểm định, kiểm nghiệm sản phẩm

Trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chỉ ra nhiều "khoảng trống" pháp luật trong lĩnh vực kiểm định, kiểm nghiệm sản phẩm.

Vụ án Phúc Sơn: Tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho 15 bị cáo

Vụ án Phúc Sơn: Tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho 15 bị cáo

Nhiều bị cáo được giảm nhẹ hình phạt gồm: Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ) được giảm án từ 14 năm tù còn 11 năm 6 tháng tù; Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) từ 12 năm tù được giảm án còn 8 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ...

Tự lực vươn lên trong hành trình giảm nghèo ở Lạng Sơn

Tự lực vươn lên trong hành trình giảm nghèo ở Lạng Sơn

Trong hành trình giảm nghèo bền vững, bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo nhất quán của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và tổ chức xã hội, thì chính tinh thần tự lực, ý chí vươn lên của người dân được xác định là yếu tố mang tính quyết định và bền vững nhất. Thực tiễn tại tỉnh miền núi, biên giới Lạng Sơn đã minh chứng sinh động cho nhận định đó...

Trung tâm phục vụ hành chính công TP. Hồ Chí Minh sẽ vận hành từ ngày 31/12

Trung tâm phục vụ hành chính công TP. Hồ Chí Minh sẽ vận hành từ ngày 31/12

Trung tâm chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cấp đầy đủ tài khoản cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính Công. Các sở, ban, ngành khẩn trương cấp tài khoản trên các phần mềm chuyên ngành, bảo đảm tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo...

Khẩn trương xây dựng Đề án sắp xếp trạm y tế cấp xã trước 31/12/2025

Khẩn trương xây dựng Đề án sắp xếp trạm y tế cấp xã trước 31/12/2025

Bộ Y tế đề nghị các địa phương khẩn trương xây dựng Đề án sắp xếp các trạm y tế cấp xã thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12/2025...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

So sánh lương hưu ở các nước châu Âu

Thế giới

So sánh lương hưu ở các nước châu Âu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khi những trải nghiệm số làm nên mùa lễ hội trọn vẹn

Tài chính

2

Cổ phiếu ào ạt tăng giá, thị trường tưng bừng tuần cuối năm

Chứng khoán

3

Xuất khẩu rau quả đạt 8,2 tỷ USD tính đến giữa tháng 12, tăng gần 20% so với năm 2024

Thị trường

4

Năm Du lịch quốc gia 2025: Huế tạo cú hích cho tăng trưởng kinh tế dịch vụ

Du lịch

5

Còn nhiều “khoảng trống” pháp luật trong lĩnh vực kiểm định, kiểm nghiệm sản phẩm

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy