Vinh danh những gương mặt trẻ dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025

Chiều ngày 22/12, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tổ chức gặp mặt báo chí để thông tin về Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 2025...

Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu là sự kiện do Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức.

Sự kiện không chỉ tôn vinh truyền thống hiếu học của các dân tộc Việt Nam mà còn kịp thời biểu dương, khích lệ ý chí vượt khó, vươn lên đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện và đóng góp cộng đồng của thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số.

Ông Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập VietNamNet, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ Tuyên dương năm 2025, cho biết trải qua 12 kỳ tổ chức, đã có hơn 2.000 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số của 53 dân tộc trên cả nước được vinh danh. Không ít gương mặt sau Lễ tuyên dương tiếp tục trưởng thành vượt bậc, có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước. Nhiều bạn trẻ là bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, cán bộ xã, sĩ quan quân đội… đã chọn trở về bản làng, phum sóc - nơi mình sinh ra để được trực tiếp đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Tại lễ Tuyên dương năm 2025 sẽ có 145 học sinh, sinh viên, thanh niên thuộc 52 thành phần dân tộc đến từ 30 tỉnh, thành phố trên cả nước được vinh danh.

Trong đó, 29 em đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; 9 em học sinh đạt giải Nhất, Nhì trong cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế; 21 em học sinh, sinh viên đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các cuộc thi nghệ thuật, thi đấu thể thao cấp quốc gia, quốc tế.

44 em trúng tuyển vào các trường đại học, học viện có tổng số 27 điểm trở lên theo tổ hợp ba môn xét tuyển đại học (không tính điểm ưu tiên, điểm tăng do nhân hệ số theo quy định của một số trường); 01 em sinh viên tốt nghiệp thủ khoa; 15 em học sinh thuộc các dân tộc có khó khăn đặc thù; 11 em học sinh, sinh viên tiêu biểu do các địa phương giới thiệu; 15 thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Kỳ tuyên dương năm 2025 ghi nhận quy mô đột phá với sự tham gia của đại diện đến từ 52 dân tộc. Điểm mới trong cơ cấu đối tượng năm nay là việc chương trình bổ sung thêm “sinh viên tốt nghiệp thủ khoa” vào diện vinh danh.

Đặc biệt, đây là năm đầu tiên trong khuôn khổ Chương trình Lễ Tuyên dương sẽ tổ chức diễn đàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số với chủ đề “Câu chuyện số từ những bản làng”. Đây là diễn đàn chuyên sâu, kỳ vọng sẽ kiến tạo một môi trường đối thoại hiện đại, giúp lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa nghị lực vươn lên của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số.

Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu được tổ chức hằng năm đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ đó đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước.

Chương trình Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên xuất sắc dân tộc thiểu số năm 2025 sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm vào 20h ngày 27/12, và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV5 Đài Truyền hình Việt Nam.