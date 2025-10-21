Thanh Hóa phân bổ hơn 58 tỷ đồng hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hơn 58 tỷ đồng vốn Trung ương được Thanh Hóa phân bổ cho các dự án đầu tư phát triển vùng miền núi, trong đó ưu tiên xây dựng hạ tầng, phát triển sinh kế, giáo dục, y tế và bảo tồn văn hóa dân tộc, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân vùng cao...

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2021–2025 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2025 (đợt 4) để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo Quyết định, tổng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương giao cho Thanh Hóa năm 2025 là 58,2 tỷ đồng, trong đó 14,6 tỷ đồng được phân bổ trong đợt 4. Đây là nguồn lực quan trọng nối tiếp các đợt phân bổ trước, tập trung cho các dự án hạ tầng thiết yếu, sinh kế, giáo dục, y tế và bảo tồn văn hóa ở khu vực miền núi.

Cùng với việc giao vốn, UBND tỉnh Thanh Hoá cũng điều chỉnh và bổ sung danh mục đầu tư giai đoạn 2021–2025. Tổng vốn điều chỉnh giảm 8,1 tỷ đồng, được cân đối lại cho 3 dự án mới nhằm đảm bảo phân bổ hợp lý, phù hợp tiến độ và nhu cầu địa phương.

Cụ thể, Dự án 1 (giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt) giảm 4 tỷ đồng; Dự án 4 (đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống) giảm 2,9 tỷ đồng; Dự án 5 (củng cố hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú) giảm 1 tỷ đồng. Các dự án bảo tồn văn hóa và đầu tư y tế giảm khoảng 170 triệu đồng.

Nguồn vốn điều chỉnh này được chuyển sang các dự án mới mang tính cấp bách, có tác động trực tiếp đến đời sống người dân miền núi, giúp sử dụng hiệu quả từng đồng vốn Trung ương, tránh dàn trải, lãng phí.

Theo kế hoạch, nguồn vốn phân bổ đợt 4 năm 2025 sẽ triển khai hàng chục công trình hạ tầng dân sinh như giao thông nông thôn, công trình nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, kênh mương nội đồng và các hạng mục bảo tồn văn hóa gắn với du lịch cộng đồng.

Một số dự án tiêu biểu: Hệ thống nước sinh hoạt bản Pạo (xã Trung Sơn, Quan Hóa cũ): 3,2 tỷ đồng; Công trình nước sinh hoạt bản Suối Tôn (xã Phú Sơn, Quan Hóa cũ): hơn 3 tỷ đồng...

Tổng vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021–2025 của Chương trình tại Thanh Hóa đạt hơn 1.234 tỷ đồng, thể hiện sự ưu tiên đặc biệt của Trung ương và tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số – nơi chiếm gần 80% diện tích tự nhiên của tỉnh.

UBND tỉnh Thanh Hoá giao Sở Dân tộc và Tôn giáo làm cơ quan chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực XI và UBND các xã để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, đảm bảo giải ngân đúng quy định, tránh nợ đọng xây dựng cơ bản và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Đồng thời, các chủ đầu tư được yêu cầu chủ động lập kế hoạch thi công, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, thực hiện đúng tiến độ và hoàn thành quyết toán theo quy định của Nhà nước.