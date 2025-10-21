Thứ Tư, 22/10/2025

Thanh Hóa phân bổ hơn 58 tỷ đồng hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nguyễn Thuấn

21/10/2025, 08:34

Hơn 58 tỷ đồng vốn Trung ương được Thanh Hóa phân bổ cho các dự án đầu tư phát triển vùng miền núi, trong đó ưu tiên xây dựng hạ tầng, phát triển sinh kế, giáo dục, y tế và bảo tồn văn hóa dân tộc, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân vùng cao...

Diện mạo nông thôn mới ở vùng cao Thanh Hoá ngày càng khởi sắc.
Diện mạo nông thôn mới ở vùng cao Thanh Hoá ngày càng khởi sắc.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2021–2025 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2025 (đợt 4) để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo Quyết định, tổng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương giao cho Thanh Hóa năm 2025 là 58,2 tỷ đồng, trong đó 14,6 tỷ đồng được phân bổ trong đợt 4. Đây là nguồn lực quan trọng nối tiếp các đợt phân bổ trước, tập trung cho các dự án hạ tầng thiết yếu, sinh kế, giáo dục, y tế và bảo tồn văn hóa ở khu vực miền núi.

Cùng với việc giao vốn, UBND tỉnh Thanh Hoá cũng điều chỉnh và bổ sung danh mục đầu tư giai đoạn 2021–2025. Tổng vốn điều chỉnh giảm 8,1 tỷ đồng, được cân đối lại cho 3 dự án mới nhằm đảm bảo phân bổ hợp lý, phù hợp tiến độ và nhu cầu địa phương.

Cụ thể, Dự án 1 (giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt) giảm 4 tỷ đồng; Dự án 4 (đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống) giảm 2,9 tỷ đồng; Dự án 5 (củng cố hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú) giảm 1 tỷ đồng. Các dự án bảo tồn văn hóa và đầu tư y tế giảm khoảng 170 triệu đồng.

Nguồn vốn điều chỉnh này được chuyển sang các dự án mới mang tính cấp bách, có tác động trực tiếp đến đời sống người dân miền núi, giúp sử dụng hiệu quả từng đồng vốn Trung ương, tránh dàn trải, lãng phí.

Theo kế hoạch, nguồn vốn phân bổ đợt 4 năm 2025 sẽ triển khai hàng chục công trình hạ tầng dân sinh như giao thông nông thôn, công trình nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, kênh mương nội đồng và các hạng mục bảo tồn văn hóa gắn với du lịch cộng đồng.

Một số dự án tiêu biểu: Hệ thống nước sinh hoạt bản Pạo (xã Trung Sơn, Quan Hóa cũ): 3,2 tỷ đồng; Công trình nước sinh hoạt bản Suối Tôn (xã Phú Sơn, Quan Hóa cũ): hơn 3 tỷ đồng...

Tổng vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021–2025 của Chương trình tại Thanh Hóa đạt hơn 1.234 tỷ đồng, thể hiện sự ưu tiên đặc biệt của Trung ương và tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số – nơi chiếm gần 80% diện tích tự nhiên của tỉnh.

UBND tỉnh Thanh Hoá giao Sở Dân tộc và Tôn giáo làm cơ quan chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực XI và UBND các xã để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, đảm bảo giải ngân đúng quy định, tránh nợ đọng xây dựng cơ bản và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Đồng thời, các chủ đầu tư được yêu cầu chủ động lập kế hoạch thi công, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, thực hiện đúng tiến độ và hoàn thành quyết toán theo quy định của Nhà nước.

Chính sách cho học sinh dân tộc thiểu số và miền núi

09:08, 15/03/2025

Chính sách cho học sinh dân tộc thiểu số và miền núi

Thiếu cán bộ ở miền núi: Thanh Hóa lên phương án điều động, hỗ trợ tài chính

08:00, 30/07/2025

Thiếu cán bộ ở miền núi: Thanh Hóa lên phương án điều động, hỗ trợ tài chính

Hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả sau mưa bão

Hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả sau mưa bão

Trong 3 ngày 19 - 21/10, Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Long do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Văn Hẳn làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ đồng bào tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh bị thiệt hại do bão số 10 và 11 gây ra.

Khởi tố nữ giám đốc công ty sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả

Khởi tố nữ giám đốc công ty sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả

Từ tháng 4/2024 đến khi bị phát hiện, Công ty An Thịnh Food đã sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn, trị giá khoảng 75 tỷ đồng, tiêu thụ cho các đại lý và khách hàng tại Nghệ An và nhiều địa phương miền Trung như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên...

Thay mới Danh mục mã đối tượng khám bệnh làm căn cứ thanh toán bảo hiểm y tế

Thay mới Danh mục mã đối tượng khám bệnh làm căn cứ thanh toán bảo hiểm y tế

Bộ Y tế vừa có Quyết định 3276/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục mã đối tượng đến khám, chữa bệnh và mã nhiên liệu phục vụ việc gửi dữ liệu điện tử chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế...

Đầu tư hơn 8.000 tỷ mở rộng Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh

Đầu tư hơn 8.000 tỷ mở rộng Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh

Một số đoạn Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh dự kiến sẽ được nâng cấp từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, với bề rộng nền đường từ 20,5 - 30 m...

Đồng Nai: Hơn 3,8 triệu người đã tham gia bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp

Đồng Nai: Hơn 3,8 triệu người đã tham gia bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp

Để hoàn thành chỉ tiêu năm 2025, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết cần phát triển thêm hơn 470.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thu hơn 9.000 tỷ đồng và giảm tỷ lệ chậm đóng xuống dưới 1,7%. Đây được xem là nhiệm vụ rất khó khăn...

