Thanh Hoá siết quản lý, “hạ nhiệt” điểm nóng môi trường khu xử lý rác Đông Nam

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu khẩn trương xử lý triệt để tình trạng phát tán mùi hôi tại khu xử lý rác thải sinh hoạt Đông Nam, đồng thời tạm bàn giao toàn bộ quyền quản lý, vận hành khu vực này cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ Môi trường Ecotech đến hết ngày 30/3/2026 nhằm ổn định môi trường và đời sống người dân...

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, khu xử lý rác thải sinh hoạt Đông Nam hiện có 7 ô chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt do Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa quản lý, vận hành. Bên cạnh đó là nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt do Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ Môi trường Ecotech làm chủ đầu tư, thực hiện xử lý rác cho 7 phường trung tâm đô thị tỉnh lỵ và các khu vực lân cận, gồm địa bàn thành phố Thanh Hóa, Đông Sơn (cũ) và một số xã thuộc Quảng Xương (cũ).

PHÁT SINH MÙI HÔI DO SỰ CỐ VÀ YẾU TỐ THỜI TIẾT

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, từ ngày 1/1/2026, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã dừng hoàn toàn hoạt động chôn lấp rác. Toàn bộ lượng rác sinh hoạt thu gom hằng ngày, khoảng 400–420 tấn, được chuyển về nhà máy của Công ty Ecotech để xử lý. Các ô chôn lấp tại khu xử lý rác Đông Nam cũng đã dừng tiếp nhận rác mới.

Tại nhà máy của Công ty Ecotech, rác thải sinh hoạt được đưa vào dây chuyền phân loại, sau đó chuyển về khu nhà kho ủ theo quy trình công nghệ đã được phê duyệt. Doanh nghiệp này hiện đang tiếp tục đầu tư xây dựng các khu nhà B5, B6, B7 với tổng diện tích khoảng 11.000 m2, phục vụ lưu chứa và xử lý rác thải trong giai đoạn tiếp theo.

Bãi rác Đông Nam

Theo báo cáo của các đơn vị liên quan, từ ngày 6/1/2026, do ảnh hưởng của gió mùa, tại khu vực mương thu nước rỉ rác của ô chôn lấp số 7 đã xảy ra hiện tượng lốc cục bộ làm hư hỏng một số vị trí. Sự cố này dẫn đến phát sinh mùi hôi ra môi trường xung quanh.

Cùng với đó, yếu tố thời tiết bất lợi, ban ngày nắng hanh, ban đêm nhiệt độ giảm đột ngột, khiến mùi hôi không khuếch tán lên cao mà lan tỏa trong phạm vi thấp, đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư sinh sống xung quanh khu xử lý rác, gây bức xúc trong Nhân dân.

Trước thực trạng trên, ngày 12/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo về tình hình hoạt động tại khu xử lý rác thải sinh hoạt Đông Nam, phường Đông Quang.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ thực trạng công tác quản lý, vận hành khu xử lý rác, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là nguy cơ phát tán mùi hôi từ các ô chôn lấp cũ; đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục trước mắt và phương án xử lý căn cơ, lâu dài.

TẠM BÀN GIAO QUYỀN QUẢN LÝ, SIẾT TRÁCH NHIỆM DOANH NGHIỆP

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường nhấn mạnh yêu cầu cấp bách phải giải quyết dứt điểm tình trạng phát tán mùi hôi tại khu xử lý rác thải sinh hoạt Đông Nam, bảo đảm môi trường sống cho người dân, cả trước mắt và lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương tạm bàn giao toàn bộ quyền quản lý, vận hành khu xử lý rác Đông Nam cho Công ty Ecotech đến hết ngày 30/3/2026. Trong thời gian này, Công ty Ecotech chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động vận hành cũng như tình trạng phát tán mùi hôi ra môi trường.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty Ecotech khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý triệt để mùi hôi, đồng thời thu gom, xử lý toàn bộ nước rỉ rác tại các ô chôn lấp, đặc biệt là các ô số 7, số 6 và các ô còn lại, không để phát sinh ô nhiễm thứ cấp.

Hóa Cao Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc." /> Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu UBND phường Đông Quang chủ trì, phối hợp với Công ty Ecotech và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị Nhân dân ngay trong tối 12/1 để thông tin đầy đủ kết quả buổi làm việc, kế hoạch xử lý ô nhiễm, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư.

Công tác tuyên truyền, vận động cần được thực hiện rõ ràng, minh bạch, nhằm bảo đảm người dân không ngăn cản hoạt động vận chuyển rác, để nhà máy xử lý rác tiếp tục vận hành trở lại từ ngày 13/1.

Bên cạnh đó, Công ty Ecotech phải công khai quy mô, công nghệ, quy trình vận hành xử lý rác của nhà máy để người dân biết, tham gia giám sát. Doanh nghiệp này cũng phải xây dựng kế hoạch tổng thể xử lý toàn bộ lượng rác đã được chôn lấp tại các ô chứa bằng công nghệ tiên tiến, hiện đại, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

UBND phường Đông Quang có trách nhiệm thành lập tổ giám sát cộng đồng với sự tham gia của người dân sinh sống quanh khu vực bãi rác để giám sát quá trình xử lý rác.

Đồng thời, nghiêm cấm các chủ trang trại chăn thả gia súc trong khu vực bãi rác, ngăn chặn tình trạng gia súc làm hư hỏng bạt che, gây phát tán mùi hôi và nguy cơ lây lan dịch bệnh. Công an phường Đông Quang được giao nhiệm vụ ổn định tình hình, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực trong quá trình triển khai các biện pháp khắc phục.