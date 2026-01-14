Thanh Hoá siết quản lý, “hạ nhiệt” điểm nóng môi trường khu xử lý rác Đông Nam

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 14/01/2026
Nguyễn Thuấn
14/01/2026, 14:08
UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu khẩn trương xử lý triệt để tình trạng phát tán mùi hôi tại khu xử lý rác thải sinh hoạt Đông Nam, đồng thời tạm bàn giao toàn bộ quyền quản lý, vận hành khu vực này cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ Môi trường Ecotech đến hết ngày 30/3/2026 nhằm ổn định môi trường và đời sống người dân...
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, khu xử lý rác thải sinh hoạt Đông Nam hiện có 7 ô chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt do Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa quản lý, vận hành. Bên cạnh đó là nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt do Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ Môi trường Ecotech làm chủ đầu tư, thực hiện xử lý rác cho 7 phường trung tâm đô thị tỉnh lỵ và các khu vực lân cận, gồm địa bàn thành phố Thanh Hóa, Đông Sơn (cũ) và một số xã thuộc Quảng Xương (cũ).
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, từ ngày 1/1/2026, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã dừng hoàn toàn hoạt động chôn lấp rác. Toàn bộ lượng rác sinh hoạt thu gom hằng ngày, khoảng 400–420 tấn, được chuyển về nhà máy của Công ty Ecotech để xử lý. Các ô chôn lấp tại khu xử lý rác Đông Nam cũng đã dừng tiếp nhận rác mới.
Tại nhà máy của Công ty Ecotech, rác thải sinh hoạt được đưa vào dây chuyền phân loại, sau đó chuyển về khu nhà kho ủ theo quy trình công nghệ đã được phê duyệt. Doanh nghiệp này hiện đang tiếp tục đầu tư xây dựng các khu nhà B5, B6, B7 với tổng diện tích khoảng 11.000 m2, phục vụ lưu chứa và xử lý rác thải trong giai đoạn tiếp theo.
Theo báo cáo của các đơn vị liên quan, từ ngày 6/1/2026, do ảnh hưởng của gió mùa, tại khu vực mương thu nước rỉ rác của ô chôn lấp số 7 đã xảy ra hiện tượng lốc cục bộ làm hư hỏng một số vị trí. Sự cố này dẫn đến phát sinh mùi hôi ra môi trường xung quanh.
Cùng với đó, yếu tố thời tiết bất lợi, ban ngày nắng hanh, ban đêm nhiệt độ giảm đột ngột, khiến mùi hôi không khuếch tán lên cao mà lan tỏa trong phạm vi thấp, đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư sinh sống xung quanh khu xử lý rác, gây bức xúc trong Nhân dân.
Trước thực trạng trên, ngày 12/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo về tình hình hoạt động tại khu xử lý rác thải sinh hoạt Đông Nam, phường Đông Quang.
Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ thực trạng công tác quản lý, vận hành khu xử lý rác, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là nguy cơ phát tán mùi hôi từ các ô chôn lấp cũ; đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục trước mắt và phương án xử lý căn cơ, lâu dài.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường nhấn mạnh yêu cầu cấp bách phải giải quyết dứt điểm tình trạng phát tán mùi hôi tại khu xử lý rác thải sinh hoạt Đông Nam, bảo đảm môi trường sống cho người dân, cả trước mắt và lâu dài.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương tạm bàn giao toàn bộ quyền quản lý, vận hành khu xử lý rác Đông Nam cho Công ty Ecotech đến hết ngày 30/3/2026. Trong thời gian này, Công ty Ecotech chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động vận hành cũng như tình trạng phát tán mùi hôi ra môi trường.
UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty Ecotech khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý triệt để mùi hôi, đồng thời thu gom, xử lý toàn bộ nước rỉ rác tại các ô chôn lấp, đặc biệt là các ô số 7, số 6 và các ô còn lại, không để phát sinh ô nhiễm thứ cấp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu UBND phường Đông Quang chủ trì, phối hợp với Công ty Ecotech và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị Nhân dân ngay trong tối 12/1 để thông tin đầy đủ kết quả buổi làm việc, kế hoạch xử lý ô nhiễm, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư.
Công tác tuyên truyền, vận động cần được thực hiện rõ ràng, minh bạch, nhằm bảo đảm người dân không ngăn cản hoạt động vận chuyển rác, để nhà máy xử lý rác tiếp tục vận hành trở lại từ ngày 13/1.
Bên cạnh đó, Công ty Ecotech phải công khai quy mô, công nghệ, quy trình vận hành xử lý rác của nhà máy để người dân biết, tham gia giám sát. Doanh nghiệp này cũng phải xây dựng kế hoạch tổng thể xử lý toàn bộ lượng rác đã được chôn lấp tại các ô chứa bằng công nghệ tiên tiến, hiện đại, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
UBND phường Đông Quang có trách nhiệm thành lập tổ giám sát cộng đồng với sự tham gia của người dân sinh sống quanh khu vực bãi rác để giám sát quá trình xử lý rác.
Đồng thời, nghiêm cấm các chủ trang trại chăn thả gia súc trong khu vực bãi rác, ngăn chặn tình trạng gia súc làm hư hỏng bạt che, gây phát tán mùi hôi và nguy cơ lây lan dịch bệnh. Công an phường Đông Quang được giao nhiệm vụ ổn định tình hình, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực trong quá trình triển khai các biện pháp khắc phục.
18:51, 04/12/2025
19:18, 25/12/2025
Các nhà khoa học Hàn Quốc vừa công bố một phương pháp xử lý nước mới có thể loại bỏ hơn 95% vi nhựa và nhựa nano chỉ trong vòng 10 phút nhờ ứng dụng hạt nano từ tính dạng phiến. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ mở ra hướng tiếp cận hiệu quả cho xử lý nước sinh hoạt, nước thải và làm sạch môi trường...
Ngày 13/1, chất lượng không khí tại Hà Nội vẫn ở mức báo động. Như vậy, liên tục trong 3 ngày qua, chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở Hà Nội ghi nhận tại một số trạm quan trắc ở ngưỡng rất kém, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng...
Viễn cảnh Net Zero 2050 của châu Á là một bức tranh lưỡng diện, vừa mở ra triển vọng rực rỡ từ năng lượng tái tạo cùng lợi ích kinh tế vượt trội, vừa đối diện những lực cản đáng kể từ quán tính phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch, chính sách thiếu sức mạnh và khoảng trống tài chính chưa được lấp đầy...
Trong bối cảnh hiện nay, kinh tế xanh không còn là lựa chọn mang tính khuyến nghị mà đã trở thành điều kiện bắt buộc đối với các đô thị lớn. Với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, TP.Hồ Chí Minh đang đứng trước ngưỡng chuyển đổi quan trọng: hoặc chủ động dẫn dắt quá trình tăng trưởng xanh, hoặc đối mặt nguy cơ lỡ nhịp trong chuỗi cạnh tranh khu vực và quốc tế...
Một năm trôi qua, Đồng bằng sông Cửu Long lại bước thêm một nấc trên hành trình chuyển mình đầy thử thách. Vẫn là vùng đất trù phú với mạng lưới sông ngòi chằng chịt, những cánh đồng trải dài và bờ biển mở ra hướng gió lớn; nhưng phía sau vẻ bình lặng ấy là những chuyển động sâu sắc của một vùng đang tự điều chỉnh để tồn tại và phát triển trong bối cảnh mới...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: