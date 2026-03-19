Hà Tĩnh đề xuất dự án hạ tầng 7.900 tỷ đồng thích ứng với biến đổi khí hậu
Nguyễn Thuấn
19/03/2026, 16:00
Hà Tĩnh đang bàn giải pháp xúc tiến triển khai dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu với tổng vốn dự kiến khoảng 7.900 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay ODA từ Ngân hàng Thế giới, nhằm giảm thiểu ngập lụt, hoàn thiện kết nối giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Ngày 19/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà
Tĩnh Trần Báu Hà chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Tài chính và Ngân
hàng Thế giới (WB) về đề xuất đầu tư dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị
thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn.
Theo báo cáo, dự án được tỉnh Hà Tĩnh đề xuất triển khai bằng
nguồn vốn ODA trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 và đã nhận
được sự quan tâm, hỗ trợ từ WB. Mục tiêu của dự án là đầu tư phát triển hệ thống
hạ tầng tích hợp, thích ứng với biến đổi khí hậu tại các đô thị khu vực trung
tâm của tỉnh, khu vực Hương Sơn và vùng phụ cận.
Dự án hướng tới giảm thiểu tình trạng ngập lụt, tăng cường
năng lực giao thông liên kết vùng, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng dịch
vụ, du lịch ven biển. Bên cạnh đó, các hợp phần hỗ trợ kỹ thuật cũng được kỳ vọng
sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, từng bước xây dựng đô thị
phát triển bền vững, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa
phương.
Dự kiến dự án được triển khai trên địa bàn các phường, xã gồm:
Thành Sen, Trần Phú, Hà Huy Tập, Thạch Khê, Đồng Tiến, Thạch Lạc, Cẩm Bình, Thạch
Hà, Hương Sơn, Sơn Tiến, Sơn Giang và Kim Hoa. Theo kế hoạch, thời gian thực hiện
và giải ngân dự án từ năm 2027 đến năm 2032.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm
rõ sự cần thiết đầu tư dự án; phạm vi, quy mô, các hợp phần ưu tiên; đồng thời
trao đổi về quy trình, điều kiện vay vốn cũng như các thủ tục chuẩn bị đầu tư
theo quy định.
Bà Yoonhee Kim – Giám đốc Ban Đô thị thích ứng biến đổi khí
hậu, quản lý rủi ro thiên tai và đất đai của WB – đánh giá cao sự hợp tác hiệu
quả giữa Hà Tĩnh và WB trong thời gian qua, đặc biệt trong huy động nguồn lực đầu
tư hạ tầng và ứng phó với biến đổi khí hậu. WB đã tiếp nhận đề xuất tài trợ dự
án từ tỉnh và cho rằng định hướng đầu tư phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững.
Đại diện WB mong muốn tiếp tục tăng cường hợp
tác với Hà Tĩnh, đồng thời khẳng định sẽ cử các chuyên gia phối hợp với địa
phương để làm rõ các nội dung kỹ thuật, phạm vi cũng như hiệu quả đầu tư của dự
án trong thời gian tới.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà cho biết tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên
quan phối hợp chặt chẽ để sớm hoàn thiện hồ sơ, gửi Bộ Tài chính tổng hợp,
trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất khoản vay từ WB, đồng thời triển
khai các bước tiếp theo của dự án theo quy định.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự
quan tâm, hỗ trợ từ Bộ Tài chính và WB nhằm hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư
trong năm 2026, hướng tới khởi công dự án vào năm 2027.
Trước đó, tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản đề nghị WB cung cấp thư
quan tâm hoặc cam kết tài trợ vốn ODA cho dự án. Tỉnh cũng mong muốn WB sớm phản
hồi, làm rõ các điều kiện vay, các ràng buộc liên quan cũng như khả năng huy động
nguồn vốn chuẩn bị đầu tư và nguồn viện trợ không hoàn lại cho hợp phần hỗ trợ
kỹ thuật, tăng cường năng lực.
Hà Tĩnh cam kết triển khai dự án tuân thủ các quy định của
Việt Nam và WB, đồng thời bố trí đầy đủ vốn đối ứng, lựa chọn đơn vị có năng lực,
kinh nghiệm làm chủ đầu tư và đẩy nhanh tiến độ các nội dung thuộc thẩm quyền của
địa phương.
Mời quý độc giả đón đọc ấn phẩm Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026 phát hành tháng 03/2026. Ấn phẩm sẽ mang tới cho độc giả một bức tranh đa chiều về kinh tế Việt Nam và thế giới trong năm 2025 và triển vọng trong năm 2026...
