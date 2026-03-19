Trang chủ Kinh tế xanh

Hà Tĩnh đề xuất dự án hạ tầng 7.900 tỷ đồng thích ứng với biến đổi khí hậu

Nguyễn Thuấn

19/03/2026, 16:00

Hà Tĩnh đang bàn giải pháp xúc tiến triển khai dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu với tổng vốn dự kiến khoảng 7.900 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay ODA từ Ngân hàng Thế giới, nhằm giảm thiểu ngập lụt, hoàn thiện kết nối giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hà Tĩnh thúc đẩy dự án hạ tầng đô thị, hướng tới giảm ngập và phát triển bền vững
Hà Tĩnh thúc đẩy dự án hạ tầng đô thị, hướng tới giảm ngập và phát triển bền vững

Ngày 19/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới (WB) về đề xuất đầu tư dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn.

Theo báo cáo, dự án được tỉnh Hà Tĩnh đề xuất triển khai bằng nguồn vốn ODA trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 và đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ WB. Mục tiêu của dự án là đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng tích hợp, thích ứng với biến đổi khí hậu tại các đô thị khu vực trung tâm của tỉnh, khu vực Hương Sơn và vùng phụ cận.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 7.900 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay từ WB khoảng 6.359 tỷ đồng, chiếm 80% tổng mức đầu tư; phần còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách địa phương khoảng 1.541 tỷ đồng.

Dự án hướng tới giảm thiểu tình trạng ngập lụt, tăng cường năng lực giao thông liên kết vùng, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng dịch vụ, du lịch ven biển. Bên cạnh đó, các hợp phần hỗ trợ kỹ thuật cũng được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, từng bước xây dựng đô thị phát triển bền vững, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự kiến dự án được triển khai trên địa bàn các phường, xã gồm: Thành Sen, Trần Phú, Hà Huy Tập, Thạch Khê, Đồng Tiến, Thạch Lạc, Cẩm Bình, Thạch Hà, Hương Sơn, Sơn Tiến, Sơn Giang và Kim Hoa. Theo kế hoạch, thời gian thực hiện và giải ngân dự án từ năm 2027 đến năm 2032.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Loan
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Loan

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ sự cần thiết đầu tư dự án; phạm vi, quy mô, các hợp phần ưu tiên; đồng thời trao đổi về quy trình, điều kiện vay vốn cũng như các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo quy định.

Yoonhee Kim – Giám đốc Ban Đô thị thích ứng biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro thiên tai và đất đai của WB – đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa Hà Tĩnh và WB trong thời gian qua, đặc biệt trong huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng và ứng phó với biến đổi khí hậu. WB đã tiếp nhận đề xuất tài trợ dự án từ tỉnh và cho rằng định hướng đầu tư phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững.

Đại diện WB mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Hà Tĩnh, đồng thời khẳng định sẽ cử các chuyên gia phối hợp với địa phương để làm rõ các nội dung kỹ thuật, phạm vi cũng như hiệu quả đầu tư của dự án trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà cho biết tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ để sớm hoàn thiện hồ sơ, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất khoản vay từ WB, đồng thời triển khai các bước tiếp theo của dự án theo quy định.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Bộ Tài chính và WB nhằm hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư trong năm 2026, hướng tới khởi công dự án vào năm 2027.

Trước đó, tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản đề nghị WB cung cấp thư quan tâm hoặc cam kết tài trợ vốn ODA cho dự án. Tỉnh cũng mong muốn WB sớm phản hồi, làm rõ các điều kiện vay, các ràng buộc liên quan cũng như khả năng huy động nguồn vốn chuẩn bị đầu tư và nguồn viện trợ không hoàn lại cho hợp phần hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường năng lực.

Hà Tĩnh cam kết triển khai dự án tuân thủ các quy định của Việt Nam và WB, đồng thời bố trí đầy đủ vốn đối ứng, lựa chọn đơn vị có năng lực, kinh nghiệm làm chủ đầu tư và đẩy nhanh tiến độ các nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương.

Hà Tĩnh đẩy nhanh dự án hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu gần 3.300 tỷ đồng

17:48, 17/10/2025

Hà Tĩnh đẩy nhanh dự án hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu gần 3.300 tỷ đồng

Phát triển đô thị tăng trưởng xanh thích ứng biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững

15:54, 29/01/2026

Phát triển đô thị tăng trưởng xanh thích ứng biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững

Ưu đãi vốn xanh cho phát triển các đô thị tăng trưởng xanh, thích ứng biến đổi khí hậu

21:35, 28/01/2026

Ưu đãi vốn xanh cho phát triển các đô thị tăng trưởng xanh, thích ứng biến đổi khí hậu

đề xuất dự án đô thị dự án hạ tầng Hà Tĩnh giảm ngập lụt hạ tầng Hà Tĩnh hợp tác quốc tế Kinh tế xanh Ngân hàng Thế giới Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà thích ứng với biến đổi khí hậu vốn oda

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Mời quý độc giả đón đọc ấn phẩm Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026 phát hành tháng 03/2026. Ấn phẩm sẽ mang tới cho độc giả một bức tranh đa chiều về kinh tế Việt Nam và thế giới trong năm 2025 và triển vọng trong năm 2026...

Lần đầu tiên một startup Việt lọt Top 3 giải thưởng quốc tế về chuyển dịch năng lượng

Lần đầu tiên một startup Việt lọt Top 3 giải thưởng quốc tế về chuyển dịch năng lượng

Đây là lần đầu tiên một startup Việt Nam vào nhóm ba đội dẫn đầu ở một hạng mục quan trọng của giải. Đây cũng là một trong số ít đại diện khu vực Đông Nam Á lọt vào vòng chung kết của sân chơi quy tụ nhiều startup về công nghệ năng lượng và chuyên sâu đến từ châu Âu…

Chú trọng ưu tiên nguồn lực cho môi trường, thúc đẩy hạ tầng xanh

Chú trọng ưu tiên nguồn lực cho môi trường, thúc đẩy hạ tầng xanh

Trước thực trạng môi trường, biến đổi khí hậu hiện nay, các chuyên gia kiến nghị tiếp tục và kiên trì hoàn thiện hệ thống chính sách và pháp luật về phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi năng lượng, tạo nền tảng pháp lý đồng bộ cho phát triển bền vững; ưu tiên nguồn lực cho bảo vệ môi trường, thúc đẩy hạ tầng xanh...

“Lá chắn” giúp Trung Quốc vững vàng trước khủng hoảng năng lượng

“Lá chắn” giúp Trung Quốc vững vàng trước khủng hoảng năng lượng

Giá dầu thế giới liên tục “nhảy múa” và nguy cơ đứt gãy nguồn cung từ Trung Đông gia tăng. Tuy nhiên, giữa “cơn bão” ấy, các trang trại điện gió, điện mặt trời quy mô lớn và xe điện đang trở thành ‘lá chắn’ giúp Trung Quốc giảm mạnh phụ thuộc vào dầu mỏ, qua đó nâng cao khả năng chống chịu trước biến động giá năng lượng toàn cầu...

Chuyển đổi giao thông xanh cần một lộ trình bài bản, dài hạn và triển khai đồng bộ

Chuyển đổi giao thông xanh cần một lộ trình bài bản, dài hạn và triển khai đồng bộ

Đây là quan điểm được nhiều chuyên gia đồng thuận trong hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế trong việc thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh” do Hội Truyền thông thành phố Hà Nội phối hợp Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc (CESS) tổ chức mới đây...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
Mở rộng cơ chế để ngân hàng thương mại nhà nước đạt mục tiêu bảo toàn vốn và điều tiết thị trường

Mở rộng cơ chế để ngân hàng thương mại nhà nước đạt mục tiêu bảo toàn vốn và điều tiết thị trường

Mức độ thâm dụng tín dụng trong nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

eMagazine

Mức độ thâm dụng tín dụng trong nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hoàn thiện hành lang pháp lý xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế

Tiêu điểm

2

TP. Hồ Chí Minh: Thi tuyển phương án kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4, chuẩn bị khởi công quý 3/2026

Đầu tư

3

Xử nghiêm hành vi quảng cáo sai sự thật về sản phẩm y dược cổ truyền

Dân sinh

4

Thị trường bất động sản dần cân bằng sau biến động

Bất động sản

5

Áp lực giá tại siêu thị bán lẻ đã hiện hữu

Thị trường

