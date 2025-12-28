Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu điều chỉnh quy mô, mở nút giao kết nối cảng Cái Mép - Thị Vải

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa phê duyệt điều chỉnh Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với tổng mức đầu tư hơn 7.215 tỷ đồng, bổ sung nút giao liên thông ĐT.991 và hệ thống ITS…

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa phê duyệt Quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Theo quyết định điều chỉnh, dự án được bổ sung quy mô đầu tư gồm: nút giao khác mức liên thông với đường ĐT.991 (Mỹ Xuân – Ngãi Giao), hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS) (không bao gồm hạng mục nhà điều hành ITS thuộc dự án thành phần 2), trạm thu phí và công trình kiểm soát tải trọng xe.

Cụ thể, nút giao với đường ĐT.991 được thiết kế theo dạng hoa thị hoàn chỉnh có nhánh ưu tiên. Cầu vượt qua đường ĐT.991 có vận tốc thiết kế 60 km/h, bề rộng mặt cắt ngang 44 m, sử dụng kết cấu dầm Super-T liên hợp bản mặt cầu bê tông cốt thép, mố trụ bê tông cốt thép trên nền móng cọc khoan nhồi.

Các nhánh rẽ phải (N1, N4, N7, N10) có vận tốc thiết kế 60 km/h; trong đó nhánh N1 bố trí 2 làn xe, các nhánh còn lại 1 làn xe. Các nhánh rẽ trái (N3, N6, N9) có vận tốc thiết kế 40 km/h, quy mô 1 làn xe.

Đáng chú ý, cầu vượt rẽ trái hướng từ cảng Cái Mép – Thị Vải đi Biên Hòa (nhánh N12) được đầu tư với vận tốc thiết kế 60 km/h, quy mô 2 làn xe, sử dụng kết cấu dầm Super-T, đáp ứng yêu cầu khai thác lưu lượng lớn trên trục vận tải chiến lược.

Dự án được triển khai tại xã Châu Pha và các phường Long Hương, Tam Long, Tân Thành, với diện tích sử dụng đất khoảng 166,94 ha, trong đó 137,82 ha đã được thu hồi và dự kiến thu hồi bổ sung khoảng 29,12 ha.

Dự án thuộc nhóm A, loại công trình đường bộ cao tốc, cấp I, thực hiện theo 2 bước thiết kế, với tổng mức đầu tư hơn 7.215 tỷ đồng. Các nội dung không điều chỉnh tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là UBND TP. Hồ Chí Minh).

Về tổ chức thực hiện, Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực và chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu khảo sát, thiết kế và tổng mức đầu tư điều chỉnh; đồng thời tiếp thu ý kiến của Sở Xây dựng để triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm hiệu quả kinh tế - kỹ thuật, kết nối đồng bộ hạ tầng, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và an toàn công trình trong suốt quá trình thi công, khai thác.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Công an Thành phố và UBND các phường, xã nơi dự án đi qua để phối hợp tổ chức triển khai theo đúng quy định.