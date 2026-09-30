Doanh thu công nghiệp công nghệ số ước đạt 29,6 tỷ USD trong tháng 9

Doanh thu lĩnh vực công nghiệp công nghệ số của Việt Nam trong tháng 9 ước đạt 770.766 tỷ đồng (~29,6 tỷ USD), đóng góp vào doanh thu lũy kế 9 tháng ước đạt 5.387.142 tỷ đồng (~207,44 tỷ USD)...

Toàn cảnh Họp báo tháng 9 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: MST.

Ngày 30/9, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Họp báo thường kỳ tháng 9 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Trần Trung Tính.

Theo báo cáo của Bộ, tháng 9/2026 đã ghi nhận 3.131 công bố quốc tế của Việt Nam trên cơ sở dữ liệu Scopus. Tổng số giao dịch thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) từ ngày khai trương đến nay (từ năm 2020 đến 15/9/2026) đạt 4,86 tỷ giao dịch.

Số lượng chứng thư chữ ký số đã cấp tính đến tháng 9 là 34,575 triệu chứng thư chữ ký số; tỷ lệ dân số trưởng thành (15-65 tuổi) có chữ ký số đạt: 49,96% (34,575 triệu dân/ 69,2 triệu dân).

Doanh thu dịch vụ bưu chính trong tháng 9 ước đạt 9.260 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng đạt khoảng 440 triệu bưu gửi, tăng 14%.

Đến ngày 15/9, số tên miền quốc gia “.vn” duy trì đạt 703.236 tên miền, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2025; tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 67%, đứng thứ 2 Đông Nam Á, thứ 7 toàn cầu.

Doanh thu lĩnh vực công nghiệp công nghệ số ước đạt 770.766 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025; lũy kế 9 tháng ước đạt 5.387.142 tỷ đồng, tăng khoảng 32,1% so với cùng kỳ.

Trong tháng 9, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, tiếp nhận 16.205 đơn sở hữu công nghiệp, xử lý 17.525 đơn và cấp 8.096 văn bằng bảo hộ.

Về hành lang pháp lý, trong tháng 9 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành 2 Quyết định của Bộ trưởng và 3 Thông tư.

2 Quyết định bao gồm: Quyết định số 3795/QĐ-BKHCN - Ban hành Bộ chỉ số đo lường sự phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam; Quyết định số 3805/QĐ-BKHCN kèm theo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1483/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tập trung cho công nghệ chiến lược.

3 Thông tư gồm: Thông tư số 56/2026/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng; Thông tư số 57/2026/TT-BKHC hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030; Thông tư số 58/2026/TT-BKHCN quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 06/2026/QH16.

Trong tháng 10, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết sẽ tập trung hoàn thiện 4 dự án Luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung 05 Nghị định hướng dẫn Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh phê duyệt và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công nghệ chiến lược đủ điều kiện; hoàn thành thẩm định hồ sơ còn lại, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, bố trí kinh phí và ký hợp đồng.

Song song đó triển khai Đề án phát triển hệ thống trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia; tiếp tục tái cấu trúc các chương trình Khoa học và công nghệ quốc gia theo hướng tập trung nguồn lực, làm rõ phạm vi, tiêu chí lựa chọn nhiệm vụ, cơ chế quản lý và phương án chuyển tiếp, không làm gián đoạn nhiệm vụ đang thực hiện.

Hoàn thành 14/20 nhiệm vụ còn lại của Kế hoạch hành động 100 ngày; tiếp tục làm sạch, kết nối, chia sẻ dữ liệu; triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, hướng dẫn Khung kiến trúc số cấp bộ/cấp tỉnh; mở rộng ứng dụng AI hỗ trợ công vụ gắn với yêu cầu an toàn, chất lượng dữ liệu, hiệu quả sử dụng và khả năng nhân rộng.

Tập trung xử lý 273 thôn, bản lõm sóng và 209 điểm trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở giáo dục, y tế công lập lõm sóng hoặc sóng yếu.