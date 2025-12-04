Thành lập Ban Chỉ đạo dự án Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 04/12/2025
Thanh Thủy
04/12/2025, 14:10
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 với tổng vốn hơn 120.400 tỷ đồng; Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được làm Trưởng ban...
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 (Ban Chỉ đạo).
Theo đó, Ban Chỉ đạo có 15 thành viên; Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường làm Phó Trưởng ban Thường trực.
Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh làm Phó Trưởng ban phụ trách chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm làm Phó Trưởng ban.
Các thành viên còn lại là Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài chính của TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh.
Về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4.
Bên cạnh đó, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh có nhiệm vụ giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong thời gian làm dự án. Trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Quy chế phối hợp thực hiện dự án giữa các bộ, ngành, UBND TP. Hồ Chí Minh, UBND các tỉnh: Đồng Nai, Tây Ninh và các đơn vị liên quan.
Cơ quan thuộc UBND các tỉnh và TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện, cử cán bộ tham gia giải quyết nhiệm vụ thuộc chức năng, thẩm quyền của đơn vị. Đồng thời, được phép mời các tổ chức, chuyên gia để tư vấn, góp ý, phản biện các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện; thẩm định các cơ chế, chính sách, tổ chức và biện pháp thực hiện dự án.
Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh là dự án đường bộ lớn nhất từ trước tới nay của vùng Đông Nam Bộ, được Chính phủ yêu cầu khẩn trương triển khai các thủ tục để sớm khởi công.
TP. Hồ Chí Minh giữ vai trò đầu mối, đảm bảo tính đồng bộ toàn dự án và tổng hợp trình cấp có thẩm quyền khi cần điều chỉnh chủ trương. Cùng với Đồng nai và Tây Ninh, ba địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, hiệu quả và phòng ngừa tiêu cực, lãng phí. Mục tiêu hoàn thành dự án vào năm 2028 và đưa vào khai thác năm 2029.
Ngày 27/6/2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minhm Dự án có tổng chiều dài 207,26 km.
Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án khoảng 120.413 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 29.688 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương; khoảng 40.093 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương; vốn do nhà đầu tư huy động khoảng 50.632 tỷ đồng.
Dự án được chuẩn bị đầu tư, thực hiện từ năm 2025; hoàn thành công trình đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2029. Các dự án thành phần đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) được áp dụng cơ chế bảo đảm đầu tư, cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP.
