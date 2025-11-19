Đề xuất tăng vốn metro số 2 TP. Hồ Chí Minh lên hơn 52.000 tỷ đồng

Tổng mức đầu tư metro số 2 ( Bến Thành - Tham Lương) TP. Hồ Chí Minh được đề xuất tăng từ 47.890 tỷ đồng lên 52.047 tỷ đồng, do bổ sung quy mô xây dựng, cập nhật công nghệ, trượt giá...

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh (MAUR) vừa gửi UBND Thành phố và Sở Xây dựng báo cáo giám sát, đánh giá điều chỉnh dự án metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương.

Theo báo cáo, MAUR đề xuất tổng mức đầu tư tuyến tàu điện được đề xuất tăng từ 47.890 tỷ đồng lên 52.047 tỷ đồng (tăng hơn 4.100 tỷ đồng).

Tổng chi phí trong phương án cập nhật gồm: 5.096 tỷ đồng cho đền bù – giải phóng mặt bằng; hơn 28.800 tỷ đồng cho xây dựng - thiết bị; phần còn lại là tư vấn, dự phòng, thuế và quản lý dự án.

MAUR cho biết việc điều chỉnh dự án xuất phát từ nhiều yếu tố, bao gồm cập nhật nguồn vốn, khối lượng theo thiết kế mới, định mức và đơn giá, nhằm phản ánh sát thực tế.

Việc tăng vốn chủ yếu do mở rộng quy mô dự án, bổ sung công trình để kết nối đồng bộ với tuyến metro số 1 và số 6; áp dụng công nghệ mới, thay cho công nghệ đã được duyệt từ hơn 10 năm trước; chuyển đổi toàn bộ nguồn vốn từ vay ODA sang ngân sách Thành phố.

Bên cạnh đó, các yếu tố khách quan như trượt giá, biến động giá nguyên vật liệu từ thời điểm điều chỉnh dự án năm 2019 đến nay cũng làm tăng tổng mức đầu tư. Việc bổ sung vốn còn nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án vào năm 2030. Công nghệ và số đoàn tàu của dự án cũng được cập nhật theo yêu cầu mới. Thiết kế điều chỉnh tính toán lưu lượng khách giờ cao điểm sẽ tăng cao hơn so với trước.

Cụ thể, đến năm 2030, dự báo lưu lượng khách đạt hơn 11.800 lượt khách/giờ/hướng; đến năm 2040 có hơn 28.500 lượt khách và đến năm 2060 là hơn 40.500 khách lượt/giờ/hướng. Số đoàn tàu khai thác đến năm 2030 là 14 đoàn (3 toa), giai đoạn sau tăng lên 16 và 22 đoàn (6 toa).

Về công nghệ, tuyến metro số 2 dự kiến sử dụng hệ thống tiếp điện trên cao, tương tự metro số 1, thay vì tiếp điện qua ray thứ ba như thiết kế ban đầu. Hệ thống lái tàu tự động và công nghệ thu hồi năng lượng tái sinh cũng được bổ sung.

Cùng với chuyển đổi nguồn vốn, MAUR đề xuất điều chỉnh quy mô tuyến, trong đó bổ sung đoạn kết nối metro số 1 tại ga Bến Thành (quận 1 cũ) và mở rộng các hạng mục trong phạm vi Depot Tham Lương (quận 12 cũ). Phương án này nhằm bảo đảm tính đồng bộ với metro số 6 - tuyến dự kiến kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với Long Thành và các tuyến đường sắt đô thị khác trong tương lai.

Theo phương án mới, Metro Bến Thành - Tham Lương có tổng chiều dài 11,269 km, tăng hơn 200 m so với trước; gồm 9,255 km đi ngầm, đoạn còn lại chạy trên cao và đường dẫn depot. Tuyến có 10 ga ngầm (bao gồm ga Bến Thành), một ga trên cao và một depot.

Theo kế hoạch, tuyến metro số 2 sẽ khởi công ngày 15/1/2026 và hoàn thành năm 2030. Đây cũng là dự án đầu tiên Thành phố dự kiến áp dụng các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 188 của Quốc hội để đẩy nhanh tiến độ.