Đề xuất tăng vốn metro số 2 TP. Hồ Chí Minh lên hơn 52.000 tỷ đồng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 20/11/2025
Thanh Thủy
19/11/2025, 16:01
Tổng mức đầu tư metro số 2 ( Bến Thành - Tham Lương) TP. Hồ Chí Minh được đề xuất tăng từ 47.890 tỷ đồng lên 52.047 tỷ đồng, do bổ sung quy mô xây dựng, cập nhật công nghệ, trượt giá...
Ban Quản lý đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh (MAUR) vừa gửi UBND Thành phố và Sở Xây dựng báo cáo giám sát, đánh giá điều chỉnh dự án metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương.
Theo báo cáo, MAUR đề xuất tổng mức đầu tư tuyến tàu điện được đề xuất tăng từ 47.890 tỷ đồng lên 52.047 tỷ đồng (tăng hơn 4.100 tỷ đồng).
Tổng chi phí trong phương án cập nhật gồm: 5.096 tỷ đồng cho đền bù – giải phóng mặt bằng; hơn 28.800 tỷ đồng cho xây dựng - thiết bị; phần còn lại là tư vấn, dự phòng, thuế và quản lý dự án.
MAUR cho biết việc điều chỉnh dự án xuất phát từ nhiều yếu tố, bao gồm cập nhật nguồn vốn, khối lượng theo thiết kế mới, định mức và đơn giá, nhằm phản ánh sát thực tế.
Việc tăng vốn chủ yếu do mở rộng quy mô dự án, bổ sung công trình để kết nối đồng bộ với tuyến metro số 1 và số 6; áp dụng công nghệ mới, thay cho công nghệ đã được duyệt từ hơn 10 năm trước; chuyển đổi toàn bộ nguồn vốn từ vay ODA sang ngân sách Thành phố.
Bên cạnh đó, các yếu tố khách quan như trượt giá, biến động giá nguyên vật liệu từ thời điểm điều chỉnh dự án năm 2019 đến nay cũng làm tăng tổng mức đầu tư. Việc bổ sung vốn còn nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án vào năm 2030. Công nghệ và số đoàn tàu của dự án cũng được cập nhật theo yêu cầu mới. Thiết kế điều chỉnh tính toán lưu lượng khách giờ cao điểm sẽ tăng cao hơn so với trước.
Cụ thể, đến năm 2030, dự báo lưu lượng khách đạt hơn 11.800 lượt khách/giờ/hướng; đến năm 2040 có hơn 28.500 lượt khách và đến năm 2060 là hơn 40.500 khách lượt/giờ/hướng. Số đoàn tàu khai thác đến năm 2030 là 14 đoàn (3 toa), giai đoạn sau tăng lên 16 và 22 đoàn (6 toa).
Về công nghệ, tuyến metro số 2 dự kiến sử dụng hệ thống tiếp điện trên cao, tương tự metro số 1, thay vì tiếp điện qua ray thứ ba như thiết kế ban đầu. Hệ thống lái tàu tự động và công nghệ thu hồi năng lượng tái sinh cũng được bổ sung.
Cùng với chuyển đổi nguồn vốn, MAUR đề xuất điều chỉnh quy mô tuyến, trong đó bổ sung đoạn kết nối metro số 1 tại ga Bến Thành (quận 1 cũ) và mở rộng các hạng mục trong phạm vi Depot Tham Lương (quận 12 cũ). Phương án này nhằm bảo đảm tính đồng bộ với metro số 6 - tuyến dự kiến kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với Long Thành và các tuyến đường sắt đô thị khác trong tương lai.
Theo phương án mới, Metro Bến Thành - Tham Lương có tổng chiều dài 11,269 km, tăng hơn 200 m so với trước; gồm 9,255 km đi ngầm, đoạn còn lại chạy trên cao và đường dẫn depot. Tuyến có 10 ga ngầm (bao gồm ga Bến Thành), một ga trên cao và một depot.
Theo kế hoạch, tuyến metro số 2 sẽ khởi công ngày 15/1/2026 và hoàn thành năm 2030. Đây cũng là dự án đầu tiên Thành phố dự kiến áp dụng các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 188 của Quốc hội để đẩy nhanh tiến độ.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng tốc hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác trên 3.000 km đường bộ cao tốc và khoảng trên 1.700 km đường bộ ven biển trong năm 2025 cùng các dự án hạ tầng trọng điểm của quốc gia khác...
Việt Nam hiện nằm trong Top 7 quốc gia đóng tàu hàng đầu thế giới, với gần 100 nhà máy đóng tàu biển và hàng trăm cơ sở hỗ trợ. Ngành đóng tàu và hàng hải Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một giai đoạn phát triển mới, dựa trên đổi mới công nghệ và tự động hóa...
Sáng 19/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Nhiều đại biểu đồng tình về sự cần thiết của dự án và góp ý thêm một số nội dung...
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 626/TB-VPCP, truyền đạt kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về triển khai dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, sẽ phấn đấu khởi công dự án vào ngày 19/12/2025 và khánh thành đúng dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (3/2/2030)…
Một đoạn tuyến luồng hàng hải sông Sài Gòn từ cầu Thủ Thiêm 4 đến ngã ba Rạch Bến Nghé, được đề xuất chuyển thành tuyến luồng đường thủy nội địa quốc gia cấp II; đồng thời quy hoạch bến tàu khách cho cỡ tàu đến 30.000 GT và phương tiện thủy nội địa tại khu vực các cảng Tân Thuận, Tân Thuận Đông và Bến Nghé...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: